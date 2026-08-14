Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti: Vefat haberini kliniği açıkladı

Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma sürecindeki eşi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Vefat haberi, Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu. Cenazenin 14 Ağustos Cuma günü İzmir'de ikindi namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma sürecindeki eşi olan Gültekin'in vefatı, sahibi olduğu kliniğin resmi sosyal medya hesabından açıklandı. Paylaşılan cenaze programına göre Gültekin, 14 Ağustos Cuma günü İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek.

ACI HABER KLİNİKTEN GELDİ Gültekin'in vefatı, görev yaptığı kliniğin sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Meslek hayatı boyunca çok sayıda kadın ve annenin yaşamına dokunduğu vurgulanan mesajda, "Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik" ifadeleri kullanıldı. Paylaşım, "Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun" sözleriyle tamamlandı.

ÖZLEM GÜLTEKİN'İN CENAZESİ İZMİR'DE DEFNEDİLECEK Kliniğin yayımladığı cenaze programına göre Op. Dr. Özlem Gültekin için 14 Ağustos Cuma günü İzmir'de cenaze töreni düzenlenecek. Gültekin'in cenazesi, ikindi namazının ardından Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak. Defin işlemi Örnekköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek.

ERHAN ÇELİK İLE 2019 YILINDA EVLENDİ Haber spikeri ve televizyon sunucusu Erhan Çelik ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Özlem Gültekin 2019 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten 2020 yılında dünyaya gelen bir çocukları bulunuyor.

Erhan Çelik ile Özlem Gültekin'in bir süredir evliliklerinde anlaşmazlık yaşadığı ve karşılıklı boşanma davası açtığı biliniyordu.