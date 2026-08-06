Milli Dayanışma Kanun Teklifi'ne bölge halkından destek! Kanaat önderi Yahya Kamçı A Haber'de: "Herkes süreçten çok umutlu"
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, bölgedeki gelişmeleri aktarırken Barış Elçisi ve Kanaat Önderi Yahya Kamçı, teklifin toplumsal bütünleşme açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. 12 maddelik düzenlemede Kurul ve İzleme Komisyonu gibi başlıkların yer aldığı ifade edildi.
Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir dönem başlıyor. Yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", bölge halkı ve kanaat önderleri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Annelerin gözyaşının dindiği, silahların sustuğu "Terörsüz Türkiye" süreci, bu tarihi adımla birlikte artık yasal bir zemine oturuyor.
SÜREÇ YASALAŞIYOR: ANALARIN GÖZYAŞI DİNİYOR
A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, bölgedeki huzur ortamının kalıcı hale gelmesi için atılan bu adımı, "Son iki yıldır terörsüz bir Türkiye'den bahsediyoruz. Cenazelerin gelmediği, anaların ağlamadığı bu süreç artık yasalaşıyor. Meclis'e sunulan kanun teklifini bölge halkı ve STK'lar nasıl değerlendiriyor?" sözleriyle aktardı. 12 maddeden oluşan teklif, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden, toplumsal bütünleşmeyi takip edecek Kurul ve İzleme Komisyonuna kadar pek çok kritik düzenlemeyi içeriyor.
"360 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİ GARANTİ OLDU"
Barış Elçisi ve Kanaat Önderi Yahya Kamçı, 40 yıllık terör kamburundan kurtulmanın bölge için önemine dikkat çekerek, "Ülkemiz çok sıkıntı çekti ancak bu kanun teklifiyle artık terörün tümüyle bittiği ortaya çıktı. Silahların sustuğu, annelerin gözyaşı dökmediği bir süreçle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
Kamçı, meclisteki geniş mutabakata vurgu yaparak, "360 milletvekilinin bu teklife onay vermesi, milli dayanışmaya ve toplumsal bütünleşmeye bir nevi garanti oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm barışseverlere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.
EKONOMİDE VE TURİZMDE YENİ DÖNEM: DİYARBAKIR'DA TURİST BEREKETİ
Terörün bitmesiyle bölgeye yatırımcıların akın ettiğini belirten Yahya Kamçı, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Mezopotamya'nın başkentidir, kültürlerin anavatanıdır. Terör yüzünden milyarlarca dolar ekonomik zarara uğradık ama artık bu sıkıntıları geride bıraktık." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki değişimden örnekler veren Kamçı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 21. yüzyıl gerçekten Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bugün Diyarbakır'da turistlerden adım atamıyorsunuz. İnsanların artık hiçbir çekincesi kalmadı, binlerce kişiyle konuşuyoruz ve herkes çok umutlu." sözleriyle süreci değerlendirdi.
"AF DEĞİL TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME ADIMI"
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hazırlanan kanun teklifinin detaylarını paylaşırken, düzenlemenin bir af niteliği taşımadığının altını çizdi. Güler, "Teklifimiz kasten öldürme suçları ile bazı müebbet dosyalarını kapsam dışında bırakıyor." ifadelerini kullanarak, hukuki çerçevenin toplumsal hassasiyetler gözetilerek çizildiğini belirtti. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte, terörün izlerinin silinmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi hedefleniyor.