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CHP’de Yavaş krizi büyüyor! Faik Öztrak için A Haber'de dikkat çeken adaylık iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP’de Yavaş krizi büyüyor! Faik Öztrak için A Haber'de dikkat çeken adaylık iddiası

CHP’de Mansur Yavaş geriliminin perde arkasından “Cumhurbaşkanlığı adaylığı” hesabı çıktı. Yavaş’a sert sözlerle yüklenen Faik Öztrak’ın adının CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında geçtiğini belirten Gazeteci Zafer Şahin, “Belki o da meseleye bu açıdan yaklaşıyor olabilir” diyerek parti içindeki rekabete dikkat çekti.

CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilmesi CHP'de tartışmalara yol açtı.

CHP’de Mansur Yavaş üzerinden başlayan tartışma, cumhurbaşkanlığı adaylığı rekabetini yeniden gündeme taşıdı. (İHA)CHP’de Mansur Yavaş üzerinden başlayan tartışma, cumhurbaşkanlığı adaylığı rekabetini yeniden gündeme taşıdı. (İHA)

FAİK ÖZTRAK'TAN YAVAŞ'A SERT ELEŞTİRİ

Görüşmenin, CHP'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanan 9 Eylül'de gerçekleşmesi parti içindeki tepkileri daha da artırdı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da düzenlediği basın toplantısında Yavaş'ı hedef alarak sert ifadeler kullandı.

Faik Öztrak’ın Mansur Yavaş’a yönelik sert sözleri parti içindeki adaylık hesaplarını gündeme getirdi. (AA)Faik Öztrak’ın Mansur Yavaş’a yönelik sert sözleri parti içindeki adaylık hesaplarını gündeme getirdi. (AA)

"GERÇEKTEN BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Öztrak, "Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır." dedi.

Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında CHP kulislerinden dikkat çeken bilgiler paylaştı. (AA)Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında CHP kulislerinden dikkat çeken bilgiler paylaştı. (AA)

YAVAŞ'IN PARTİ DEĞİŞTİRECEĞİ İDDİASI

Mansur Yavaş'ın parti değiştirme durumu olursa ne tutum takınacaklarına ilişkin soruya Öztrak, "Şunu açıkça ifade etmek isterim, ben Mansur Yavaş adına burada ne yapacağı, ne edeceği konusunda bir şey söyleme durumunda değilim. Ama partimizin görüşlerini daha önce açıkladım." dedi.

CHP'DE ADAYLIK DENKLEMİNİ DEĞİŞTİRECEK İDDİA

YAVAŞ KONUSUNDA CHP'DE GÖRÜŞ AYRILIĞI

A Haber canlı yayınında kulis bilgilerini paylaşan Gazeteci Zafer Şahin, parti içindeki bölünmeye dikkat çekerek, "Benim görüştüğüm bazı kaynaklar, CHP'de bu konuda iki farklı görüşün ortaya çıktığını söylüyor. Şimdi Faik Öztrak, Hasan Öztürkmen, hatta Müslim Sarı; bunlar Mansur Yavaş'a 'artık bir karar ver, git' diyorlar. Ama CHP içerisindeki başka bir ekip de Mansur Yavaş'ın CHP'de kalması için uğraşıyor. Onlar da şu tezi ileri sürüyorlar; 'Eğer Mansur Yavaş CHP'den ayrılırsa şu anda CHP'de olan Adana, Mersin, hatta Balıkesir gibi belediyeler de CHP'de durmaz' tezini işleyerek Mansur Yavaş'ın CHP içerisinde devam etmesini sağlamaya çalışıyorlar" dedi.

Şahin, Faik Öztrak’ın adının CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında geçtiğini söyledi. (AA)Şahin, Faik Öztrak’ın adının CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında geçtiğini söyledi. (AA)

"FAİK ÖZTRAK'IN ADI CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN GEÇİYOR"

Söz konusu isimlerin tavrına değinen Şahin, "Bu isimler ise bir şekilde 'Mansur Yavaş'tan fırsat bu fırsat kurtulalım' gözüyle bakıyorlar. Belki bu söyleyeceğim yanlış anlaşılabilir ama Faik Öztrak'ın adı da CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. O meseleye belki o da o açıdan yaklaşıyor olabilir. Siyasette bunlar vardır. Mansur Yavaş konusunda CHP şu an kendi içinde ikiye bölünmüş durumda" ifadelerini kullandı.

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#CHP #Mansur Yavaş
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