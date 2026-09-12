Bakan Göktaş 'İyilik Var'ı A Haber'de tanıttı! 81 il müdürlüğü sisteme entegre olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllüler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturacak “İyilik Var” dijital platformunu hayata geçirdi. A Haber muhabiri Kübra Tepeci’nin sorularını yanıtlayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilin sisteme dahil olacağını belirtti. “İyilik Kapısı” ile esnaf ve hayırseverler de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz destek sunabilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini güvenilir, kurumsal ve erişilebilir tek bir çatı altında buluşturan "İyilik Var" dijital platformunu başlattı.
Lansman programında A Haber muhabiri Kübra Tepecİ'nin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gönüllülük kültürünü Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedefleyen projenin tüm ayrıntılarını paylaştı.
DİJİTAL GÖNÜLLÜLÜK PLATFORMU "İYİLİK VAR" KULLANIMA AÇILDI
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde paylaşılan tanıtım videoları ve QR kod ile kamuoyunda merak uyandıran proje resmen tanıtıldı. Projenin detaylarını aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Geçtiğimiz hafta derbide ön videolarını paylaştığımız 'İyilik Var', toplumumuzun iyilik ve gönüllülük kültürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturmanın, tek çatı altında toplamanın bir adımıdır. Hem 'iyilikvar.gov.tr' web sayfası hem de mobil web uygulaması üzerinden 81 il müdürlüğümüz bu sisteme entegre olacak" ifadelerini kullandı.
"İYİLİK VAR" GÖNÜLLÜLERİ VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ NASIL BULUŞTURUYOR?
Platformun yalnızca Bakanlık faaliyetlerini değil, toplumsal dayanışmayı büyütmek isteyen herkesi kapsadığını belirten Bakan Göktaş, "Zamanını, gönüllülük faaliyetini; gençlerin, çocukların, engellilerin, yaşlıların, şehit yakını ve gazilerimizin yanında değerlendirmek isteyen herkesi buluşturan bir platform kurduk. Çocuklarımıza satranç öğretmek isteyen bir gönüllümüz ya da huzurevindeki yaşlılarımızla vakit geçirmek, müzik çalmak, kitap okumak isteyen vatandaşlarımız güvenli bir şekilde sisteme dahil olabilecek" sözleriyle aktardı.