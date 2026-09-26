Duyguları şiirlerle anlatan lider: Recep Tayyip Erdoğan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM kürsüsündeki konuşmasında Sezai Karakoç'un dizelerini okuyarak, “Onlar sanıyorlar ki, biz susarsak mesele kalmayacak. Hâlbuki biz susarsak, tarih susmayacak. Tarih susarsa, hakikat susmayacak.” ifadelerini kullandı ve ayakta alkışlandı. Hiç kuşkusuz şiirin yeri, Başkan Erdoğan'ın hayatında ayrı. Üstelik şiirleri olağanüstü güzellikte okuyor. Başkan Erdoğan'ın şiir yolculuğunu anlatan editörün notu ekranlarınıza geliyor.
Dünya diplomasisinin merkezinde yine dikkat çeken anlar yaşandı.
Şiirin hayatında özel bir yere sahip olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM kürsüsündeki konuşmasında Sezai Karakoç'un dizelerini okuyarak, "Onlar sanıyorlar ki, biz susarsak mesele kalmayacak. Hâlbuki biz susarsak, tarih susmayacak. Tarih susarsa, hakikat susmayacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri salonda bulunanlar tarafından ayakta alkışlandı.
ŞİİR ONUN İÇİN SADECE BİR KELİME DEĞİL
Şiir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yalnızca bir edebiyat türü değil, hayatında önemli bir yere sahip olan güçlü bir tutku. Şiir okumayı seven Erdoğan, usta şairlerin dizelerini yüksek duygu yoğunluğuyla seslendiriyor.
Necip Fazıl'ın, Mehmet Âkif'in ve Arif Nihat Asya'nın kaleme aldığı dizeler, Başkan Erdoğan'ın yorumuyla yeniden hayat buluyor ve hafızalarda yer ediyor.
ZİNDANDAN MECLİS'E VE SATIŞ REKORLARI KIRAN ALBÜME
Şiir sevgisi, Başkan Erdoğan'ın siyasi ve şahsi mücadelesinin de önemli unsurlarından biri oldu. Başkan Erdoğan, yalnızca bir şiir okuduğu gerekçesiyle geçmişte hapis cezasına çarptırıldı. Hapse girmesine neden olan o şiiri ise yıllar sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde milletin huzurunda bir kez daha okudu.