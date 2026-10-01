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Eyüpsultan’da bitmeyen altyapı çalışmasına vatandaş tepkisi

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Eyüpsultan’da bitmeyen altyapı çalışmasına vatandaş tepkisi

İstanbul Eyüpsultan'da İSKİ tarafından yaklaşık bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadı. D-100 ve TEM bağlantı güzergâhındaki yolda, son yağışların ardından oluşan çukurlar sürücülere zor anlar yaşatırken, bölge sakinleri çalışmaların uzamasına tepki gösterdi. Bazı sürücüler araçlarında oluşan hasar nedeniyle aylık 20-30 bin liralık bakım masrafıyla karşılaştıklarını belirterek tepki gösterdi.

İstanbul Eyüpsultan'da İSKİ tarafından yaklaşık bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları bir türlü bitmek bilmezken, son sağanak yağışla birlikte köstebek yuvasına dönen yollar hem sürücüleri hem de bölge sakinlerini canından bezdirdi. D-100 ve TEM bağlantı hattındaki kritik güzergahta oluşan dev çukurlar araçlarda ağır hasara yol açarken, her gün bu çileyi çekmek zorunda kalan vatandaşlar aylardır süren ihmalkarlığa ve plansızlığa sert tepki gösterdi.

EYÜPSULTAN'DA BİTMEYEN ALTYAPI ÇİLESİ

BİR TÜRLÜ BİTMEYEN ÇALIŞMA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

İSKİ ekipleri, Eyüpsultan'da yaklaşık bir ay önce atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı gerekçesiyle çalışma başlattı. Ancak aradan geçen zamana rağmen tamamlanamayan çalışmalar, sonbahar yağmurlarıyla birleşince yolu adeta balçık ve çukur deryasına dönüştürdü.

Güzergahın kilit bir arter olduğuna dikkat çeken A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Eyüp'ten başlayarak gelen bu yoldaki yol yapım çalışması sürücüleri isyan ettirdi. Çünkü bu nokta oldukça kritik bir mevki. Eğer yolun sonundan sağdan devam ederseniz D100'e, sol taraftan devam ederseniz biraz uzak olsa da TEM'e uzanabiliyorsunuz ve burada kaybettiğiniz vakit sizin TEM'e gidişinizde ve E5'e gidişinizde size ciddi vakit kaybettiriyor" ifadeleriyle bölgedeki trafik felaketini aktardı.

Eyüpsultan'da çukurlarla dolu yol - foto: ahaber.com.trEyüpsultan'da çukurlarla dolu yol - foto: ahaber.com.tr

"3 AY TATİLDE YAPMADILAR, OKULLAR AÇILINCA BAŞLADILAR"

Çalışmanın zamanlamasındaki plansızlığı eleştiren bir bölge sakini, "Tam okul zamanında başladılar. Ondan önce üç ay tatil, İstanbul bomboş. Hiçbir şeye müdahale etmediler" diyerek duruma tepki gösterdi.

Yoldaki çukurlar nedeniyle aracının sürekli hasar aldığını belirten bir kadın sürücü ise, "Şu rezilliği yaşıyoruz. Arabanın altı artık sürte sürte, vura vura... Yani bir aydır daha fazlası oluyor şu yolların düzelmediği. Hiçbir şey değiliz yani. Şikayetçiyiz, memnun değiliz. Yani bu kadar meydanda, bu kadar aktif olan bir yerde böyle bir rezalet görülmedi" sözleriyle yaşanan mağduriyeti gözler önüne serdi.

Vatandaşlar bitmeyen çalışmalara isyan etti - foto: ahaber.com.trVatandaşlar bitmeyen çalışmalara isyan etti - foto: ahaber.com.tr

"AYDA BİR ÖN TAKIM YAPTIRIYORUM, 30 BİN LİRA MASRAF ÇIKIYOR"

Yağışın ardından adeta patates tarlasına dönen yol, sürücülerin bütçesine de ağır darbe vurdu. Çukurlardan kaçmanın imkansız hale geldiği yoldaki durumu aktaran muhabir, "Bir araç içerisindeyseniz işte tam olarak bu yoldan geçerken bunu hissediyor olacaksınız. Çünkü sağ taraf, sol taraf, her noktada bulunan çukur sizi yol bitene kadar sarsmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Yağış sonrası yollar köstebek yuvasına döndü - foto: ahaber.com.trYağış sonrası yollar köstebek yuvasına döndü - foto: ahaber.com.tr

Yaşanan duruma isyan eden bir sürücü, "Rezillik işte yani, altyapı yok, yol berbat. Bak ben ayda bir kere bu kendi aracım olduğu halde ayda bir kere ben bu araca ön takım yaptırıyorum. Bir ön takıma sokmam da 20-30 bin lira para. Yazık günah değil mi yani? Şuraya bak ya, bütün arabalar rezil ediyor yani milleti" diyerek maliyetlerin altından kalkamadığını söyledi.

Bir diğer sürücü ise, "İstanbul'un göbeğindeyiz, Eyüp'ün merkezi. İki saatlerini almaz yapmak. Şuraya bak, tüm arabaların anası ağladı ya, başka ne diyelim?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Sürücüler bozuk yolda ilerlemekte zorlanıyor - foto: ahaber.com.trSürücüler bozuk yolda ilerlemekte zorlanıyor - foto: ahaber.com.tr

"BÖBREK TAŞINI DÜŞÜRMEK İÇİN İDEAL BİR YOL OLMUŞ!"

Yolun içler acısı haline sitem eden bir başka vatandaş ironik bir dille, "Böbrek taşını düşürmek için çok ideal bir yol olmuş yani. 10 dakikadır geçmeye çalışıyoruz" sözlerini kullanırken; bölgedeki bir diğer sürücü, "Köstebek yuvası gibi bırakıyorlar ya. Yukarıyı da dört ay bıraktı, burayı da bakın ne kadar bırakacak" diyerek çalışmaların yavaşlığına işaret etti.

Aracını tamire götürmek zorunda kalan bir diğer vatandaş ise, "Biz bu çileyi hak edecek kişiler miyiz? Yazık günah değil mi? Ben tamire gidiyorum. Her gün bu yolu kullanıyorum. Yazık günahtır ya! Hepimiz birbirimize... Böyle bir şey var mı?" ifadeleriyle tepkisini haykırdı.

Eyüpsultan’da bitmeyen altyapı çalışmasına vatandaş tepkisi - 1

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