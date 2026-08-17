Türkiye afetlere karşı çelik zırhını kuşandı! 99 depreminden bugüne afet yönetiminde destansı dönüşüm

Afetlerle mücadelenin tek çatı altında toplanmasının tarihi bir adım olduğunu vurgulayan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Deprem şurası toplandı, birtakım yasal düzenlemeler yapıldı. 2007'de Bina Deprem Yönetmeliği güncellendi, yapı denetimi zorunlu hale getirildi ve bu süreçle birlikte afetlerle ilgili iş ve işlemlerin bir çatı altında toplanması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde vizyoner bir yaklaşım ortaya konulmak suretiyle AFAD Başkanlığımız kuruldu." sözleriyle sürecin şifrelerini paylaştı.

Türkiye, 1999 Marmara Depremi'ni bir milat kabul ederek afet yönetiminde stratejik bir değişikliğe gitti.

ASRIN FELAKETİNDE DÜNYANIN EN HIZLI İYİLEŞTİRME PROJESİ

Afet öncesi, afet anı ve sonrasına yönelik geliştirilen planların önemine değinen Pehlivan, "Öncesiyle ilgili risk azaltma planları, kriz anıyla ilgili yönetimin gerçekleştirilmesiyle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı ve sonrası ile ilgili de Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı -ki bunun en büyük örneğini 6 Şubat depremleri sonrasında yaşadık, yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde 14 milyon kişinin etkilendiği bölgede yürütülen çalışmaları aktaran Ali Hamza Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde biliyorsunuz, 1 yıl içerisinde 455 bin konutun yapımı gerçekleştirildi ve hak sahiplerine tespit edildi. Dolayısıyla kentsel dönüşüm olarak bilinen riskli alanların dönüştürülmesiyle ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. AYDES dediğimiz Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi devreye sokuldu." şeklinde konuştu.