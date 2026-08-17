Gram altında yükseliş sürecek mi? Yıl sonu beklentisi belli oldu! İslam Memiş'ten A Haber'de çarpıcı tahmin

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'e yaptığı açıklamada "ONS altın tarafındaki 4 bin 400 dolar seviyesi kritik direnç noktasıdır. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar 4 bin 500 ve 4 bin 600 dolar seviyelerini işaret eder. Bu da gram altın TL fiyatının 7 bin 35 lira seviyesine kadar yükselmesi anlamına geliyor. Şu anda 6 bin 500 ile 7 bin lira aralığındayız, ancak 4 bin 400 dolar aşılırsa 7 bin 500 lira seviyelerine yerleşen bir gram altın görebiliriz" sözleriyle piyasadaki beklentileri aktardı.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Fed'in adımları küresel krizlere bağlı. Hürmüz'deki sorunlar çözülmüş değil ve Trump'ın her gün farklı açıklamaları oradaki riski artırıyor. Enflasyon riski devam ettiği için Fed faiz indirimi konusunda net bir açıklama yapmadı. Altındaki iniş çıkışlar bir süre daha devam edecektir" ifadelerini kullandı.

A Haber Spikeri Merve Tepe, piyasadaki iyileşmeye rağmen Fed'in adımlarının hala en büyük risk unsuru olduğunu hatırlattı.

YIL SONU BEKLENTİLERİ VE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

A Haber Spikeri Merve Tepe'nin yıl sonuna dair yükseliş beklentisi olup olmadığı sorusu üzerine İslam Memiş, "Yükseliş yönlü öngörüm devam ediyor. Ağustos ayında bir ateşkes beklentisiyle 8 binli seviyeleri görebileceğimizi söylemiştim ancak bu süreç biraz ötelendi. Trend hala yukarı yönlü ve kısa vadede 4 bin 600 dolar denemesi yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Faruk Erdem, piyasalardaki tansiyonun düşmesi için petrol fiyatlarına dikkat çekerek, "Petrolün enflasyon üzerindeki baskısının azalması lazım. Fiyatlar 60 dolarlara düşse bile bunun ekonomiler ve maliyetler üzerindeki tahribatı bir süre daha devam edecektir" şeklinde konuştu.