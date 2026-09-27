Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke Paktı'nın Yemen sahasında Husilere karşı devreye girip girmeyeceği A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Üç ülkenin Genelkurmay Başkanlarının Riyad'da askeri ve istihbari kapasite entegrasyonu için toplanması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarını karşılama yönünde bir sıkıntımız olmaz" mesajı ve Pakistan'ın "Anlaşma Husilere karşı devreye girmeli" çağrısıyla birlikte; çöken ABD hava savunma sistemlerine karşı yerli "Çelik Kubbe" bileşenlerinin bölgeye konuşlandırılması ve sahaya asker intikali dahil kritik askeri senaryolar uzman isimlerce değerlendirildi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın askeri temasları sonrası gözler Husilere karşı atılacak adımlara çevrildi. Doç. Dr. Kemal Olçar ve Dr. Anar Ali, Mekke Paktı'nın Yemen'de devreye girme ihtimalini A Haber ekranlarında değerlendirdi. HUSİLERE KARŞI KRİTİK HAMLE: ÇELİK KUBBE SUUDİ ARABİSTAN'A KONUŞLANDIRILABİLİR "BÜTÜN OLUŞABİLECEK TEHDİTLERE KARŞI BİR TEDBİR ALINABİLİR" Mekke İttifakı'nın kuruluş felsefesini ve kapsamını değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, liderlerin ittifakı açıklarken herhangi bir ülkeye veya doğrudan bir hedefe karşı kurulmadıklarını vurguladıklarını hatırlatarak, "Bu anlamda, her tehdide karşı kurulduk anlamı çıkıyor. Yani bütün oluşabilecek tehditlere karşı bir tedbir alınabilir anlamı çıkıyor. Pakistan, 'Biz Husilere karşı Mekke İttifakı'nı kullanmalıyız' dedi. Sayın Dışişleri Bakanımız da 'Husiler, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal edecek çok ciddi saldırılar yapmaktadır' ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan zaten saldırıya uğrayan devlet olduğuna göre Husilere karşı somut bir tedbir alınacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Olçar: ʺBütün oluşabilecek tehditlere karşı bir tedbir alınabilirʺ (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) Mekke Anlaşmasında kritik toplantı MEKKE ANLAŞMASI'NDA KRİTİK TOPLANTI Husilerin sahada iki ayrı cephe açtığını harita üzerinde aktaran Doç. Dr. Olçar, "Husiler bir iç cephe açarak hem ulusal hükümete karşı güneye doğru ilerliyor hem de kuzeye taarruz ediyor. Kritik bir kapı ağzında bulunan Pemir Adası'nı ve Mahah Limanı'nı ele geçirdiler; Taiz'i tehdit ederek Dubab üzerinden Aden'e doğru bir hat çizdiler. İkinci cephede ise Sana ve Sada bölgelerinden kuzeye; Cizan'daki El Tuwal ve El Dahrah bölgelerine, ardından Cidde'ye ve Riyad'a saldırdılar. Mekke'yi tehdit edip Yanbu Limanı'nı vurdular. Yanbu, Aramco tesislerinden çıkan petrolün Süveyş Kanalı ve Babülmendep çıkışına ulaştığı tek karasal güzergahtır. Kullanılan füzelerin üzerinde farklı isimler yer alsa da çapı, menzili ve harp başlığı kapasitesi bunların doğrudan İran menşeli orta ve uzun menzilli balistik füzeler olduğunu teyit ediyor" sözleriyle sahadaki tehdidin boyutlarını gözler önüne serdi.