İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 8 ayda 30 ton zehir sokağa inmedi

İstanbul Emniyetinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği operasyonların bilançosu dikkat çekti. Narkotik ekiplerinin düzenlediği 6 bin 896 operasyonda 11 bin 40 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5 bin 940'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ele geçirilen 10,5 ton uyuşturucu madde ve 207 kilogram ham maddenin yanı sıra 25 milyon uyuşturucu hapın da piyasaya sürülmesi engellendi.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca uyuşturucu kullanan kişileri değil aileleri ve toplumun huzurunu da ilgilendirdiğini belirtti.

8 AYDA 30 TON ZEHİR SOKAKLARA İNMEDİ

Karataş, "Uyuşturucuyla mücadele aslında sadece uyuşturucuyu kullanan bireyi değil, aynı zamanda ailesinin geleceğini ve toplumun huzurunu koruma meselesidir. Bu yönüyle tüm toplumu tehdit eden bu meseleye karşı yürütülen operasyonlar hayati önem taşıyor" dedi.

Yılın ilk 8 ayındaki operasyonların bilançosunu paylaşan Karataş, "Yapılan 6 bin 896 operasyonda 11 bin 40 kişi yakalandı, 5 bin 940 zehir taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen 10,5 ton uyuşturucu maddeye ek olarak 207 kilogram ham madde ile toplamda 30 ton zehrin sokağa inmesi engellendi" ifadelerini kullandı.