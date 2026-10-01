Eyüpsultan’da bitmeyen altyapı çalışmasına vatandaş tepkisi

İstanbul Eyüpsultan'da İSKİ tarafından yaklaşık bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları bir türlü bitmek bilmezken, son sağanak yağışla birlikte köstebek yuvasına dönen yollar hem sürücüleri hem de bölge sakinlerini canından bezdirdi. D-100 ve TEM bağlantı hattındaki kritik güzergahta oluşan dev çukurlar araçlarda ağır hasara yol açarken, her gün bu çileyi çekmek zorunda kalan vatandaşlar aylardır süren ihmalkarlığa ve plansızlığa sert tepki gösterdi.

BİR TÜRLÜ BİTMEYEN ÇALIŞMA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

İSKİ ekipleri, Eyüpsultan'da yaklaşık bir ay önce atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı gerekçesiyle çalışma başlattı. Ancak aradan geçen zamana rağmen tamamlanamayan çalışmalar, sonbahar yağmurlarıyla birleşince yolu adeta balçık ve çukur deryasına dönüştürdü.

Güzergahın kilit bir arter olduğuna dikkat çeken A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Eyüp'ten başlayarak gelen bu yoldaki yol yapım çalışması sürücüleri isyan ettirdi. Çünkü bu nokta oldukça kritik bir mevki. Eğer yolun sonundan sağdan devam ederseniz D100'e, sol taraftan devam ederseniz biraz uzak olsa da TEM'e uzanabiliyorsunuz ve burada kaybettiğiniz vakit sizin TEM'e gidişinizde ve E5'e gidişinizde size ciddi vakit kaybettiriyor" ifadeleriyle bölgedeki trafik felaketini aktardı.