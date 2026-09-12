Türkiye'nin eksenini değiştiren darbeye uzanan süreç, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın hemen ardından şekillenmeye başladı. Harekâtın ardından Türkiye'nin maruz kaldığı silah ambargosu ve ekonomik baskı, siyasi istikrarsızlığı da beraberinde getirdi.

ABD ve derin NATO'nun, Türkiye'nin veto ettiği Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünü sağlamak amacıyla düğmeye bastığı bu dönemde sağ ve sol gruplar yasa dışı yollarla silahlandırılarak ülke adım adım bir iç savaş ortamına sürüklendi.

Küresel çetelerin emrindeki mafya ve terör örgütlerinin ise uyuşturucu ve silah kaçakçılığından elde ettikleri milyonlarca dolarla sokaklardaki kaosu körüklediği aktarıldı.

ABDİ İPEKÇİ VE GÜN SAZAK SUİKASTLARI: CIA'NIN KAOS PLANI

Dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak, CIA ve derin NATO'nun gümrükler üzerinden yürüttüğü öne sürülen kaçakçılık trafiğini deşifre ederek önemli bir adım attı. Sazak, topladığı üç klasör belgeyi yayımlaması için Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye teslim etti.

Ancak Türkiye üzerinde karanlık hesaplar yaptığı öne sürülen güçler hemen devreye girdi. CIA Türkiye Masası Şefi Paul Henze'nin, "Gazeteci Abdi İpekçi'yi silah kaçakçılığını yazmaması konusunda uyardı." sözleriyle İpekçi üzerinde baskı kurduğu öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından 1 Şubat 1979'da Abdi İpekçi suikasta uğradı. Olayın ardından yakalanan tetikçi Mehmet Ali Ağca, "Abdi İpekçi'ye 5-6 el ateş ettim." ifadelerini kullandı.

İpekçi'nin öldürülmesinden bir yıl sonra ise hedefte, belgeleri teslim eden Gün Sazak vardı. Sazak, Dev-Sol militanlarının düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.