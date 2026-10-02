A Haber'e konuk olan gazeteci Güngör Yavuzaslan, sivil anayasa için gerekli adımlara değinerek, "Meclisimizde bir çerçeve yasa kabul edildi. Çerçeve yasaya destek veren milletvekili sayımız kaç? 467. Hatta hasta olanlar ve yurt dışında geçerli mazeretleri nedeniyle bulunamayanlar da olsaydı, 480 milletvekilinin oyuyla geçecekti. TBMM'de yakın zamanda görmediğimiz bir siyasi irade ortaya kondu. Gazi Meclis 400 milletvekiliyle anayasa yapabiliyor. Şimdi Meclis'te Terörsüz Türkiye'ye ve Türkiye'nin geleceğine dair 480, belki de 500 civarında bir irade var. Bunun mutlaka sıfırdan hazırlanacak yeni bir anayasayla taçlandırılması gerekir. Şu anki anayasamız, birçok değişikliğe rağmen hâlâ 1980 darbecilerinin hazırladığı bir anayasa." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan meclisin anayasa yapmaya yetkisi olduğunu vurgulayarak " Bu vesayetçi sistemden kurumsallaşmış bir demokrasiye geçişte önemli mesafeler aldığımız inkar edilemez. Bununla birlikte demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Üstelik bugüne kadar yapılan revizyonlarla ortaya çıkan tablo, bütünlüklü bir anayasal mimariye ihtiyacı daha da arttırmıştır. Hepsinden önemlisi, köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut Anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Güngör Yavuzaslan, 400 milletvekilinin onayıyla yeni anayasanın oluşturulabileceğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"DARBECİLERE KARŞI MÜCADELEDE, DARBECİLERİN ANAYASASI SAVUNULAMAZ"

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ile bir araya geldiklerini hatırlatan Yavuzaslan, "Kendisi biliyorsunuz çok önemli bir anayasa hukukçusu. O da bu anayasa yapmanın gerekçelerini bize anlattı. Darbelere karşı mücadele eden Gazi Meclis, hâlâ darbecilerin anayasasını savunamaz. Türkiye'deki siyasi iklim de bunun önünü açmış durumda. 'Şimdi değilse ne zaman?' sorusunu sormak lazım." sözleriyle aktardı.

Siyasetteki muhalefet tavrını da eleştiren Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Siyaseten Erdoğan karşıtlığı Türkiye karşıtlığına dönmüş durumda. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın anayasa değişikliği konusunda hemfikir. Özgür Özel farklı bir tavır alıyor. Benim fikrim yeni anayasa Meclis'te kabul edilse bile halk oylamasına da sunulmalı. Terörsüz Türkiye stratejisi yeni bir anayasayla taçlandırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLET DARBE ANAYASASINI DEĞİL SİVİL BİR METNİ HAK EDİYOR"

Siyasette müzakere zemini ve yeni anayasa ihtiyacına değinen Siyaset Bilimci Elif Şahin, "Eğer Meclis'teki partilerin demokrasiyi temsil gibi bir iddiası varsa, sivil bir anayasanın karşısında bu iddiayı yaşatamayacaklarını düşünüyorum. Buna karşı çıkarlarsa toplumsal tepkisinin altından kalkamazlar. Biz 1961 ve 1982 Anayasası gibi vesayet dönemlerinden kalan anayasaları yamalayarak kullandık. Cumhurbaşkanımız 'en ideal dönem' derken aslında şunu kastediyor: Eğer bu dönemde yeni bir anayasa çıkarabilirsek ilk kez demokratik şartlarda, seçilmiş bir Meclis'le, müzakere edilerek ortak iradeyle sivil bir anayasamız olacak. Biz toplum olarak bunu hak etmiyor muyuz? Kesinlikle hak ediyoruz." dedi.

Geçmiş tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğini belirten Siyaset Bilimci Elif Şahin, "Söz konusu terör meselesi olduğunda bazı hayal kırıklıklarımız oldu; Meclis'teki partilerden biri dezenformasyon kısmını üstlendi, YENİ Parti grubu ise oylamaya 10-15 dakika kalana kadar ortak bir tutum ortaya koyamadı. Ama buna rağmen süreç 467 gibi yüksek bir oyla geçti. Demek ki istendiğinde yapılabiliyor. Anayasa özgürlükleri besler ama biz yeni özgürlükleri anayasanın boşluklarıyla doldurmaya çalışıyoruz. Bu toplum artık bunu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.