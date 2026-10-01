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Hakemler soruşturmasında yeni gelişme! Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hakemler soruşturmasında yeni gelişme! Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı

Merkez Hakemler Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aktif Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamından Kol ve Erel'in 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı.

Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel (solda), ve Süper Lig Hakemi Yasin Kol (Foto: ahaber.com.tr) Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel (solda), ve Süper Lig Hakemi Yasin Kol (Foto: ahaber.com.tr)

HAZIRLIK MAÇI ÖNCESİNDE GÖZALTI

Trabzonspor- Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından Kol ve Erel'in gözaltına alındığı belirtildi.

Hakem Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, yürütülen MHK soruşturması kapsamında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından gözaltına alındı. (Foto: ahaber.com.tr)Hakem Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, yürütülen MHK soruşturması kapsamında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından gözaltına alındı. (Foto: ahaber.com.tr)

GÖZALTI GEREKÇESİ BELLİ OLDU

MHK Başkanı ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, dijital materyaller ve MASAK incelenmesi sonucunda elde edilen yeni deliller doğrultusunda Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel'in, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

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#Yasin Kol #Süper Lig
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