Bir cinayet failinin sosyal medyada binlerce yeni takipçi kazanması ve hakkında övgü dolu yorumlar yapılması, suç ile sosyal medya arasındaki karmaşık ilişkiyi bir kez daha gündeme getirdi. Kara şöhretin takipçiye dönüştüğü bu dikkat çekici ve tehlikeli tablo, psikolojik ve toplumsal yönleriyle masaya yatırıldı.

SUÇLULARA SOSYAL MEDYA İLGİSİ VE ESTETİZE EDİLEN VAHŞET

İşlenen vahşi bir cinayetin ardından failin sosyal medya hesaplarında takipçi patlaması yaşanması ve profilinin övgü dolu mesajlarla dolması kamuoyunda infiale yol açtı. Katillerin dijital platformlarda birer fenomene dönüştürülmesini değerlendiren Klinik Psikolog Hülya Özge Şahin, "Dijital mecralarda, sosyal medyada bu durum çok ilgi çekici bir şekilde sunuluyor bize. Arkada dramatik ve ilgi çekici bir müzik, karizmatik açıdan çekilmiş bir fotoğraf yer alıyor. Maalesef yanlış bir şekilde estetize edilmiş bu görseller, zihinde 'güzel olan iyidir' yanılsamasını uyandırdığı için kişilerde bu şekilde bir hayranlık oluşturabiliyor" ifadelerini kullandı.

İlginin yalnızca suçun kendisine değil, failin kim olduğuna ve özel hayatına da kaydığını belirten Klinik Psikolog Şahin, "Ona karşı hayranlık beslemek dediğimiz durum aslında 'hybristofili' olarak adlandırdığımız bir sendromdur. Normlara karşı çıkan, otoriteyi reddeden ve güçlü görünen yanılsamasıyla birlikte kişi, suçtan ziyade failin servis edilen ve estetize edilen görüntüsüne hayranlık duyuyor" sözleriyle tehlikeye dikkat çekti.