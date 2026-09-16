"Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğin teyit edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanlığı tarafından Husilerin Mekke'yi hedef alan İHA saldırısının kınandığı bir mesaj paylaşıldı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Haremeyn-i Şerifeyn'e yönelik her türlü saldırı girişiminin İslam dünyasının ortak vicdanını yaraladığını belirten Duran, Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunmasının tüm İslam âlemi açısından büyük hassasiyet taşıdığını vurguladı. Duran'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daima ifade ettiği üzere, İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

AK Parti Sözcüsü Çelik "Mekke'yi hedef alan insansız hava saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir." sözleriyle saldırı girişimine tepki gösterdi.