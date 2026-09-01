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Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fuhuş ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu hakkında mahkemeden tutuklama kararı çıktı.

Tekinoğlu'nun, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklandığı bildirildi.

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