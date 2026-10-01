Eyüpsultan’da bitmeyen altyapı çalışmasına vatandaş tepkisi
İstanbul Eyüpsultan'da İSKİ tarafından yaklaşık bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadı. D-100 ve TEM bağlantı güzergâhındaki yolda, son yağışların ardından oluşan çukurlar sürücülere zor anlar yaşatırken, bölge sakinleri çalışmaların uzamasına tepki gösterdi. Bazı sürücüler araçlarında oluşan hasar nedeniyle aylık 20-30 bin liralık bakım masrafıyla karşılaştıklarını belirterek tepki gösterdi.
İstanbul Eyüpsultan'da İSKİ tarafından yaklaşık bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları bir türlü bitmek bilmezken, son sağanak yağışla birlikte köstebek yuvasına dönen yollar hem sürücüleri hem de bölge sakinlerini canından bezdirdi. D-100 ve TEM bağlantı hattındaki kritik güzergahta oluşan dev çukurlar araçlarda ağır hasara yol açarken, her gün bu çileyi çekmek zorunda kalan vatandaşlar aylardır süren ihmalkarlığa ve plansızlığa sert tepki gösterdi.
BİR TÜRLÜ BİTMEYEN ÇALIŞMA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ
İSKİ ekipleri, Eyüpsultan'da yaklaşık bir ay önce atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı gerekçesiyle çalışma başlattı. Ancak aradan geçen zamana rağmen tamamlanamayan çalışmalar, sonbahar yağmurlarıyla birleşince yolu adeta balçık ve çukur deryasına dönüştürdü.
Güzergahın kilit bir arter olduğuna dikkat çeken A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Eyüp'ten başlayarak gelen bu yoldaki yol yapım çalışması sürücüleri isyan ettirdi. Çünkü bu nokta oldukça kritik bir mevki. Eğer yolun sonundan sağdan devam ederseniz D100'e, sol taraftan devam ederseniz biraz uzak olsa da TEM'e uzanabiliyorsunuz ve burada kaybettiğiniz vakit sizin TEM'e gidişinizde ve E5'e gidişinizde size ciddi vakit kaybettiriyor" ifadeleriyle bölgedeki trafik felaketini aktardı.
"3 AY TATİLDE YAPMADILAR, OKULLAR AÇILINCA BAŞLADILAR"
Çalışmanın zamanlamasındaki plansızlığı eleştiren bir bölge sakini, "Tam okul zamanında başladılar. Ondan önce üç ay tatil, İstanbul bomboş. Hiçbir şeye müdahale etmediler" diyerek duruma tepki gösterdi.
Yoldaki çukurlar nedeniyle aracının sürekli hasar aldığını belirten bir kadın sürücü ise, "Şu rezilliği yaşıyoruz. Arabanın altı artık sürte sürte, vura vura... Yani bir aydır daha fazlası oluyor şu yolların düzelmediği. Hiçbir şey değiliz yani. Şikayetçiyiz, memnun değiliz. Yani bu kadar meydanda, bu kadar aktif olan bir yerde böyle bir rezalet görülmedi" sözleriyle yaşanan mağduriyeti gözler önüne serdi.
"AYDA BİR ÖN TAKIM YAPTIRIYORUM, 30 BİN LİRA MASRAF ÇIKIYOR"
Yağışın ardından adeta patates tarlasına dönen yol, sürücülerin bütçesine de ağır darbe vurdu. Çukurlardan kaçmanın imkansız hale geldiği yoldaki durumu aktaran muhabir, "Bir araç içerisindeyseniz işte tam olarak bu yoldan geçerken bunu hissediyor olacaksınız. Çünkü sağ taraf, sol taraf, her noktada bulunan çukur sizi yol bitene kadar sarsmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.