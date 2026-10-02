10 gün arayla iki benzer görüntü: Başkan Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti heyeti salonu terk etti! Tavır akıllara İsrail'i getirdi
TBMM'de yeni yasama yılı açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul hitabı öncesi Yeni Parti milletvekilleri salonu terk etti. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında yaşananları değerlendirerek, “Yeni partililerin sergilediği tavır siyasetin nezaketine ve Meclis tablosuna denk düşmedi” ifadelerini kullandı.
Yeni yasama yılının ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarihi anlara sahne olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul hitabı öncesinde Özgür Özel ve ekibinin sergilediği tavır büyük tepki çekti. Başkan Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmayan ve hitap başlamadan hemen önce salonu terk eden Yeni Parti yönetiminin bu hamlesi, 10 gün önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail temsilcisinin sergilediği salon terkini akıllara getirdi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Meclis'te ve Ankara kulislerinde yankı uyandıran o anları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
10 GÜN ARAYLA DİKKAT ÇEKEN İKİ SAHNE
Yeni yasama yılının açılışında yaşananları ve kulislerde konuşulanları aktaran Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, 22 Eylül'de New York'ta ve 1 Ekim'de Ankara'da şahit olduğu iki kritik olayı kıyaslayarak, "Benim için çok ilginç iki sahne var; birisi 22 Eylül 2026 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kürsüye çıktığında salonu boşaltanlar—ki sınırlı, biraz sonra söyleyeceğim. 1 Ekim 2026; Sayın Cumhurbaşkanı konuşmak için kürsüye geldiğinde, eş zamanlı olarak salonu boşaltanlar ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çıkışlarını sonuna kadar beklemiş olması." ifadelerini kullandı.
"BM'DE İSRAİL TEMSİLCİSİ, MECLİS'TE 'YENİ PARTİ' AYNI TAVRI SERGİLEDİ"
Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsüne çıktığı an ile TBMM'deki tablonun benzerliğine dikkat çeken Müderrisoğlu, "22 Eylül'de Cumhurbaşkanı konuşurken salonu boşaltan, İsrail temsilcisiydi; BM'deki daimi temsilcisiydi, BM'deki daimi temsilcisiydi. Bu çok dikkate değerdi" sözleriyle New York'taki skandala atıfta bulundu.
Meclis'teki açılışta Başkan Erdoğan'ın tüm kesimleri kucaklayan tarihi bir çağrı yaptığını hatırlatan Okan Müderrisoğlu, "Şimdi ilginçtir; TBMM'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın geniş kapsamlı kucaklayıcılık, birlik, beraberlik... Hani rekabet içinde siyasetin eleştirisi, farklı fikirler elbette çarpışacaktır ama 'Türkiye Mutabakatı' çerçevesinde buluşmak da gereklidir şeklinde oldukça kapsayıcı, oldukça kucaklayıcı bir hitabı söz konusuydu" dedi.
NEZAKETTEN VE DEMOKRASİ KALİTESİNDEN UZAK YAKLAŞIM
Başkan Erdoğan konuşmasına başlamadan önce Özgür Özel ve grubunun sergilediği tutumun Meclis vakarına uymadığını belirten Müderrisoğlu, "Elbette Sayın Cumhurbaşkanı konuşmadan hemen önce, gerek Genel Kurul salonuna girdiğinde ayağa kalkmayarak gerekse Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitabı başlamadan hemen önce salonu boşaltarak 'yeni' partililerin sergilediği tavır; siyasetin nezaketine, demokrasinin kalitesine ve bizim arzu ettiğimiz Büyük Millet Meclisi tablosuna denk düşmedi" değerlendirmesinde bulundu.
"YENİLİK İDDİASINDAKİLER ESKİ KODLARLA HAREKET EDİYOR"
Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini temsil ettiğini ve bu tür adımların millet nezdinde ters tepeceğini vurgulayan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Tabii kişiler ve kurumlar yaptıklarıyla kendilerini bağlarlar. Elbette Türkiye Devleti'nin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamı her türlü saygıyı hak eder. Siyaseten Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibiyle mücadele etmek ayrıdır. Anayasa gereği TBMM başkaca bir çağrıya gerek kalmaksızın 1 Ekim'de otomatik olarak toplanır ve gerek görürse Cumhurbaşkanları da bir açılış konuşmasıyla hem devlet politikasını hem de Meclis'e bakış açısını, beklentisini iç ve dış kamuoyuna mesaj şeklinde iletir. Bu hem anayasal bir hüküm hem bir gelenek iken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsıyla uğraşma adına Cumhurbaşkanlığı makamının değerini ve anlamını azaltmaya dönük bir hareketin içine girmek, aslında yapanların kendi değeri veya değersizliğiyle ilgili sonuçlar üretir" dedi.
Müderrisoğlu sözlerini, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin değerlendirmelerine de atıfta bulunarak, "Günün sonunda şunu söyleyebilirim ki; Sayın Bahçeli'nin dediği gibi yenilikler getirmesi gereken bir partinin eski kodlarla, eski zihniyetle hareket ettiğinin de yine tipik bir göstergesiydi" şeklinde noktaladı.