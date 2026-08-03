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"Yarının Türkiye'si" dediler, tozlu raflara kalktılar! 6'lı masanın hazin sonu: Peki şimdi neredeler?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Yarının Türkiye'si" dediler, tozlu raflara kalktılar! 6'lı masanın hazin sonu: Peki şimdi neredeler?

12 Şubat 2022'de büyük iddialarla ve "Yarının Türkiyesi" parolasıyla kurulan 6’lı masa, seçim hezimetinin ardından siyaset sahnesinden silindi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu, krizlerin ve koltuk kavgalarının eksik olmadığı o yapı, milli iradenin tokadıyla darmadağın oldu. Liderlerin birer birer siyaset arenasından çekilmesiyle unutulmaya yüz tutan masanın hikayesi, bir siyaset mühendisliği fiyaskosu olarak tarihteki yerini aldı. Peki, 6'lı Masa şu anda ne yapıyor?

Takvimler 12 Şubat 2022'yi gösterdiğinde, altı benzemez partinin bir araya gelmesiyle kurulan oluşum, başlangıçtan itibaren kaos ve belirsizliğin gölgesinde kaldı.

"Yarının Türkiye'si" dediler, tozlu raflara kalktılar! 6'lı masanın hazin sonu: Peki şimdi neredeler? - 1

BİRLİKTELİKTEN "İŞ BİRLİĞİ"NE SAVRULAN YAPI

Süreç içerisinde masanın niteliğine dair tartışmalar sürerken, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı'nın seçim sürecindeki durumuna dikkat çekerek, "Millet İttifakı seçim sürecinde ittifaktı, seçim sürecinin geride kalmasıyla bir iş birliği haline büründü" ifadelerini kullanmıştı. Poyraz'ın bu açıklaması, masadaki çatlakların ve geçici ortaklıkların ilk sinyallerinden biri olarak kayıtlara geçti.

"Yarının Türkiye'si" dediler, tozlu raflara kalktılar! 6'lı masanın hazin sonu: Peki şimdi neredeler? - 2

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DE KURTARAMADI

Başlangıçta Millet İttifakı'ndan bağımsız bir görüntü vermeye çalışan 6'lı masa, 26 Ocak 2023 tarihindeki 11. toplantısında ilk kez kendisini "Millet İttifakı" olarak tanımlama kararı aldı. 30 Ocak 2023'te ise Ankara'da düzenlenen gösterişli bir törenle Ortak Politikalar Mutabakat Metni kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak suni gündemlerle oluşturulan bu metinler, sahadaki gerçeklikle örtüşmediği için millet nezdinde karşılık bulamadı.

"Yarının Türkiye'si" dediler, tozlu raflara kalktılar! 6'lı masanın hazin sonu: Peki şimdi neredeler? - 3

3 MART KRİZİ VE "NOTER MASASI" KAVGASI

Masanın en büyük sarsıntısı, aday belirleme sürecinde yaşandı. İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkarak 3 Mart 2023 tarihinde masayı terk etti. "Noter masası olmayacağız" çıkışıyla sarsılan ittifak, üç gün süren yoğun pazarlıkların ardından İYİ Parti'nin geri dönmesiyle yeniden yamandı. 6 Mart 2023 tarihinde ise krizlerin gölgesinde ittifakın ortak adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ilan edildi.

"Yarının Türkiye'si" dediler, tozlu raflara kalktılar! 6'lı masanın hazin sonu: Peki şimdi neredeler? - 4

MİLLİ İRADE "ERDOĞAN" DEDİ, MASA TARİH OLDU

Tüm algı operasyonlarına ve kirli pazarlıklara rağmen son sözü millet söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ikinci tur oylamasında büyük bir zafer kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Bu hezimet, "Yarının Türkiyesi" hayali kuran 6'lı masa formülünü tamamen bitirdi. Liderlerin birer birer siyaset sahnesinden çekilmesi veya sessizliğe gömülmesiyle birlikte, o meşhur masa siyasetin tozlu raflarındaki yerini bir ibret vesikası olarak aldı.

