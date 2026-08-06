Milli Dayanışma Kanun Teklifi'ne bölge halkından destek! Kanaat önderi Yahya Kamçı A Haber'de: "Herkes süreçten çok umutlu"

Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir dönem başlıyor. Yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", bölge halkı ve kanaat önderleri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Annelerin gözyaşının dindiği, silahların sustuğu "Terörsüz Türkiye" süreci, bu tarihi adımla birlikte artık yasal bir zemine oturuyor.

SÜREÇ YASALAŞIYOR: ANALARIN GÖZYAŞI DİNİYOR

A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, bölgedeki huzur ortamının kalıcı hale gelmesi için atılan bu adımı, "Son iki yıldır terörsüz bir Türkiye'den bahsediyoruz. Cenazelerin gelmediği, anaların ağlamadığı bu süreç artık yasalaşıyor. Meclis'e sunulan kanun teklifini bölge halkı ve STK'lar nasıl değerlendiriyor?" sözleriyle aktardı. 12 maddeden oluşan teklif, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden, toplumsal bütünleşmeyi takip edecek Kurul ve İzleme Komisyonuna kadar pek çok kritik düzenlemeyi içeriyor.