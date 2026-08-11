Altın fiyatlarındaki son yükselişi değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, mevcut hareketin henüz yeni bir yükseliş trendi olarak görülmemesi gerektiğini, tepki yükselişi yaşandığını söyledi. Ons altında 4.150-4.500 dolar, gram altında ise 6.500-7.000 lira aralığını takip ettiğini belirten Memiş, yıl sonuna kadar gram altında 8 bin liranın üzerindeki seviyelere ilişkin beklentisinin sürdüğünü açıkladı.

Altın fiyatlarında son bir haftadır yükseliş görülürken uzman, mevcut hareketin henüz yeni bir trend değil tepki yükselişi olduğunu belirtti. (Görseller: A Haber canlı yayın ve A Haber Foto Arşivi)

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasalarda yarın yaşanabilecek hareketliliğe değinen İslam Memiş, "Küresel piyasaların gözü kulağı yarın saat 15:30'da Amerika'da açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Bir haftalık yükseliş olduğu için oradan kar satışı gelme ihtimali de kuvvetli. O yüzden dikkat etmekte fayda var." uyarısında bulundu.