Bir dönem büyük umutlarla kurulan 6'lı Masa'nın liderleri zamanla farklı siyasi yollar izlerken, o meşhur ortaklık da tarihteki yerini aldı. Peki, "Yarının Türkiye'si" parolasıyla yola çıkan 6'lı Masa'nın liderlerine ne oldu?

Temel KaramollaoğluTemel Karamollaoğlu

SAADET PARTİSİ'NDE MAHMUT ARIKAN DÖNEMİ

Muhalefet partilerindeki değişim rüzgârı Saadet Partisi'nde esmişti. Uzun yıllar partinin genel başkanlığını yürüten Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından gerçekleştirilen Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde delegeler sandık başına gitmişti. Karamollaoğlu'nun açıkça desteklediği Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ise kullanılan oyların 823'ünü alarak partinin yeni genel başkanı seçilmiş, Saadet Partisi'nde yeni bir dönem başlamıştı.

"Yarının Türkiye'si" dediler, tozlu raflara kalktılar! 6'lı masanın hazin sonu: Peki şimdi neredeler? - 5

İYİ PARTİ'DE AKŞENER DEVRİ RESMEN BİTMİŞTİ

Bir diğer önemli değişim İYİ Parti'de yaşanmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından faturanın genel merkeze kesilmesiyle birlikte partinin kurucu lideri Meral Akşener, yeniden aday olmayacağını açıklayarak genel başkanlık görevine veda etmişti.

Akşener döneminin resmen sona erdiği çekişmeli kurultayda, Akşener ve yakın ekibinin desteğini alan İzmir Milletvekili ve Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu, üçüncü tur oylamada rakiplerini geride bırakarak İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı olmuştu.

"Yarının Türkiye'si" dediler, tozlu raflara kalktılar! 6'lı masanın hazin sonu: Peki şimdi neredeler? - 6

DAVUTOĞLU HAVLU ATTI: GELECEK PARTİSİ FESHEDİLDİ

6'lı masanın bir diğer ortağı Ahmet Davutoğlu cephesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beklenen siyasi karşılığı bulamayan Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun kararıyla siyasi faaliyetlerini sonlandırmış ve resmen feshedilmişti.

Gelecek Partisi feshedildi! İşte ilk açıklamaGelecek Partisi feshedildi! İşte ilk açıklama GELECEK PARTİSİ FESHEDİLDİ! İŞTE İLK AÇIKLAMA

Davutoğlu, "Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz." sözleriyle partinin kapısına kilit vurduklarını açıklamıştı.

"Yarının Türkiye'si" dediler, tozlu raflara kalktılar! 6'lı masanın hazin sonu: Peki şimdi neredeler? - 7

CHP'DE YARGI TOKADI: KILIÇDAROĞLU DÖNDÜ, PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Ana muhalefet partisi CHP'de tam anlamıyla bir yargı depremi yaşandı. Mahkemenin, Özgür Özel'in kazandığı 38. Olağan Kurultay hakkında verdiği "mutlak butlan" kararı, siyasetin gündemine bomba gibi düştü.

Kurultayın hukuken geçersiz sayılmasıyla birlikte Özgür Özel'in genel başkanlık sıfatı düşerken, Kemal Kılıçdaroğlu hukuken yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu'nun dönüşüyle birlikte partideki iç çekişmeler daha da derinleşti.

Görevi sona eren Özgür Özel, beraberindeki 91 milletvekiliyle birlikte "Yeni Parti"yi kurduğunu ilan ederken, CHP'li belediye başkanları da peş peşe istifalarını sunmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesiyle birlikte ana muhalefet partisi resmen ikiye bölündü.

"Yarının Türkiye'si" dediler, tozlu raflara kalktılar! 6'lı masanın hazin sonu: Peki şimdi neredeler? - 8

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