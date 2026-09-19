Türk demokrasisine ilk ve en kanlı hançer: 27 Mayıs ihaneti

Milletin umutları sarsılırken Yassıada'da başlayan yargılamalar, dönemin en tartışmalı süreçlerinden biri olarak tarihe geçti. Yassıada'da 592 kişi yargılandı ve 15 idam kararı verildi. Bu kararların üçü infaz edildi; Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi.

VESAYETİN TEHDİDİ: "İHTİLAL MEŞRU HAKTIR"

Çok partili hayata geçişin ardından Demokrat Parti'nin seçim zaferleri, Türkiye'nin siyasi hayatında önemli bir değişim meydana getirdi.

Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün Meclis konuşmalarında kullandığı "Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır" sözleri, sonraki yıllarda 27 Mayıs'a giden süreç bağlamında sıkça tartışıldı.

İnönü aynı konuşmasında, demokratik rejimin baskı rejimine dönüştürülmesinin tehlikeli olduğunu belirterek, "Bu yolda devam ederseniz, ben de sizi kurtaramam." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, dönemin iktidar ve muhalefet arasındaki sert siyasi gerilimin yaşandığı atmosferde yapılmıştı. 27 Mayıs 1960'ta ise Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup subay yönetime el koydu ve Demokrat Parti iktidarı sona erdi.