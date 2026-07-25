Kore'de yaptırdığı estetik felç etti! Didem Ceran'a gece yarısı gelen telefon isyan ettirdi

"YÜZÜMÜN YARISI FELÇ"

Ceran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzümün yarısı felç. Ben burada canımla, sağlığımla ve yüzümün eski haline dönmesiyle uğraşıyorum. Bana 'Paraya ihtiyacın var mı?' diye sorulması gerekirken, 40 yaşındaki bir yakınım, gece yarısı beni borç istemek için aradı"

"ÇOCUĞUMLA ARAMI AÇTILAR"

Yakın çevresine yönelik kırgınlığını sürdüren Ceran, "Bana en yakın insanlar bile böyle davranıyor. Çocuğumla aramı açmışlar, ama bunlar bana işlemez." sözleriyle tepkisini dile getirdi.