Ruhsal yaralara "estetik" çözüm! Sosyal medya zorbalığı uyarısı
Dünya genelinde milyonlarca insan, daha "kusursuz" görünmek için estetik operasyonlara yöneliyor. Uzmanlar, estetik merakının artmasında sosyal medya ve psikolojik etkenlerin önemli rol oynadığına dikkat çekiyor. A Haber'e konuşan Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya, çocukluk döneminde dış görünüşü nedeniyle aşağılanan kişilerin, estetikle değiştiklerinde daha mutlu olacaklarına inanabildiğini belirtti. Kaya, estetiğe artan ilginin en önemli nedenlerinden birinin sosyal medya ve beraberinde gelen beğenilme arzusu olduğunu ifade etti.
Dünya genelinde milyonlarca insan, daha "kusursuz" bir görünüme sahip olmak için estetik operasyonlara yöneliyor. Estetik operasyon yaptıranların sayısı her geçen gün artarken, vatandaşlar bu durumu farklı açılardan değerlendiriyor.
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YAŞANANLAR ÖNEMLİ
A Haber'e konuşan Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya, konunun derinliklerine indi. Kaya, "Çocukluk çağında özellikle de kusurları görülmüş, ilan edilmiş, kusurlarıyla alay edilmiş ve aşağılanmış olan kişiler, estetikli versiyonunu filtreler aracılığıyla gördükten sonra yenilenmeye dair bir merak duyuyor. Kendisini değiştirebilirse mutlu olacağına dair bir inanç geliştiriyor" şeklinde konuştu.
RUHSAL YARALARA ESTETİK ÇÖZÜM ARAYIŞI
Ruhsal yaraları bedende gidermeye çalışmanın yanıltıcı bir yol olduğunu belirten Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya, "Ruhsal bir şartlanma varsa orada ne yazık ki kişinin altyapıdaki eksiklik duygusu yatıyor. Ruhsal bir noktadaki eksikliği estetik aracılığıyla giderebileceğimizi düşünüp inanıyorsak bizim bu fikri değiştirmemiz ve bunu sağlıklı yollarla giderebilmenin derdine düşmemiz gerekiyor" dedi.
SOSYAL MEDYA ZORBALIĞI ESTETİĞİ TETİKLİYOR
Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya, sosyal medyanın etkisini, "Son zamanlarda estetiğe daha çok merak duyulmasının en büyük sebebi sosyal medyadaki paylaşımlar ve beraberinde gelen beğenilme arzusu demek mümkün" ifadeleriyle özetledi.