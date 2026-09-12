Bakan Göktaş 'İyilik Var'ı A Haber'de tanıttı! 81 il müdürlüğü sisteme entegre olacak

(foto:ahaber.com.tr) Göktaş, sistemin gönüllülüğü daha görünür ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturacağını da sözlerine ekledi.

(foto:ahaber.com.tr) "İYİLİK KAPISI" İLE ESNAF DA HAREKETİN PARÇASI OLUYOR Platform bünyesinde yer alan "İyilik Kapısı" modülünün işleyişine değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Bir hayırsever bakkal, kuaför ya da esnaf, gönüllü olarak yeteneğini ve hizmetini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunabilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşımız da sistem üzerinden alacağı tek seferlik QR kod ile giderek bu hizmetten tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Biz 'İyilik varsa bizler varız' diyoruz ve tüm vatandaşlarımızı bu alana davet ediyoruz" dedi.