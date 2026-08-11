Altında yön yeniden yukarı döndü: Uzman gram altında 8 bin lira üzerini işaret etti
Altın fiyatları, son 7 ayın en güçlü performansına imza atarak yatırımcısını heyecanlandırdı. Sadece son bir haftada yüzde 7,4 oranında değer kazanan altın piyasasında rekorlar peş peşe gelirken, Finans Analisti İslam Memiş piyasalardaki son durumu ve kritik seviyeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Altın fiyatlarındaki son yükselişi değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, mevcut hareketin henüz yeni bir yükseliş trendi olarak görülmemesi gerektiğini, tepki yükselişi yaşandığını söyledi. Ons altında 4.150-4.500 dolar, gram altında ise 6.500-7.000 lira aralığını takip ettiğini belirten Memiş, yıl sonuna kadar gram altında 8 bin liranın üzerindeki seviyelere ilişkin beklentisinin sürdüğünü açıkladı.
GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE
Piyasalarda yarın yaşanabilecek hareketliliğe değinen İslam Memiş, "Küresel piyasaların gözü kulağı yarın saat 15:30'da Amerika'da açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Bir haftalık yükseliş olduğu için oradan kar satışı gelme ihtimali de kuvvetli. O yüzden dikkat etmekte fayda var." uyarısında bulundu.
ALTINDAKİ YÜKSELİŞİ TEPKİ HAREKETİ OLARAK DEĞERLENDİRDİ
Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaklaşık bir haftadır yukarı yönlü hareket görüldüğünü ancak mevcut tablonun henüz yeni bir yükseliş trendine işaret etmediğini söyledi. Memiş, yaşanan hareketi tepki yükselişi olarak değerlendirdi.
ONS ALTINDA 4.500 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİ
Ons altında izlenen teknik seviyeleri paylaşan Memiş, 4.400 doların kritik direnç noktası olduğunu, bu seviyenin yukarı yönlü aşılması halinde 4.500 dolar direncinin öne çıktığını anlattı.
Ons altının sabah saatlerinde 4.438 doları test ettikten sonra 4.363 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, güçlü görünümün korunduğunu söyledi. Kısa vadede 4.150 doların destek, 4.500 doların ise direnç seviyesi olarak takip edildiğini bildirdi.