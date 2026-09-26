Duyguları şiirlerle anlatan lider: Recep Tayyip Erdoğan

Dünya diplomasisinin merkezinde yine dikkat çeken anlar yaşandı.

Şiirin hayatında özel bir yere sahip olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM kürsüsündeki konuşmasında Sezai Karakoç'un dizelerini okuyarak, "Onlar sanıyorlar ki, biz susarsak mesele kalmayacak. Hâlbuki biz susarsak, tarih susmayacak. Tarih susarsa, hakikat susmayacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri salonda bulunanlar tarafından ayakta alkışlandı.

ŞİİR ONUN İÇİN SADECE BİR KELİME DEĞİL

Şiir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yalnızca bir edebiyat türü değil, hayatında önemli bir yere sahip olan güçlü bir tutku. Şiir okumayı seven Erdoğan, usta şairlerin dizelerini yüksek duygu yoğunluğuyla seslendiriyor.

Necip Fazıl'ın, Mehmet Âkif'in ve Arif Nihat Asya'nın kaleme aldığı dizeler, Başkan Erdoğan'ın yorumuyla yeniden hayat buluyor ve hafızalarda yer ediyor.