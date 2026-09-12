Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Asla unutmayacağız
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında mesaj yayımladı. Erdoğan, darbe döneminde mağdur edilen, eziyet gören ve haksız yere idamla yargılanan vatandaşların çektiği sıkıntıları hâlen yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Askerî Darbesi'nin 46'ncı yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"12 Eylül Askerî Darbesi'nin 46'ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz.
Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.
Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz."