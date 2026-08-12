Diyarbakır'dan Terörsüz Türkiye mesajı! Başkan Erdoğan'a teşekkür pankartları: "Gelek sıpas reîs"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Diyarbakır'ın farklı noktalarına asılan pankartlarda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu öne çıktı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan yaptığı aktarımda bölgede son dönemde yaşanan değişime ilişkin izlenimlerini paylaştı.

DİYARBAKIR SOKAKLARINDA KARDEŞLİK MESAJLARI

Bölgedeki atmosfere ilişkin konuşan Sinan Yılmaz, "Evet, kimsenin hayatını kaybetmediği, gerginliğin yaşanmadığı bir Güneydoğu'dan bahsediyoruz ve son iki yıl içerisinde gerçekten bölgede büyük bir huzur iklimi hakim. Ve bu da vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.