Yıllarca inancından taviz vermeyen milyonlarca kadının hakkı gasp edilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutsal bir vecibe olan başörtüsünü, " 1 metrekarelik bez parçası" şeklinde nitelendirmesi milletin vicdanında derin yaralar açtı. Yıllar sonra gelen siyasi manevralara ve Kılıçdaroğlu'nun , "Helalleşeceğiz dostlarım." çağrısına tepki gösteren mağdurlar ise, " Helalleşmeyiz tabii ki, asla hakkımızı helal etmiyoruz. Bu yasağa kimin katkısı olduysa, bizlere bunları kim yaşattıysa hakkımızı helal etmiyoruz." ifadeleriyle acıların unutulmayacağını vurguladı.

Türkiye'de başörtüsü zulmü münferit bir hadise değil, temelleri on yıllar öncesine dayanan kurumsal bir ayrımcılık projesi olarak uygulandı.

Başörtüsünü gericilik olarak kodlamaya çalışan zihniyetin tarihin çöplüğüne atıldığını belirten siyasiler ve sivil toplum temsilcileri, bir insanın kılık kıyafeti üzerinden toplumdan ve iş hayatından dışlanmasının "çağdaşlık" maskesiyle meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

MECLİS'TE DEMOKRASİ KARASI: "BU HANIMA HADDİNİ BİLDİRİNİZ!" 3 Mayıs 1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek faşizan bir provokasyona sahne oldu. Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı'nın başörtüsüyle yemin etmek üzere salona girmesiyle DSP sıralarından linç kampanyası başlatıldı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, kürsüye çıkarak tüm dünyanın gözü önünde, "Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz!" sözleriyle vesayetin Meclis'teki sözcülüğünü üstlendi.

ERDOĞAN: "ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM, ZALİMİ DE ASLA SEVEMEM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vesayet odaklarının dayatmalarına karşı her daim milletin değerlerinin yanında saf tuttu. Yasağın hüküm sürdüğü yıllarda kendi kızlarının da Türkiye'de okuyamadığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bana yabancı ülkelerin hükümet başkanları, cumhurbaşkanları 'Sizin kızlarınız niye Amerika'da okuyor?' diye sordular. Dedim ki; kızlarımın kendi ülkemde ne yazık ki inandığı gibi okuma hakkı yok." ifadeleriyle yaşanan trajediyi gözler önüne serdi.

Vesayet artıklarına karşı tavizsiz duruşunu her fırsatta yineleyen Erdoğan, "Öfkeli olduğumu söylüyorlar. Öfke de bir hitabet sanatıdır. Zulmü alkışlayamam, zalimi de asla sevemem. Kusura bakmasınlar. İlkelerimizde başı örtülü, başı açık diye bir ayrım yoktur, olamaz. Sizin aslında başörtüsüyle bir derdiniz yok. Sadece fırsattan istifade başka bir hesabı görmek istiyorsunuz. Açık söylüyorum; aslında çıkarlarınızı tehlikede görüyorsunuz, yoksa laikliği değil!" diyerek yasakçı zihniyetin maskesini düşürdü.

Erdoğan ayrıca, "70-80 yaşındaki bir Anadolu kadınını sahneye çıkartıp onun başörtüsünü çekip çıkartmayı siz hangi insani anlayışla bağdaştırıyorsunuz?" sözleriyle inanca ve yaşa dahi saygı duymayan saldırgan tutumu lanetledi.

KİN VE NEFRET SÖYLEMİ HALA CANLI Yasal düzenlemelerle yasaklar birer birer tarihe karışsa da vesayetçi zihniyetin bilinçaltındaki nefret zaman zaman yeniden nüksediyor. Yasakçı dönemin mimarlarından Nur Serter'in, "Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum, ona zaten hep yıllardır çul derim." sözleri zihniyetin vehametini ortaya koyarken; eski CHP'li Fikri Sağlar, "Türbanlı bir hakim olmaz, türbanlı bir polis de olmamalı, türbanlı bir subay da olmamalı. Çünkü bunlar siyasal İslam'ın sembolleridir." iddiasıyla ayrımcılığı sürdürdü.

Yargı bağımsızlığı kisvesi altında inanç hürriyetini hedef alan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getireceği hususunda kuşkum var." ifadeleriyle skandal bir açıklamaya imza attı.

Medya dünyasından Ayşenur Arslan'ın ise hastanede gördüğü başörtülü bir kadın hakkında, "Simsiyah bir öcü geldi üstüme, korktum gerçekten, korkutucu geliyor bana." şeklindeki hezeyanları, jakoben zihniyetin milletin değerlerine karşı beslediği derin tahammülsüzlüğün somut bir kanıtı olarak kayıtlara geçti.