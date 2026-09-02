Netflix ve dev platformlar Türkiye'den kazanıyor ama karşılığında ne bırakıyor? Dijital egemenlik tartışması büyüyor
Netflix'ten Google'a, Meta'dan TikTok'a küresel dijital platformlar Türkiye'nin dev pazarından milyarlarca liralık ekonomik değer elde ederken yeni bir tartışma alevlendi. Avustralya'nın teknoloji devlerine yönelik "ya yerel medyayla anlaş ya da öde" modeli dikkat çekerken, Türkiye için de dijital egemenlik ve küresel platformların ülkeden elde ettiği değere karşı ne bıraktığı sorusu yeniden gündemde.
Küresel dijital platformlar Türkiye'de büyüyor, reklam gelirlerinden pay alıyor, milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor ve Türk pazarından ekonomik değer elde ediyor. Ancak tartışma artık yalnızca para ve vergi meselesi değil.
Asıl soru giderek daha sert biçimde soruluyor:
Türkiye'den milyarlarca liralık değer elde eden küresel platformlar, bunun karşılığında Türkiye'ye ne bırakıyor?
Ve daha da önemlisi:
Türkiye'yi dünyaya nasıl anlatıyor?
Avustralya'nın teknoloji devlerine karşı attığı yeni adım, dijital dünyanın en büyük şirketleriyle devletler arasındaki güç mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. Canberra yönetimi, küresel platformlara açık bir tercih sundu:
Yerel gazeteciliğe katkı sağlayacak anlaşmalar yap ya da ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kal.
AVUSTRALYA'DAN TEKNOLOJİ DEVLERİNE: KAÇIŞ YOK
Avustralya Federal Parlamentosu'nun kabul ettiği yeni "Haber Pazarlık Teşviki" modeli, büyük arama ve sosyal medya platformlarını yerel haber kuruluşlarıyla ticari anlaşmalar yapmaya teşvik ediyor.
Sistemde, Avustralya'da belirlenen eşiğin üzerinde yerel dijital reklam geliri elde eden büyük platformlar kapsama giriyor.
Platformların yerel haber kuruluşlarıyla ticari anlaşmalar yaparak yükümlülüklerini azaltabilmesi öngörülüyor. Anlaşma yolunu tercih etmeyenler için ise yerel dijital reklam gelirleri üzerinden yüzde 2,5 oranında ödeme mekanizması bulunuyor.
Modelin en dikkat çekici yönlerinden biri, büyük teknoloji şirketlerinin geçmişte kullandığı en önemli tartışmalı çıkış yolunu hedef alması.
Yerel haberlerdeki karşılaştırmaya göre önceki sistemde platformların haber görünürlüğünü azaltması ya da haber içeriğinden çekilmesi, ödeme yükümlülüğü tartışmalarında önemli bir boşluk oluşturmuştu. Yeni model ise bu tartışmayı doğrudan dijital platformların ekonomik faaliyetleri üzerinden yeniden kuruyor.
"YA ANLAŞMA YAP YA DA BEDELİNİ ÖDE"
Avustralya modelinde küresel platformlara verilen mesaj açık:
Yerel gazetecilikten ekonomik olarak faydalanan dijital ekosistemin dışında kalamazsın.
Platformların yükümlülüklerini azaltabilmesi için birden fazla Avustralyalı haber kuruluşuyla anlaşma yapması gerekiyor. Büyük ve küçük yayıncılara yapılan ödemeler için farklı mahsup mekanizmaları öngörülürken, tek bir büyük medya kuruluşuyla anlaşarak sistemden çıkışın da sınırlandırılması amaçlanıyor.
Ayrıca toplanacak kaynakların gazetecilik ve haber kuruluşları için kullanılmasını sağlayacak mekanizmalar da sistemin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.
İşte Türkiye açısından tartışmayı büyüten nokta tam da burada başlıyor.