CHP’de Yavaş krizi büyüyor! Faik Öztrak için A Haber'de dikkat çeken adaylık iddiası
CHP’de Mansur Yavaş geriliminin perde arkasından “Cumhurbaşkanlığı adaylığı” hesabı çıktı. Yavaş’a sert sözlerle yüklenen Faik Öztrak’ın adının CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında geçtiğini belirten Gazeteci Zafer Şahin, “Belki o da meseleye bu açıdan yaklaşıyor olabilir” diyerek parti içindeki rekabete dikkat çekti.
CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilmesi CHP'de tartışmalara yol açtı.
FAİK ÖZTRAK'TAN YAVAŞ'A SERT ELEŞTİRİ
Görüşmenin, CHP'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanan 9 Eylül'de gerçekleşmesi parti içindeki tepkileri daha da artırdı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da düzenlediği basın toplantısında Yavaş'ı hedef alarak sert ifadeler kullandı.
"GERÇEKTEN BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"
Öztrak, "Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır." dedi.