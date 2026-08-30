İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 8 ayda 30 ton zehir sokağa inmedi
İstanbul Emniyetinin yılın ilk 8 ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği 6 bin 896 operasyonda 11 bin 40 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 5 bin 940 zehir taciri tutuklanırken, 10,5 ton uyuşturucu ile 207 kilogram ham madde ele geçirildi. 25 milyon uyuşturucu hapın ise piyasaya sürülmesi engellendi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın “ihtisas hastanesi” modeliyle yürüttüğü stratejinin detaylarını anlattı.
İstanbul Emniyetinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği operasyonların bilançosu dikkat çekti. Narkotik ekiplerinin düzenlediği 6 bin 896 operasyonda 11 bin 40 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5 bin 940'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda ele geçirilen 10,5 ton uyuşturucu madde ve 207 kilogram ham maddenin yanı sıra 25 milyon uyuşturucu hapın da piyasaya sürülmesi engellendi.
A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca uyuşturucu kullanan kişileri değil aileleri ve toplumun huzurunu da ilgilendirdiğini belirtti.
8 AYDA 30 TON ZEHİR SOKAKLARA İNMEDİ
Karataş, "Uyuşturucuyla mücadele aslında sadece uyuşturucuyu kullanan bireyi değil, aynı zamanda ailesinin geleceğini ve toplumun huzurunu koruma meselesidir. Bu yönüyle tüm toplumu tehdit eden bu meseleye karşı yürütülen operasyonlar hayati önem taşıyor" dedi.
Yılın ilk 8 ayındaki operasyonların bilançosunu paylaşan Karataş, "Yapılan 6 bin 896 operasyonda 11 bin 40 kişi yakalandı, 5 bin 940 zehir taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen 10,5 ton uyuşturucu maddeye ek olarak 207 kilogram ham madde ile toplamda 30 ton zehrin sokağa inmesi engellendi" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL POLİSİNDEN "İHTİSAS HASTANESİ" MODELİ
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın uyuşturucuyla mücadelede uyguladığı stratejiye ilişkin bilgi veren Karataş, operasyonların kademeli şekilde derinleştirildiğini anlattı.
Karataş, "İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız istihbarat kökenli bir isim ve her çalışma derin bir stratejiye dayanıyor. Tıpkı bir hastane mantığı gibi olay yerine ilk olarak 'acil servis' yani ilçe ekipleri gidiyor. Müdahale derinleştikçe 'birim uzmanları' ve en sonunda 'ihtisas hastanesi' dediğimiz şube müdürlükleri devreye girerek cerrahi bir operasyonla zehir ağını kesip atıyor" şeklinde konuştu.
BAĞCILAR'DA YARALAMA OLAYINDAN EL BOMBALI OPERASYONA
Bağcılar'da bir yaralama olayıyla başlayan soruşturmanın narkotik operasyonuna dönüşmesi de dikkat çekti.
Karataş, "Bir kişinin hastane önüne atılmasıyla başlayan süreçte ilçe ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan ev baskınında sadece uyuşturucu değil, bir el bombası da ele geçirildi. Narkotik şubenin de desteğiyle genişletilen operasyonda motosikletli bir kurye de yakalanırken toplamda 6 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi" dedi.