Türkiye afetlere karşı çelik zırhını kuşandı! 99 depreminden bugüne afet yönetiminde destansı dönüşüm
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde verdiğimiz 18 bini aşkın can kaybının ardından Türkiye, afetle mücadelede adeta çağ atladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde temelleri atılan yeni afet yönetim sistemiyle Türkiye, bugün Avrupa'nın en güçlü deprem izleme ağına ve 1 milyon 650 bin kişilik dev bir gönüllü ordusuna sahip oldu. Afet Yönetiminde Milat: AFAD'ın Kuruluşu
Türkiye, 1999 Marmara Depremi'ni bir milat kabul ederek afet yönetiminde stratejik bir değişikliğe gitti.
2009 yılında AFAD'ın kurulmasıyla birlikte kriz yönetiminden risk odaklı, planlı afet yönetimine geçiş yapıldı. Konuya ilişkin A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "99 yılında binlerle ifade edilen bu rakam şu anda 175 bine ulaşmış durumda." diyerek personel kapasitesindeki devasa artışa dikkat çekti.
VİZYONER YAKLAŞIM VE YASAL DÜZENLEMELER
Afetlerle mücadelenin tek çatı altında toplanmasının tarihi bir adım olduğunu vurgulayan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Deprem şurası toplandı, birtakım yasal düzenlemeler yapıldı. 2007'de Bina Deprem Yönetmeliği güncellendi, yapı denetimi zorunlu hale getirildi ve bu süreçle birlikte afetlerle ilgili iş ve işlemlerin bir çatı altında toplanması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde vizyoner bir yaklaşım ortaya konulmak suretiyle AFAD Başkanlığımız kuruldu." sözleriyle sürecin şifrelerini paylaştı.
ASRIN FELAKETİNDE DÜNYANIN EN HIZLI İYİLEŞTİRME PROJESİ
Afet öncesi, afet anı ve sonrasına yönelik geliştirilen planların önemine değinen Pehlivan, "Öncesiyle ilgili risk azaltma planları, kriz anıyla ilgili yönetimin gerçekleştirilmesiyle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı ve sonrası ile ilgili de Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı -ki bunun en büyük örneğini 6 Şubat depremleri sonrasında yaşadık, yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde 14 milyon kişinin etkilendiği bölgede yürütülen çalışmaları aktaran Ali Hamza Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde biliyorsunuz, 1 yıl içerisinde 455 bin konutun yapımı gerçekleştirildi ve hak sahiplerine tespit edildi. Dolayısıyla kentsel dönüşüm olarak bilinen riskli alanların dönüştürülmesiyle ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. AYDES dediğimiz Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi devreye sokuldu." şeklinde konuştu.
DEV ARAMA KURTARMA ORDUSU GÖREV BAŞINDA
Arama kurtarma ekiplerinin sayısındaki artışın Türkiye'nin gücüne güç kattığını belirten Ali Hamza Pehlivan, "99 yılında binlerle ifade edilen bu rakam şu anda 175 bine ulaşmış durumda. Birlik sayımız 3'ten 20'ye çıktı. Yılda ortalama 75 tatbikat yapıyoruz. Uluslararası tatbikatlar da yapıyoruz." dedi.
Öte yandan AFAD, bugün bin 204 deprem izleme istasyonuyla yıllık ortalama 30 bin deprem çözümlemesi yaparak elde ettiği verileri komşu ülkelerle paylaşan bir teknoloji üssü konumuna geldi.