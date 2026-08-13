Yaralama olayıyla ilgili soruşturmanın ise şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheli beyanlarında dile getirilen iddialarla ilgili ayrıca tahkikat yürüteceği ve milletvekili hakkındaki iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlayacağı öğrenildi.

CİNSEL TACİZ İDDİASINA AYRI TAHKİKAT BAŞLATILDI Olayın dikkat çeken diğer boyutunu ise CHP'li milletvekili hakkındaki cinsel taciz beyanları oluşturdu.

Ahmet Baran Yazgan'ın Emniyet Müdürlüğünde ifade vermek istemediğini beyan etmesi üzerine ifadesinin burada alınamadığı belirtildi. Yazgan'ın gün içerisinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edilerek ifadesine başvurulmasının planlandığı kaydedildi.

DARP GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ T.A.'nın görüntüleri kendi rızasıyla görevlilere izlettiği, görüntülerde Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darp edildiğinin görüldüğü kaydedildi. Söz konusu görüntüler soruşturma dosyasına alınırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğü bildirildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

YAZGAN HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA TANIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Edirne CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da adının geçtiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada alınan tanık ifadesinin detayları ortaya çıktı. 13 Ağustos 2026 tarihli ifade tutanağında, 12 Ağustos gecesi Tuğba Aka'nın ikamet adresinde yaşananlara ilişkin tanığın gördükleri ve bildikleri soruldu.

Tanık, 12 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Tuğba Aka'nın doğum günü nedeniyle Değirmen Bahçe isimli restorana gittiğini belirtti. Tanık ifadesinde, Aka'nın yanında Begüm Şeleci ve kızı Duru'nun bulunduğunu, burada bir süre oturup yemek yediklerini ve doğum günü kutlaması yaptıklarını anlattı.

İfadeye göre, gece yarısı sıralarında mekândan çıkıldığı sırada Ahmet Baran Yazgan da grubun yanına geldi. Tanık, daha önce Yazgan'ı tanımadığını ve milletvekili olduğunu bilmediğini belirterek, Yazgan'ın kendisini tanıttığını ve grupla tokalaştığını söyledi.

Tanık, Yazgan'ın Aka'nın doğum gününü kutladığını ve ardından grubun Tuğba Aka'nın ikametine geçtiğini aktardı. İfadesinde, balkonda oturdukları sırada Yazgan'ın da doğum gününü kutlamak amacıyla geleceğinin söylendiğini belirten tanık, yaklaşık 10-15 dakika sonra Yazgan'ın ikamete geldiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında tanığın ifadesinin devamında, olay gecesinde yaşananlara ilişkin ayrıntılı anlatımının sürdüğü görüldü. İfade tutanağında ayrıca şüpheliye ve şikâyetçiye yasal haklarının hatırlatıldığı, ardından ifadelerin müdafi eşliğinde alındığı belirtildi.

Soruşturmanın, olay gecesinde yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdüğü öğrenildi.

AHMET BARAN YAZGAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU: 6 AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Edirne CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın adının geçtiği olayla ilgili ifade tutanağında, müşteki Nuh Deliözü'nün avukatı tarafından yapılan suçlamalar ve talepler yer aldı.

Tutanakta yer alan ifadeye göre, müvekkili Begüm Şeleci ve Tuğba Aka'ya yönelik yaralama, hakaret ve cinsel taciz eylemlerini engellemek amacıyla meşru müdafaa kapsamında hareket edildiği belirtildi. Ancak Ahmet Baran Yazgan'ın bu sırada cam bardağı silah olarak kullanarak Nuh Deliözü'nü kasten yaraladığı öne sürüldü.

Tutanakta ayrıca, evde yaşanan arbede sırasında Ahmet Baran Yazgan'a ait telefonun polis memurları tarafından buzdolabının altında bulunduğu ifade edildi.

Ahmet Baran Yazgan'ın milletvekilliği dokunulmazlığını kullanarak kendisini müşteki, Nuh Deliözü'nü ise suçlu göstermeye çalıştığı iddia edildi.

İfade tutanağında, Ahmet Baran Yazgan hakkında rıza dışı evde kalmaya devam ettiği gerekçesiyle konut dokunulmazlığının ihlali, cinsel taciz, cinsel saldırıya teşebbüs, silah kullanmak suretiyle kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından şikâyetçi olunduğu ve davaya katılma talebinde bulunulduğu belirtildi.

İfadenin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 147 ve 234. maddelerinde yer alan hususlar yerine getirildikten sonra alındığı, tutanağın 13 Ağustos 2026 saat 11.11'de düzenlenerek taraflarca imzalandığı kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında, sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialar üzerine 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçlarından soruşturma başlatıldı.