Kore'de yaptırdığı estetik felç etti! Didem Ceran'a gece yarısı gelen telefon isyan ettirdi
Sosyal medya fenomeni Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği yüz nakli ameliyatının ardından yaşadıklarını anlatmaya devam ediyor. Yeniden ameliyat olmak zorunda kalan Ceran, yüz kaslarında hasar oluştuğunu açıklarken, tedavi sürecinde kendisinden borç isteyen bir yakınına da sert tepki gösterdi.
Eski Survivor yarışmacısı ve sosyal medya fenomeni Didem Ceran, daha önce geçirdiği estetik operasyonların ardından yaşadığı sağlık sorunlarını gidermek amacıyla Güney Kore'de kapsamlı bir revizyon ameliyatı olmuştu. Ancak operasyon sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle yeniden ameliyat geçiren Ceran, üçüncü bir operasyon ihtimalinin de gündemde olduğunu açıklamıştı.
KOMPLİKASYONLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Yaklaşık 15 saat süren operasyonun ardından yüzünde hematom (kan birikmesi) oluştuğunu belirten Ceran, önceki estetik işlemler nedeniyle yüz kaslarında hasar meydana geldiğini ve mimiklerini eskisi gibi kullanamadığını ifade etmişti.
Revizyon ameliyatının ardından bir süre bilinç kaybı yaşadığını söyleyen fenomen isim, yüzü bandajlı olduğu için taksilerin kendisini araca almak istemediğini, bu nedenle kilometrelerce yürümek zorunda kaldığını öne sürmüştü.
"KÖLELİK SÖZLEŞMESİ" İDDİASI
Tedavi sürecinde göğüs kanseri nedeniyle kemoterapi gördüğünü ve kullandığı ilaçların sinir sistemini etkilediğini de açıklayan Ceran, ameliyatı gerçekleştiren kliniğin kendisine yeterli desteği vermediğini iddia etti.
Yüzü hâlâ bandajlı ve morluklar içindeyken taburcu edildiğini söyleyen Ceran, narkozun etkisi geçmeden kapsamlı bir sözleşme imzalatılmak istendiğini öne sürerek bu belgeyi "kölelik sözleşmesi" olarak nitelendirdi.
ESTETİK REVİZYONU KABUSA DÖNÜŞTÜ
Yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra yakın çevresine de sitem eden Ceran, en büyük hayal kırıklığını bu süreçte yaşadığını dile getirdi.
Güney Kore'de tek başına mücadele verdiğini belirten fenomen isim, gece yarısı kendisini arayan çok yakın bir kişinin borç istemesine tepki gösterdi.