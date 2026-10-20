Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 29. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde A Haber, tüketici hakları, bilinçli tüketim ve israfla mücadeleye yönelik haberleriyle Tüketici Özel Ödülü'ne layık görüldü. TOBB ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende ödülü, A Haber Haber Müdür Yardımcısı Abbas Ulu aldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 29. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde A Haber, tüketici haklarının korunması, bilinçli tüketimin yaygınlaştırılması ve israfla mücadeleye yönelik haberleriyle Tüketici Özel Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende ödülü, A Haber Haber Müdür Yardımcısı Abbas Ulu aldı.

A HABER'E TÜKETİCİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin korunması, bilinçlendirilmesi ve yasal haklarını kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen 29. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, 2025 yılı boyunca tüketici hakları konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren kişi ve kuruluşlar ödüllendirildi. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik özel haberleri ve dosya çalışmalarıyla dikkat çeken A Haber de Tüketici Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÖRENE MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törene gönderdiği telgrafta tüketici haklarının korunmasının ve bilinçli tüketim anlayışının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan mesajında, "Tüketici haklarının korunması, tüketim bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması bakımından büyük önem taşıyan bu anlamlı programın, vatandaşlarımızın ve özellikle de çocuklarımızın hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesine, gençlerimizin sanata ve üretkenliğe teşvik edilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN BOLAT: TÜKETİCİNİN DE YÜZYILI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise törende yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında tüketici haklarına verilen önemi vurguladı.

Bakan Bolat, "Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonunu biz aynı zamanda üretimin, ticaretin yüzyılı olarak gördüğümüz gibi tüketimin, tüketicinin de yüzyılı olarak her zaman görüyoruz." dedi.

ÖDÜLÜ A HABER ADINA ABBAS ULU ALDI

Törende A Haber adına ödülü, A Haber Haber Müdür Yardımcısı Abbas Ulu aldı.

Ulu, ödülün ardından yaptığı açıklamada, "Bizi bu ödüle layık gören Ticaret Bakanlığına ve ödül almamıza vesile olan çalışma arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.