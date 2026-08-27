Ruhsal yaralara "estetik" çözüm! Sosyal medya zorbalığı uyarısı

Dünya genelinde milyonlarca insan, daha "kusursuz" bir görünüme sahip olmak için estetik operasyonlara yöneliyor. Estetik operasyon yaptıranların sayısı her geçen gün artarken, vatandaşlar bu durumu farklı açılardan değerlendiriyor.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YAŞANANLAR ÖNEMLİ

A Haber'e konuşan Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya, konunun derinliklerine indi. Kaya, "Çocukluk çağında özellikle de kusurları görülmüş, ilan edilmiş, kusurlarıyla alay edilmiş ve aşağılanmış olan kişiler, estetikli versiyonunu filtreler aracılığıyla gördükten sonra yenilenmeye dair bir merak duyuyor. Kendisini değiştirebilirse mutlu olacağına dair bir inanç geliştiriyor" şeklinde konuştu.