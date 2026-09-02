Ve daha da önemlisi:

Türkiye'den milyarlarca liralık değer elde eden küresel platformlar, bunun karşılığında Türkiye'ye ne bırakıyor?

Küresel dijital platformlar Türkiye'de büyüyor, reklam gelirlerinden pay alıyor, milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor ve Türk pazarından ekonomik değer elde ediyor. Ancak tartışma artık yalnızca para ve vergi meselesi değil.

Yerel gazeteciliğe katkı sağlayacak anlaşmalar yap ya da ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kal.

Avustralya'nın teknoloji devlerine karşı attığı yeni adım, dijital dünyanın en büyük şirketleriyle devletler arasındaki güç mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. Canberra yönetimi, küresel platformlara açık bir tercih sundu:

Platformların yerel haber kuruluşlarıyla ticari anlaşmalar yaparak yükümlülüklerini azaltabilmesi öngörülüyor. Anlaşma yolunu tercih etmeyenler için ise yerel dijital reklam gelirleri üzerinden yüzde 2,5 oranında ödeme mekanizması bulunuyor.

Avustralya Federal Parlamentosu'nun kabul ettiği yeni "Haber Pazarlık Teşviki" modeli, büyük arama ve sosyal medya platformlarını yerel haber kuruluşlarıyla ticari anlaşmalar yapmaya teşvik ediyor.

Yerel haberlerdeki karşılaştırmaya göre önceki sistemde platformların haber görünürlüğünü azaltması ya da haber içeriğinden çekilmesi, ödeme yükümlülüğü tartışmalarında önemli bir boşluk oluşturmuştu. Yeni model ise bu tartışmayı doğrudan dijital platformların ekonomik faaliyetleri üzerinden yeniden kuruyor.

Modelin en dikkat çekici yönlerinden biri, büyük teknoloji şirketlerinin geçmişte kullandığı en önemli tartışmalı çıkış yolunu hedef alması.

"YA ANLAŞMA YAP YA DA BEDELİNİ ÖDE"

Avustralya modelinde küresel platformlara verilen mesaj açık:

Yerel gazetecilikten ekonomik olarak faydalanan dijital ekosistemin dışında kalamazsın.

Platformların yükümlülüklerini azaltabilmesi için birden fazla Avustralyalı haber kuruluşuyla anlaşma yapması gerekiyor. Büyük ve küçük yayıncılara yapılan ödemeler için farklı mahsup mekanizmaları öngörülürken, tek bir büyük medya kuruluşuyla anlaşarak sistemden çıkışın da sınırlandırılması amaçlanıyor.

Ayrıca toplanacak kaynakların gazetecilik ve haber kuruluşları için kullanılmasını sağlayacak mekanizmalar da sistemin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

İşte Türkiye açısından tartışmayı büyüten nokta tam da burada başlıyor.