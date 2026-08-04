Türkiye'nin kaos dolu yılları! 1995 seçimleri: Sandıktan sandık çıktı

12 Eylül darbesinin ardından yeniden şekillenen Türk siyasetinde, siyasi yasakların gölgesinde başlayan yeni dönem; solun birleşme arayışları, koalisyon krizleri ve ekonomik sorunlarla şekillendi. DYP-SHP koalisyonunun yaşadığı sıkıntılar, 90'lı yıllara damga vuran siyasi çekişmeler ve Refah Partisi'nin sandıktan birinci çıkması, Türkiye'de yeni bir siyasi dönemin kapısını araladı.

12 Eylül müdahalesinin ardından tüm siyasi faaliyetlerin yasaklandığı ve büyük gözaltıların yaşandığı Türkiye'de siyasi dengeler, Erdal İnönü'nün SODEP'i kurmasıyla yeniden hareketlendi. YIL 1995: SANDIKTAN KOALİSYON ÇIKTI 1985 yılında SODEP ile Halkçı Parti'nin birleşmesi sonucu Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) kuruldu ve parti, yaklaşık on yıl sürecek siyasi yolculuğuna başladı. 1995 yılına gelindiğinde ise solun iki büyük damarı CHP çatısı altında birleşti.

KOALİSYON ÇIKMAZI VE ÇİLLER-BAYKAL ÇEKİŞMESİ 1991 genel seçimlerinin ardından kurulan DYP-SHP koalisyonu, ülkenin kronikleşen sorunları karşısında beklenen çözümü üretemedi. Güneydoğu meselesi, demokratikleşme süreci ve derinleşen ekonomik kriz, hükümetin önündeki en büyük sınamalar olarak öne çıktı. Tansu Çiller'in Başbakanlık görevine gelmesi de tabloyu değiştirmeye yetmedi. Çiller'in kurduğu azınlık hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güvenoyu alamayınca, 30 Ekim'de DYP ile CHP, ülkeyi seçime götürecek yeni bir koalisyon hükümeti kurdu. Ancak bu ortaklıkta Tansu Çiller ile Deniz Baykal arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve siyasi gerilim, hükümetin ömrünü kısalttı.

SANDIKTA REFAH PARTİSİ BİRİNCİ ÇIKTI Türkiye, 24 Aralık 1995'te tarihi bir genel seçim için sandık başına gitti. Seçmen, mevcut siyasi tablo karşısında tercihini Milli Görüş hareketinden yana kullandı. Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'daki belediyecilik performansı, seçim sonuçlarına da yansıdı. Yaklaşık 29 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde Refah Partisi yüzde 21,3 oy oranıyla birinci parti olurken, CHP ise barajın hemen üzerinde kalarak Meclis'e girmeyi başardı.