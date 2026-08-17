İşte satın alacağınız aracın gerçek geçmişini öğrenmenin püf noktaları! Bu iki noktaya dikkat edin
İkinci el araç piyasasında güvenli bir alışverişin en önemli aşamalarından biri, aracın kilometre ve hasar geçmişinin doğru şekilde sorgulanması. Bu kontroller, yalnızca olası maddi kayıpların önüne geçmekle kalmıyor, sürüş ve can güvenliği açısından da kritik önem taşıyor. Sigorta Uzmanı Halit Cebeci, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde ikinci el araç alırken geçmiş kayıtların neden mutlaka incelenmesi gerektiğini anlattı. Cebeci, aracın gerçek kullanım geçmişine ulaşmanın yollarını aktarırken, gerekli sorgulamalar yapılmadan gerçekleştirilen alışverişlerde karşılaşılabilecek risklere de dikkat çekti.
İkinci el araç piyasasında güvenli bir alışveriş yapabilmek için en kritik adımların başında gelen kilometre ve hasar kaydı sorgulamaları, hem can güvenliği hem de maddi kayıpların önüne geçilmesi açısından büyük bir rol oynuyor.
Sigorta Uzmanı Halit Cebeci, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, bir aracın gerçek geçmişini öğrenmenin püf noktalarını ve sorgulama yapılmadığında karşılaşılabilecek riskleri detaylarıyla paylaştı.
SORGULAMADA İKİ TEMEL BAŞLIK
Konuyla ilgili değerlendirmelerine başlayan Sigorta Uzmanı Halit Cebeci, "Bu sorgulamaları iki başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi gerçek kilometre sorgulaması, diğeri de hasar kaydı sorgulaması" ifadelerini kullandı.
KİLOMETRE BİLGİSİNDEKİ YANILTICI DURUMLAR TEKNİK ARIZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR
Gerçek kilometrenin bilinmemesinin araç sahiplerini teknik anlamda zor durumda bırakabileceğini belirten Halit Cebeci, "Gerçek kilometre sorgulamasının bize getirmiş olduğu şey şu olacak; gerçek kilometresini bilmediğimiz araçlarda başımıza birtakım sorunlar gelebilir. Bunlardan bir tanesi aracın kilometresinin yüksek olması sebebiyle motorunun, yürüyeninin, şanzımanının eskimiş olma ihtimali. Diğeri alışta ve satışta kilometre çok önemli çünkü aracı alacak kişilerin bu kilometreye göre aracın değerlendirilmesi söz konusu. Bir başka başlık da diğer konularla alakalı yani triger seti, motoru, şanzımanı, yürüyeni... Gerçek kilometre bilinmediği takdirde bunlar bize sıkıntı yaratabilir" sözleriyle uyarıda bulundu.
HASAR KAYDI SORGUSUNDA BİRİNCİ ÖNCELİK: CAN GÜVENLİĞİ
Hasar kaydı sorgulamasının sadece maddi değil, hayati bir mesele olduğuna dikkat çeken Halit Cebeci, "Hasar kaydıyla ilgili olan konuda da şunu söyleyebiliriz. Birinci sebebi ve bence en önemlisi can güvenliği. Çünkü ağır hasarlı veya hasara uğramış araçlarda, sizin bunun daha öncesini bilmemeniz durumunda; bakımının, onarımının servislerde yapılıp yapılmadığını bilmediğiniz zaman diliminde, can ve mal güvenliğinizi tehdit eder hale gelebilir" şeklinde konuştu.
ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI VE KASKO ENGELİ
Son olarak onarım süreçlerindeki detayların ve sigorta işlemlerinin önemine değinen Halit Cebeci, "Diğer konu hasar kaydıyla alakalı olarak sigortalıların kullanmış olduğu parçalarla alakalı durum olabilir. Bunu neye söylüyorum; yapılmış onarımların doğru dürüst yapılmamış olması, parçalarda birtakım sıkıntılar olması, orijinal veya yan sanayi parça kullanılıp kullanılmamış olması hasar kaydıyla ilgili olan kısımlarda da çok daha önemli hale gelecek. Bir başka konu da aracın ağır hasarı var mı yok mu bunu da bilmek lazım. Bu şunun için de önemli, aynı zamanda bizim de uzmanlık alanımız olan sigortayla ilgili olarak da; ağır hasarlı araçlarda, pert kaydı olan araçlarda kasko poliçesi yapılması da biraz zor oluyor. Dolayısıyla bunu araç alacak kişilerin bilmesinde fayda var" diyerek sözlerini tamamladı.