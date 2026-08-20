Bebek bisküvisinde şeker tuzağına son! TSE'den yeni düzenleme

Bebek bisküvilerindeki standartları dünya ölçeğine taşımak için yeni bir düzenleme hazırlığı başlatıldı.

Bebek bisküvilerindeki standartları dünya ölçeğine taşımak amacıyla hazırlanan düzenlemenin kapsamını değerlendiren Diyetisyen Derya Zümbülcan, bebek beslenmesinde ilk 1000 günün önemine dikkat çekti. Zümbülcan, "Bence çok kıymetli düzenlemeler. İlk 1000 gün, bebek beslenmesinde çok önemli. Bu dönemde, özellikle 1 yaşından itibaren bebek bisküvileri bazı dönemlerde kullanılabiliyor. Ancak piyasada şu anda çok yüksek oranda şeker içeren bazı bisküviler bulunuyor. Farklı markaların ürünlerinde farklı oranlarda şeker bulunuyor. Bu nedenle şeker içeriğine yönelik bir düzenleme yapılması ve ürünlerin iki sınıfa ayrılması çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK ŞEKER TÜKETİMİNDE TEHLİKELİ SINIR

Yeni düzenlemenin tüketicilerin daha bilinçli seçim yapmasına imkan sağlayacağını belirten Diyetisyen Derya Zümbülcan, "Evet, ürünlerin şekerli ve az şekerli olarak sınıflandırılması ve bu bilginin ambalaj üzerinde açıkça belirtilmesi, tüketicilerin doğru ürünü seçebilmesi açısından önemli. Bunun yanında Dünya Sağlık Örgütünün tamamlayıcı beslenme rehberinde şeker tüketimiyle ilgili önemli sınırlar bulunuyor. Rehbere göre 6 ila 23 aylık bebeklerde günlük enerji alımının en fazla yüzde 10'unun, mümkünse yüzde 5'inin şekerden gelmesi gerekiyor. Örneğin günlük 1000 kalori alması gereken bir çocuğun tükettiği şeker miktarının da bu sınırlar içerisinde kalması gerekiyor." sözleriyle şeker tüketimindeki sınırlara dikkat çekti.