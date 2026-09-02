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Almanya'da tren istasyonunda patlama: Yaralılar var

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Almanya'da tren istasyonunda patlama: Yaralılar var

Almanya'nın Augsburg kentindeki bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Almanya'nın güneyindeki Augsburg kentindeki bir tren istasyonunda patlama meydana geldiği bildirildi. Alman polisi, patlamada en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, istasyon binasının ve peronlardan birinin kapatıldığını, diğer hatta ise sınırlı seferlerin yapıldığını belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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