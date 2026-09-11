Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında CHP kulislerinden dikkat çeken bilgiler paylaştı. (AA)

YAVAŞ'IN PARTİ DEĞİŞTİRECEĞİ İDDİASI Mansur Yavaş'ın parti değiştirme durumu olursa ne tutum takınacaklarına ilişkin soruya Öztrak, "Şunu açıkça ifade etmek isterim, ben Mansur Yavaş adına burada ne yapacağı, ne edeceği konusunda bir şey söyleme durumunda değilim. Ama partimizin görüşlerini daha önce açıkladım." dedi.

YAVAŞ KONUSUNDA CHP'DE GÖRÜŞ AYRILIĞI

A Haber canlı yayınında kulis bilgilerini paylaşan Gazeteci Zafer Şahin, parti içindeki bölünmeye dikkat çekerek, "Benim görüştüğüm bazı kaynaklar, CHP'de bu konuda iki farklı görüşün ortaya çıktığını söylüyor. Şimdi Faik Öztrak, Hasan Öztürkmen, hatta Müslim Sarı; bunlar Mansur Yavaş'a 'artık bir karar ver, git' diyorlar. Ama CHP içerisindeki başka bir ekip de Mansur Yavaş'ın CHP'de kalması için uğraşıyor. Onlar da şu tezi ileri sürüyorlar; 'Eğer Mansur Yavaş CHP'den ayrılırsa şu anda CHP'de olan Adana, Mersin, hatta Balıkesir gibi belediyeler de CHP'de durmaz' tezini işleyerek Mansur Yavaş'ın CHP içerisinde devam etmesini sağlamaya çalışıyorlar" dedi.