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Altında yön yeniden yukarı döndü: Uzman gram altında 8 bin lira üzerini işaret etti

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Altında yön yeniden yukarı döndü: Uzman gram altında 8 bin lira üzerini işaret etti

Altın fiyatları, son 7 ayın en güçlü performansına imza atarak yatırımcısını heyecanlandırdı. Sadece son bir haftada yüzde 7,4 oranında değer kazanan altın piyasasında rekorlar peş peşe gelirken, Finans Analisti İslam Memiş piyasalardaki son durumu ve kritik seviyeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Altın fiyatlarındaki son yükselişi değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, mevcut hareketin henüz yeni bir yükseliş trendi olarak görülmemesi gerektiğini, tepki yükselişi yaşandığını söyledi. Ons altında 4.150-4.500 dolar, gram altında ise 6.500-7.000 lira aralığını takip ettiğini belirten Memiş, yıl sonuna kadar gram altında 8 bin liranın üzerindeki seviyelere ilişkin beklentisinin sürdüğünü açıkladı.

Altın fiyatlarında son bir haftadır yükseliş görülürken uzman, mevcut hareketin henüz yeni bir trend değil tepki yükselişi olduğunu belirtti. (Görseller: A Haber canlı yayın ve A Haber Foto Arşivi)Altın fiyatlarında son bir haftadır yükseliş görülürken uzman, mevcut hareketin henüz yeni bir trend değil tepki yükselişi olduğunu belirtti. (Görseller: A Haber canlı yayın ve A Haber Foto Arşivi)

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasalarda yarın yaşanabilecek hareketliliğe değinen İslam Memiş, "Küresel piyasaların gözü kulağı yarın saat 15:30'da Amerika'da açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Bir haftalık yükseliş olduğu için oradan kar satışı gelme ihtimali de kuvvetli. O yüzden dikkat etmekte fayda var." uyarısında bulundu.

Ons altında 4.150 dolar destek, 4.500 dolar direnç seviyesi olarak izlenirken gram altında 6.500-7.000 lira bandı öne çıkıyor.Ons altında 4.150 dolar destek, 4.500 dolar direnç seviyesi olarak izlenirken gram altında 6.500-7.000 lira bandı öne çıkıyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİ TEPKİ HAREKETİ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaklaşık bir haftadır yukarı yönlü hareket görüldüğünü ancak mevcut tablonun henüz yeni bir yükseliş trendine işaret etmediğini söyledi. Memiş, yaşanan hareketi tepki yükselişi olarak değerlendirdi.

GRAM ALTIN 7 BİN TL SINIRINA YAKLAŞTI

ONS ALTINDA 4.500 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİ

Ons altında izlenen teknik seviyeleri paylaşan Memiş, 4.400 doların kritik direnç noktası olduğunu, bu seviyenin yukarı yönlü aşılması halinde 4.500 dolar direncinin öne çıktığını anlattı.

Ons altının sabah saatlerinde 4.438 doları test ettikten sonra 4.363 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, güçlü görünümün korunduğunu söyledi. Kısa vadede 4.150 doların destek, 4.500 doların ise direnç seviyesi olarak takip edildiğini bildirdi.

Gram altın 6.798 liraya kadar yükselerek haftalık bazda yeni rekor seviyeyi gördü.Gram altın 6.798 liraya kadar yükselerek haftalık bazda yeni rekor seviyeyi gördü.

GRAM ALTINDA 6.500-7.000 LİRA BANDINI İŞARET ETTİ

Gram altının ons fiyatından aldığı destekle haftalık bazda yeni bir rekor gördüğünü belirten Memiş, fiyatın 6.798 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Kapalıçarşı piyasasında gram altının 6.678 lira seviyesinde olduğunu kaydeden Memiş, gram fiyatındaki hareketin ons altını takip ettiğini belirtti.

Kısa vadeli beklentisini de paylaşan Memiş, gram altında 6.500-7.000 lira aralığının izlenmeye devam edildiğini açıkladı.

Uzman, altındaki hızlı toparlanmada merkez bankalarının devam eden talebinin etkili olduğuna işaret etti.Uzman, altındaki hızlı toparlanmada merkez bankalarının devam eden talebinin etkili olduğuna işaret etti.

PETROL FİYATLARI VE HÜRMÜZ BELİRSİZLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruduğuna ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin devam ettiğine değinen Memiş, Brent petrolün varil fiyatının gün içinde yaklaşık yüzde 2,5 yükselerek 89 dolar seviyesine çıktığını söyledi.

Memiş, petrol fiyatlarındaki sert yükselişe rağmen altının hızlı toparlanmasını merkez bankalarının talebinin sürdüğüne işaret eden bir gelişme olarak değerlendirdi. Haziran ayı açısından en kötü sürecin geride kaldığını belirten Memiş, bundan sonraki dönemde yavaş da olsa yukarı yönlü hareket beklentisini koruduğunu söyledi.

ABD enflasyon verisi, ABD-İran gerilimi, petrol fiyatları ve Amerikan tahvil faizleri altının yönü açısından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.ABD enflasyon verisi, ABD-İran gerilimi, petrol fiyatları ve Amerikan tahvil faizleri altının yönü açısından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE ENFLASYON VERİSİ İZLENECEK

Piyasalar açısından ABD-İran gerilimini öne çıkaran Memiş; taraflardan gelen açıklamalar, petrol fiyatlarının seyri ve ABD tahvil faizlerindeki artışların takip edilmesi gerektiğini belirtti. Uzman, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ama şöyle görmek daha mantıklı geliyor; yani Amerika ve İran savaşı bitmeden piyasalarda yeni bir rahatlama, altın tarafında, gümüş tarafında yeni bir yükseliş beklentisine girmemek lazım. Burada Amerika ve İran savaşının tamamen ortadan kalkması lazım. Yarın açıklanacak enflasyon rakamları önemli. Çünkü Fed'in faiz artırımı olacak mı olmayacak mı bunun ipuçlarını piyasalar alacak."

Yıl sonuna kadar yükseliş beklentisini koruyan uzman, gram altında ocak ayında görülen 8 bin liranın üzerindeki seviyelerin yeniden görülebileceğini belirtti.Yıl sonuna kadar yükseliş beklentisini koruyan uzman, gram altında ocak ayında görülen 8 bin liranın üzerindeki seviyelerin yeniden görülebileceğini belirtti.

YIL SONU HEDEFİ: 8 BİN LİRA VE ÜZERİ

Altına ilişkin yıl sonu beklentisinin yukarı yönlü olduğunu açıklayan Memiş, gram altında ocak ayında görülen 8 bin liranın üzerindeki seviyelerin yıl sonuna kadar yeniden görülebileceği yönündeki beklentisini koruduğunu söyledi. Memiş, piyasadaki mevcut süreci sabır gerektiren bir dönem olarak değerlendirdi.

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