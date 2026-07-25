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Kore'de yaptırdığı estetik felç etti! Didem Ceran'a gece yarısı gelen telefon isyan ettirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyal medya fenomeni Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği yüz nakli ameliyatının ardından yaşadıklarını anlatmaya devam ediyor. Yeniden ameliyat olmak zorunda kalan Ceran, yüz kaslarında hasar oluştuğunu açıklarken, tedavi sürecinde kendisinden borç isteyen bir yakınına da sert tepki gösterdi.

Kore'de yaptırdığı estetik felç etti! Didem Ceran'a gece yarısı gelen telefon isyan ettirdi 1

Eski Survivor yarışmacısı ve sosyal medya fenomeni Didem Ceran, daha önce geçirdiği estetik operasyonların ardından yaşadığı sağlık sorunlarını gidermek amacıyla Güney Kore'de kapsamlı bir revizyon ameliyatı olmuştu. Ancak operasyon sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle yeniden ameliyat geçiren Ceran, üçüncü bir operasyon ihtimalinin de gündemde olduğunu açıklamıştı.

Kore'de yaptırdığı estetik felç etti! Didem Ceran'a gece yarısı gelen telefon isyan ettirdi 2

KOMPLİKASYONLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yaklaşık 15 saat süren operasyonun ardından yüzünde hematom (kan birikmesi) oluştuğunu belirten Ceran, önceki estetik işlemler nedeniyle yüz kaslarında hasar meydana geldiğini ve mimiklerini eskisi gibi kullanamadığını ifade etmişti.

Revizyon ameliyatının ardından bir süre bilinç kaybı yaşadığını söyleyen fenomen isim, yüzü bandajlı olduğu için taksilerin kendisini araca almak istemediğini, bu nedenle kilometrelerce yürümek zorunda kaldığını öne sürmüştü.

Kore'de yaptırdığı estetik felç etti! Didem Ceran'a gece yarısı gelen telefon isyan ettirdi 3

"KÖLELİK SÖZLEŞMESİ" İDDİASI

Tedavi sürecinde göğüs kanseri nedeniyle kemoterapi gördüğünü ve kullandığı ilaçların sinir sistemini etkilediğini de açıklayan Ceran, ameliyatı gerçekleştiren kliniğin kendisine yeterli desteği vermediğini iddia etti.

Kore'de yaptırdığı estetik felç etti! Didem Ceran'a gece yarısı gelen telefon isyan ettirdi 4

Yüzü hâlâ bandajlı ve morluklar içindeyken taburcu edildiğini söyleyen Ceran, narkozun etkisi geçmeden kapsamlı bir sözleşme imzalatılmak istendiğini öne sürerek bu belgeyi "kölelik sözleşmesi" olarak nitelendirdi.

Kore'de yaptırdığı estetik felç etti! Didem Ceran'a gece yarısı gelen telefon isyan ettirdi 5

ESTETİK REVİZYONU KABUSA DÖNÜŞTÜ

Yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra yakın çevresine de sitem eden Ceran, en büyük hayal kırıklığını bu süreçte yaşadığını dile getirdi.

Güney Kore'de tek başına mücadele verdiğini belirten fenomen isim, gece yarısı kendisini arayan çok yakın bir kişinin borç istemesine tepki gösterdi.

Kore'de yaptırdığı estetik felç etti! Didem Ceran'a gece yarısı gelen telefon isyan ettirdi 6

"YÜZÜMÜN YARISI FELÇ"

Ceran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzümün yarısı felç. Ben burada canımla, sağlığımla ve yüzümün eski haline dönmesiyle uğraşıyorum. Bana 'Paraya ihtiyacın var mı?' diye sorulması gerekirken, 40 yaşındaki bir yakınım, gece yarısı beni borç istemek için aradı"

"ÇOCUĞUMLA ARAMI AÇTILAR"

Yakın çevresine yönelik kırgınlığını sürdüren Ceran, "Bana en yakın insanlar bile böyle davranıyor. Çocuğumla aramı açmışlar, ama bunlar bana işlemez." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kore'de yaptırdığı estetik felç etti! Didem Ceran'a gece yarısı gelen telefon isyan ettirdi 7

"PARAMI ÖDEDİM, AMELİYATIMIN HAKKIYLA YAPILMASINI İSTEDİM"

Güney Kore'deki tedavi süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Ceran, bedava ameliyat oldu iddialarına da tepki gösterdi.

"Burada kimse kimseye bedava bir şey yapmıyor. Ben paramı ödedim ve ameliyatımın hakkıyla yapılmasını istedim. Dekontlarım ve revizyon sözleşmelerim elimde. Kore'de kimse kimseye karşılıksız su bile vermiyor."

Ceran'ın sağlık durumuna ilişkin paylaşımları ve yakın çevresine yönelik açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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