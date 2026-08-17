Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde deprem ve afet anındaki müdahalenin yanı sıra, deprem olmadan önce risklerin azaltılması gerektiği anlayışı da Türkiye'nin gündemine taşındı. Geçmişte ağırlıklı olarak afet sonrasına odaklanan yaklaşımın yerini zaman içerisinde risk azaltma ve hazırlık merkezli bir anlayış aldı.

Marmara Depremi'nin ardından Türkiye'de yapı güvenliğinden afet yönetimine, arama-kurtarma kapasitesinden kriz koordinasyonuna kadar pek çok alanda yeni bir dönem başladı.

"NEREDEN NEREYE"

1999'da toplumun diline yerleşen "Nerede bu devlet?" sorusu, devletin afet karşısındaki yetersizliğinin sembolü hâline gelmişti. Bugün ise Türkiye, arama-kurtarma ekipleri, lojistik imkânları, kriz koordinasyonu ve afet yönetimi kapasitesiyle geçmişe kıyasla çok daha güçlü bir noktada bulunuyor.

23'ÜNCÜ DAKİKADA İLK CAN KURTARILDI

17 Ağustos 1999'da ilk resmi açıklamanın yaklaşık 6 saat sonra yapılabildiği, yardımların önemli bölümünün bölgeye ulaşmasının ise 48 saati bulduğu Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl sonra Türkiye, 6 Şubat 2023'te bambaşka bir afet yönetimi kapasitesi ortaya koydu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın en büyük iki depremi, 11 ili ağır şekilde etkilerken yaklaşık 14 milyon kişi doğrudan etkilendi. İlk deprem saat 04.17'de meydana gelirken, 13 dakika sonra saat 04.30'da AFAD, Türkiye'deki tüm kurtarma ekiplerine bölgeye intikal talimatı verdi. Saat 04.40'ta ise Osmaniye'de ilk vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı.

Depremin ardından arama-kurtarma ekipleri ülkenin dört bir yanından bölgeye sevk edilirken, uluslararası ekiplerin de katılımıyla arama-kurtarma personeli kısa sürede on binlerce kişiye ulaştı. 7 Şubat saat 19.00 itibarıyla arama-kurtarma personeli sayısı 60 bin 217'ye yükseldi. Müdahale ve iyileştirme çalışmalarının tamamında ise 650 bin personel görev yaptı.