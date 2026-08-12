Diyarbakır'dan Terörsüz Türkiye mesajı! Başkan Erdoğan'a teşekkür pankartları: "Gelek sıpas reîs"
Diyarbakır'ın farklı noktalarına asılan pankartlarda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. Kürtçe ve Türkçe ifadelerin yer aldığı pankartlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajları paylaşılırken, A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bölgedeki atmosferi ve sürece ilişkin değerlendirmeleri aktardı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Diyarbakır'ın farklı noktalarına asılan pankartlarda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu öne çıktı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan yaptığı aktarımda bölgede son dönemde yaşanan değişime ilişkin izlenimlerini paylaştı.
DİYARBAKIR SOKAKLARINDA KARDEŞLİK MESAJLARI
Bölgedeki atmosfere ilişkin konuşan Sinan Yılmaz, "Evet, kimsenin hayatını kaybetmediği, gerginliğin yaşanmadığı bir Güneydoğu'dan bahsediyoruz ve son iki yıl içerisinde gerçekten bölgede büyük bir huzur iklimi hakim. Ve bu da vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'ın çeşitli noktalarındaki pankartlara dikkat çeken Yılmaz, "Diyarbakır'ın çeşitli yerlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı ve pankartları asıldı." dedi.
KÜRTÇE VE TÜRKÇE MESAJLAR YER ALDI
Pankartlardaki ifadeleri aktaran Yılmaz, "Geleksipas Reis" yazısını şu anda görüyoruz. Pankartın üzerinde Kürtçe olarak 'Reis çok teşekkürler, barış hayırlı, kardeşlik daim olsun' ifadeleri yer alıyor." sözleriyle mesajların içeriğini paylaştı. Yılmaz, pankartlarda yer alan ifadelerin bölgede barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu taşıdığını belirtti.
MİLLİ DAYANIŞMA YASASI SÜRECİ
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki boyutuna ilişkin de bilgi veren Sinan Yılmaz, "Milli Dayanışma Yasası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. 15 günlük onay süreci başladı. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gönderildi ve o süreç an itibarıyla başladığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı. Yılmaz, bölgede sürece ilişkin mesajların hem siyasi ve hukuki alanda hem de vatandaşların kullandığı ifadeler üzerinden takip edildiğini aktardı.