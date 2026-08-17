İşte satın alacağınız aracın gerçek geçmişini öğrenmenin püf noktaları! Bu iki noktaya dikkat edin

İkinci el araç piyasasında güvenli bir alışverişin en önemli aşamalarından biri, aracın kilometre ve hasar geçmişinin doğru şekilde sorgulanması. Bu kontroller, yalnızca olası maddi kayıpların önüne geçmekle kalmıyor, sürüş ve can güvenliği açısından da kritik önem taşıyor. Sigorta Uzmanı Halit Cebeci, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde ikinci el araç alırken geçmiş kayıtların neden mutlaka incelenmesi gerektiğini anlattı. Cebeci, aracın gerçek kullanım geçmişine ulaşmanın yollarını aktarırken, gerekli sorgulamalar yapılmadan gerçekleştirilen alışverişlerde karşılaşılabilecek risklere de dikkat çekti.

İkinci el araç piyasasında güvenli bir alışveriş yapabilmek için en kritik adımların başında gelen kilometre ve hasar kaydı sorgulamaları, hem can güvenliği hem de maddi kayıpların önüne geçilmesi açısından büyük bir rol oynuyor. İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT Sigorta Uzmanı Halit Cebeci, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, bir aracın gerçek geçmişini öğrenmenin püf noktalarını ve sorgulama yapılmadığında karşılaşılabilecek riskleri detaylarıyla paylaştı.

SORGULAMADA İKİ TEMEL BAŞLIK Konuyla ilgili değerlendirmelerine başlayan Sigorta Uzmanı Halit Cebeci, "Bu sorgulamaları iki başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi gerçek kilometre sorgulaması, diğeri de hasar kaydı sorgulaması" ifadelerini kullandı. KİLOMETRE BİLGİSİNDEKİ YANILTICI DURUMLAR TEKNİK ARIZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR Gerçek kilometrenin bilinmemesinin araç sahiplerini teknik anlamda zor durumda bırakabileceğini belirten Halit Cebeci, "Gerçek kilometre sorgulamasının bize getirmiş olduğu şey şu olacak; gerçek kilometresini bilmediğimiz araçlarda başımıza birtakım sorunlar gelebilir. Bunlardan bir tanesi aracın kilometresinin yüksek olması sebebiyle motorunun, yürüyeninin, şanzımanının eskimiş olma ihtimali. Diğeri alışta ve satışta kilometre çok önemli çünkü aracı alacak kişilerin bu kilometreye göre aracın değerlendirilmesi söz konusu. Bir başka başlık da diğer konularla alakalı yani triger seti, motoru, şanzımanı, yürüyeni... Gerçek kilometre bilinmediği takdirde bunlar bize sıkıntı yaratabilir" sözleriyle uyarıda bulundu.