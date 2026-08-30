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İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 8 ayda 30 ton zehir sokağa inmedi

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İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 8 ayda 30 ton zehir sokağa inmedi

İstanbul Emniyetinin yılın ilk 8 ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği 6 bin 896 operasyonda 11 bin 40 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 5 bin 940 zehir taciri tutuklanırken, 10,5 ton uyuşturucu ile 207 kilogram ham madde ele geçirildi. 25 milyon uyuşturucu hapın ise piyasaya sürülmesi engellendi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın “ihtisas hastanesi” modeliyle yürüttüğü stratejinin detaylarını anlattı.

İstanbul Emniyetinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği operasyonların bilançosu dikkat çekti. Narkotik ekiplerinin düzenlediği 6 bin 896 operasyonda 11 bin 40 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5 bin 940'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ele geçirilen 10,5 ton uyuşturucu madde ve 207 kilogram ham maddenin yanı sıra 25 milyon uyuşturucu hapın da piyasaya sürülmesi engellendi.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca uyuşturucu kullanan kişileri değil aileleri ve toplumun huzurunu da ilgilendirdiğini belirtti.

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Karataş, "Uyuşturucuyla mücadele aslında sadece uyuşturucuyu kullanan bireyi değil, aynı zamanda ailesinin geleceğini ve toplumun huzurunu koruma meselesidir. Bu yönüyle tüm toplumu tehdit eden bu meseleye karşı yürütülen operasyonlar hayati önem taşıyor" dedi.

Yılın ilk 8 ayındaki operasyonların bilançosunu paylaşan Karataş, "Yapılan 6 bin 896 operasyonda 11 bin 40 kişi yakalandı, 5 bin 940 zehir taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen 10,5 ton uyuşturucu maddeye ek olarak 207 kilogram ham madde ile toplamda 30 ton zehrin sokağa inmesi engellendi" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 8 ayda 30 ton zehir sokağa inmedi - 1

İSTANBUL POLİSİNDEN "İHTİSAS HASTANESİ" MODELİ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın uyuşturucuyla mücadelede uyguladığı stratejiye ilişkin bilgi veren Karataş, operasyonların kademeli şekilde derinleştirildiğini anlattı.

Karataş, "İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız istihbarat kökenli bir isim ve her çalışma derin bir stratejiye dayanıyor. Tıpkı bir hastane mantığı gibi olay yerine ilk olarak 'acil servis' yani ilçe ekipleri gidiyor. Müdahale derinleştikçe 'birim uzmanları' ve en sonunda 'ihtisas hastanesi' dediğimiz şube müdürlükleri devreye girerek cerrahi bir operasyonla zehir ağını kesip atıyor" şeklinde konuştu.

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 8 ayda 30 ton zehir sokağa inmedi - 2

BAĞCILAR'DA YARALAMA OLAYINDAN EL BOMBALI OPERASYONA

Bağcılar'da bir yaralama olayıyla başlayan soruşturmanın narkotik operasyonuna dönüşmesi de dikkat çekti.

Karataş, "Bir kişinin hastane önüne atılmasıyla başlayan süreçte ilçe ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan ev baskınında sadece uyuşturucu değil, bir el bombası da ele geçirildi. Narkotik şubenin de desteğiyle genişletilen operasyonda motosikletli bir kurye de yakalanırken toplamda 6 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi" dedi.

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 8 ayda 30 ton zehir sokağa inmedi - 3

KADIKÖY'DE METHAMFETAMİN İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKARILDI

Kadıköy'de iki İranlı ve bir Türk vatandaşının bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalathanesi tespit edildi.

Operasyonun detaylarını anlatan Karataş, "Burası adeta bir imalathane. Çöp kutularının içinde methamfetamin ayrıştırması yapıyorlar, sürahilerde kristalleşmesini bekliyorlar. Tam 285 kilogram uyuşturucu üretilebilecek ham madde ile 31 kilogram hazır madde ele geçirildi. Bu zehir merkezindeki 3 kişi de tutuklandı" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 8 ayda 30 ton zehir sokağa inmedi - 4

ATAŞEHİR'DE TAKSİDEN BAZA ALTINA UZANAN ZEHİR AĞI

Ataşehir'deki operasyon da uyuşturucu tacirlerinin kullandığı yöntemleri ortaya çıkardı.

Karataş, "Polis bir taksiyi takibe aldı ve içinde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını belirledi. Taksicinin bilinçli şekilde taşıdığı kutulardan 44 kilogram uyuşturucu çıktı. Ardından eve yapılan baskında ise buzdolabından bazaların altına hatta kıyafetlerin arasına kadar her yere saklanmış zehirler bulundu. Bu operasyonla birlikte 5 ayrı suçtan aranan bir firari de adalete teslim edildi" dedi.

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