Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, "Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri çok net. Orada 'Tarih, ibret alanlar için çok iyi bir yol gösterici' ifadesi çok çarpıcı. Yunanistan, Kurtuluş Savaşı'nı hâlâ 'Küçük Asya Felaketi' olarak nitelendiriyor. Bugün Yunanistan'ın talepleri son derece maksimalist. Meis Adası ile Kaş arası 2 kilometre iken, Yunanistan ana karasıyla Meis arası 580 kilometre. 10 kilometrekarelik bir kaya parçası için 40 bin kilometrekarelik bir kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge talep ediyorlar. Türkiye'nin NAVTEX ve Deniz Milli Parkı girişimlerini statüye aykırı görüyorlar" ifadelerini kullandı.

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NAVTEX ARTIK TEKNİK BİR UYARI DEĞİL, EGEMENLİK ENSTRÜMANIDIR

Türkiye'nin 1-15 Eylül tarihlerinde Meis'in güneybatısında ilan ettiği NAVTEX'in önemine dikkat çeken Dr. Anar Ali, "Günümüzde NAVTEX artık teknik bir deniz uyarısı değil; devletlerin egemenlik sahalarını fiilen icra ettiği diplomatik ve hukuki bir enstrümana dönüştü. Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de tek taraflı Deniz Milli Parkları ilan ederek, 'Benden habersiz NAVTEX ilan edemezsiniz' demeye çalışıyor. Türkiye de buna karşılık Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege'de Deniz Milli Parkı hamlelerini yaptı. Türkiye bu NAVTEX ile 'Sen burası benim kıta sahanlığım diyorsun ama ben burada NAVTEX ilan ettim, ne yapabilirsin?' mesajını veriyor ve Yunanistan'ın tezini çürütüyor" sözleriyle durumu özetledi.

EGE'DE İHA VE DENİZALTI DÜELLOSU

Bölgedeki askeri hareketliliği aktaran Dr. Anar Ali, "Şu an Kaş açıklarında bir Türk denizaltısı konuşlanmış durumda. Yunanistan, ilan edilen NAVTEX sonrası İsrail'den aldığı Heron İHA'larıyla anında gözetleme faaliyetlerine başladı. Türkiye de Dalaman'daki İHA'larını devreye sokarak karşı gözetleme hamleleriyle TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nin faaliyetlerini koruyor. NAVTEX'ler, Yunanistan'ın yayılmacı taleplerine karşı çok ciddi bir hamledir. Ayrıca gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması meselesi var. Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarına aykırı hareket ederek Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.