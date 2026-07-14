AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni ve sivil anayasa çalışmalarına ilişkin A Haber ekranlarında çok önemli açıklamalarda bulundu.



Anayasa yapma yetkisinin doğrudan millete ait olduğunu vurgulayan Yazıcı, mevcut anayasanın ilk üç maddesine dair herhangi bir tartışmanın olmadığını belirtti. Yaklaşık 20 toplantı yaparak sürecin çerçevesini belirlediklerini ifade eden Yazıcı, demokratik reformlar ve "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla sivil bir anayasanın hedeflendiğini dile getirdi.



"ANAYASA YAPMAK MİLLETİN EGEMENLİK HAKKIDIR"



Anayasa yapım sürecinin kaynağını milletten aldığını belirten Hayati Yazıcı, "Anayasa yapmak kimin hakkı? Milletin hakkıdır. Anayasa yapmak egemenlik hakkından kaynaklanan bir haktır. Egemenlik kimin? Milletin. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin. Millet bu egemenlik hakkını kullanarak anayasa yapar" ifadelerini kullandı.

İLK ÜÇ MADDEYE HERHANGİ BİR İTİRAZ YOK



Yeni anayasa çalışmalarında mevcut anayasanın temel ilkelerinin korunacağını vurgulayan Yazıcı, "A'dan Z'ye kadar, işte üç madde değişmesin, tamam değişmesin. Aynı lafız onlarda da kalsın. Onlarla ilgili kimsenin bir sorunu yok. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik bir Cumhuriyettir; evet, öyledir. Başkenti Ankara'dır; evet, öyledir. Bayrağı tanımlanmış bayraktır vesaire falan... Bunlara herhangi bir itirazımız yok ama bir anayasa yapalım" sözleriyle tartışmalara son noktayı koydu.

YAKLAŞIK 20 TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Sürecin nasıl ilerleyeceği ve yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren Yazıcı, "Birlikte yapacağız, Meclis yapacak. Sonra da egemenliğin sahibi millet referandumla onaylayacak veya onaylamayacak. Böyle bir hedefimiz var. Bu konuda biz bir metin hazırlayarak diğer partilere götürecek değiliz. Bir anayasa nasıl hazırlanmalı, çerçevesi ne olmalı? Bu alanlara ilişkin aşağı yukarı 19-20 toplantı yaptık" dedi.