Atina'nın Doğu Akdeniz'deki Meis provokasyonuna Ankara'dan net duruş: Türkiye'yi dışlayan hiçbir denklem yaşayamaz

Gerilim yalnızca deniz yetki alanlarıyla sınırlı değil. Türkiye, Doğu Ege adaları ve On İki Ada'nın uluslararası antlaşmalarla belirlenen silahsızlandırılmış statüsüne de dikkat çekiyor. Ankara, Yunanistan'ın bu adalarda gerçekleştirdiği askeri faaliyetlerin ilgili antlaşmaların yükümlülükleriyle bağdaşmadığını savunuyor.

Türkiye, Ege'de önceliğinin barış olduğunu belirtirken, kendi haklarından geri adım atılmayacağının da altını çiziyor.

Erdoğan, "Bizim yol haritamız zaten belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Zira bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Ve barışı eğer engellemek isteyenler olursa, o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz istiyoruz ki bu tür önümüze engeller çıkarılmasın ve Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin." ifadelerini kullandı.