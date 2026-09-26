Atina'nın Doğu Akdeniz'deki Meis provokasyonuna Ankara'dan net duruş: Türkiye'yi dışlayan hiçbir denklem yaşayamaz
Türkiye kıyılarına yalnızca birkaç kilometre mesafede bulunan küçücük Meis Adası üzerinden Doğu Akdeniz'de hukuksuz iddialarını dayatmaya çalışan Atina yönetimi, provokatif adımlarına bir yenisini daha ekledi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Genelkurmay Başkanı ile birlikte Meis'e giderek karakolları denetlemesi, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi yeniden tırmandırdı. Türkiye ise sahada, masada ve uluslararası hukuk nezdinde hakkaniyet ilkesini esas alan kararlı duruşundan taviz vermiyor.
Türkiye kıyılarına yalnızca birkaç kilometre mesafede bulunan küçücük Meis Adası, Atina yönetiminin Doğu Akdeniz'deki tartışmalı iddialarının merkezinde yer almayı sürdürüyor.
ATİNA'NIN TEZLERİNE KARŞI ANKARA'DAN HAKKANİYET VURGUSU
Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımların ardından açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın ulusal bütünlüğünü ve egemenlik haklarını savunmaya hazır olduğunu belirterek diyalog ve uluslararası hukuka bağlılık mesajı verdi. Miçotakis, ihtiyatlı tutumlarının zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini savundu.
Yunanistan'ın uzun yıllardır savunduğu deniz yetki alanı anlayışına Türkiye itiraz ediyor. Ankara'nın yaklaşımına göre, Doğu Akdeniz'in en uzun kıyılarından birine sahip olan Türkiye gibi bir anakaranın deniz yetki alanları, hemen karşısındaki küçük adalar esas alınarak sınırlandırılamaz. Deniz yetki alanlarının belirlenmesinde coğrafi koşulların yanı sıra hakkaniyet ilkesinin de gözetilmesi gerekiyor.
ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: TÜRKİYE HAKLARINDAN TAVİZ VERMEYECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin bölgesel gelişmelere yaklaşımının köklü devlet geleneği ve uzun vadeli stratejik perspektif üzerine kurulu olduğunu belirterek, Türkiye'nin kendi hak ve çıkarlarından taviz vermeyeceğini vurguladı.
Erdoğan, "2200 yıldan fazla devlet geleneği olan, devlet aklı olan bir milletiz. Hadiselere bakarken başkaları gibi sadece 50-100 yıllık birikimle değil, binlerce yıllık köklü tecrübenin merceğinden bakıyoruz. Planlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Hamlelerimizi buna göre tayin ediyoruz. Bizim çizgimiz, karakterimiz bellidir. Biz başına vurulunca ekmeği alınan bir ülke değiliz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE TEK TARAFLI HARİTALARA VE YENİ BİR SEVR'E BOYUN EĞMEZ
Atina'nın adalara geniş deniz yetki alanları sağlayan tezlerine karşı çıkan Türkiye, küçük adaların coğrafi büyüklükleriyle orantısız şekilde deniz yetki alanı üretmesinin Doğu Akdeniz'deki Türk kıyılarını daraltacağını savunuyor.
Ankara ayrıca, Avrupa Birliği açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmayan ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarını kısıtlayan söz konusu harita yaklaşımını kabul etmiyor. Türkiye'nin deniz yetki alanlarının başka ülkelerin tek taraflı olarak hazırladığı haritalarla belirlenemeyeceği vurgulanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hakların korunacağı mesajını tarihi bir göndermeyle verdi. Erdoğan, "Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz." dedi.