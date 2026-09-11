CHP'den istifa edip AK Parti saflarına katılan Meclis Üyesi Ayhan Aydın "SAVCI TEHDİT ETTİ" YALANI TAMAMEN UYDURMADIR İstifasının ardından CHP kanadından yüzlerce telefon aldığını ve üzerinde korkunç bir psikolojik baskı kurulduğunu ifade eden Aydın, Özgür Çelik'in ortaya attığı iddiaları sert bir dille yalanlayarak "Geri dönmem için çok ısrar ettiler. O esnada duygusal yönlerden dolayı yoğun bir baskı yiyince, daha fazla üstüme gelmesinler ve beni rahat bıraksınlar diye onlarla bazı duygusal görüşmeler yaptığım doğrudur. Ancak kendilerine asla 'Bir tehdit aldım' demedim. Telefon görüşmesindeki 'Savcı beni tehdit etti. Eşim ve çocuğum engelli, AK Parti'ye geçmekten başka çarem yok' iddiası tamamen uydurmadır, kurgudur. Yüzlerce kez arandım ve artık bu mobbinglerden, baskılardan kurtulmak için o konuşmayı yaptım. Özgür Çelik'in iddia ettiği gibi ortada hiçbir tehdit yoktur." açıklamasında bulundu.

CHP'den istifa edip AK Parti saflarına katılan Meclis Üyesi Ayhan Aydın "ENGELLİ AİLEMİ MALZEME YAPTILAR" Partinin bölünme süreçlerinden, içerideki "Bultancı" gibi yakıştırmalardan ve vatandaşa verilen sözleri yerine getirmede yalnız bırakılmaktan yorulduğunu belirten Aydın, Yeni Parti'nin siyasi hazımsızlık uğruna sınırları aştığını söyleyerek, "Özellikle dijital ortamlarda ailemin adının geçmesi beni çok rahatsız etti. Aile insanın özelidir, kutsalıdır. Benim eşim rahatsızlık geçirdiği için tek bir evladımız var ve onun da, eşimin de durumu belli. Üzerlerine titriyorum. Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in sırf siyasi rant uğruna ailemi malzeme etmesi eşim ve oğlumu çok kötü etkiledi, basında çıkan haberler yüzünden eşim rahatsızlandı. Bir aile babası olarak bu talihsiz açıklamalardan dolayı çok kırgınım. Siyaset uğruna bu kadar hassas bir durum istismar edilmemeliydi. Artık ailemin siyasi malzeme yapılmasını istemiyorum.Bunu özellikle rica ediyorum. Geldiğim AK Parti zaten yüksek hassasiyete ve anlayışa sahip. Ancak ben Yeni Parti'den CHP'li arkadaşlarımdan de aileme ve benim özel durumuma, özelime karşı aynı anlayışı göstermelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE KİN VE DÜŞMANLIK GÜTMÜYORUZ" Uzun yıllar emek verdiği siyasi geçmişine ve oradaki dostluklarına sadık kaldığını belirten Aydın, geçiş sürecindeki toplumsal duruşunu anlatırken, "CHP benim doğup büyüdüğüm, siyaseti öğrendiğim, ailemi kurduğum yer. Orada beni yetiştiren abilerim, ablalarım var. Siyasi kulvarım değişse de oradaki hiç kimseye kızmam, sövemem ve başkalarının da söylemesine izin vermem. Bizim cumhuriyetçi bir yapımız, vazgeçilmez ilkelerimiz var. Kararıma tepki gösteren dostlarım da oldu, haklılık payı verip destekleyenler de çok oldu. Biz siyasetçiyiz ve toplumun her kesimine bağışlayıcı olmak zorundayız. Eski partimdeki kimseye kin gütmüyorum, kırılmıyorum. Kararıma saygı duyan ya da duymayan herkese kucağımı açıyorum." dedi.