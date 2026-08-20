Bebek bisküvisinde şeker tuzağına son! TSE'den yeni düzenleme
Bebeklerin sağlığını korumaya yönelik yeni bir düzenleme için adım atıldı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), bebek bisküvilerine yönelik hazırladığı yeni taslakla ambalajdan etiketlemeye, şeker oranından satış koşullarına kadar pek çok kuralı yeniden belirliyor. Yeni düzenlemeyle bebek bisküvileri "şekerli" ve "az şekerli" olarak ikiye ayrılacak, "anne sütü" vurgusu ambalajlarda daha net şekilde yer alacak.
Bebek bisküvilerindeki standartları dünya ölçeğine taşımak için yeni bir düzenleme hazırlığı başlatıldı.
Bebek bisküvilerindeki standartları dünya ölçeğine taşımak amacıyla hazırlanan düzenlemenin kapsamını değerlendiren Diyetisyen Derya Zümbülcan, bebek beslenmesinde ilk 1000 günün önemine dikkat çekti. Zümbülcan, "Bence çok kıymetli düzenlemeler. İlk 1000 gün, bebek beslenmesinde çok önemli. Bu dönemde, özellikle 1 yaşından itibaren bebek bisküvileri bazı dönemlerde kullanılabiliyor. Ancak piyasada şu anda çok yüksek oranda şeker içeren bazı bisküviler bulunuyor. Farklı markaların ürünlerinde farklı oranlarda şeker bulunuyor. Bu nedenle şeker içeriğine yönelik bir düzenleme yapılması ve ürünlerin iki sınıfa ayrılması çok kıymetli." ifadelerini kullandı.
GÜNLÜK ŞEKER TÜKETİMİNDE TEHLİKELİ SINIR
Yeni düzenlemenin tüketicilerin daha bilinçli seçim yapmasına imkan sağlayacağını belirten Diyetisyen Derya Zümbülcan, "Evet, ürünlerin şekerli ve az şekerli olarak sınıflandırılması ve bu bilginin ambalaj üzerinde açıkça belirtilmesi, tüketicilerin doğru ürünü seçebilmesi açısından önemli. Bunun yanında Dünya Sağlık Örgütünün tamamlayıcı beslenme rehberinde şeker tüketimiyle ilgili önemli sınırlar bulunuyor. Rehbere göre 6 ila 23 aylık bebeklerde günlük enerji alımının en fazla yüzde 10'unun, mümkünse yüzde 5'inin şekerden gelmesi gerekiyor. Örneğin günlük 1000 kalori alması gereken bir çocuğun tükettiği şeker miktarının da bu sınırlar içerisinde kalması gerekiyor." sözleriyle şeker tüketimindeki sınırlara dikkat çekti.
MEYVELERDEKİ DOĞAL ŞEKERE DİKKAT
Çocukların ek beslenme döneminde farklı kaynaklardan da şeker aldığını belirten Diyetisyen Derya Zümbülcan, "Çocuklar elma ve muz gibi meyveleri tükettiğinde de doğal olarak şeker alıyor. Bu nedenle bebek bisküvilerindeki şeker miktarının kontrol altında tutulması ve bu ürünlerin belirli standartlara göre üretilmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.
AÇIKTA SATIŞA SON: KALİTELİ YAŞAM STANDARDI
Anne sütünün önemine vurgu yapan Diyetisyen Derya Zümbülcan, "Mümkünse ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmeyi öneriyoruz. Bu nedenle ilk 4 ayda tüketicilerin bu konuda uyarılması ve 4 ay ve altındaki bebeklerde bu ürünler yerine mümkünse anne sütünün tercih edilmesinin vurgulanması oldukça önemli." dedi.
Bebek bisküvilerinin hijyenik koşullarda satışa sunulması gerektiğini belirten Diyetisyen Derya Zümbülcan, "Bir başka düzenleme de ürünlerin açıkta satılmamasıyla ilgili. Bu da gerçekten çok kıymetli. Açıkta satış, önemli sorunlardan biriydi. Yapılan düzenlemelerin tüketiciyi bilgilendirmeye ve daha sağlıklı bir yaşam standardı oluşturmaya yönelik olması çok önemli." şeklinde konuştu.