"Yarının Türkiye'si" dediler, tozlu raflara kalktılar! 6'lı masanın hazin sonu: Peki şimdi neredeler?
12 Şubat 2022'de büyük iddialarla ve "Yarının Türkiyesi" parolasıyla kurulan 6’lı masa, seçim hezimetinin ardından siyaset sahnesinden silindi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu, krizlerin ve koltuk kavgalarının eksik olmadığı o yapı, milli iradenin tokadıyla darmadağın oldu. Liderlerin birer birer siyaset arenasından çekilmesiyle unutulmaya yüz tutan masanın hikayesi, bir siyaset mühendisliği fiyaskosu olarak tarihteki yerini aldı. Peki, 6'lı Masa şu anda ne yapıyor?
Takvimler 12 Şubat 2022'yi gösterdiğinde, altı benzemez partinin bir araya gelmesiyle kurulan oluşum, başlangıçtan itibaren kaos ve belirsizliğin gölgesinde kaldı.
BİRLİKTELİKTEN "İŞ BİRLİĞİ"NE SAVRULAN YAPI
Süreç içerisinde masanın niteliğine dair tartışmalar sürerken, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı'nın seçim sürecindeki durumuna dikkat çekerek, "Millet İttifakı seçim sürecinde ittifaktı, seçim sürecinin geride kalmasıyla bir iş birliği haline büründü" ifadelerini kullanmıştı. Poyraz'ın bu açıklaması, masadaki çatlakların ve geçici ortaklıkların ilk sinyallerinden biri olarak kayıtlara geçti.
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DE KURTARAMADI
Başlangıçta Millet İttifakı'ndan bağımsız bir görüntü vermeye çalışan 6'lı masa, 26 Ocak 2023 tarihindeki 11. toplantısında ilk kez kendisini "Millet İttifakı" olarak tanımlama kararı aldı. 30 Ocak 2023'te ise Ankara'da düzenlenen gösterişli bir törenle Ortak Politikalar Mutabakat Metni kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak suni gündemlerle oluşturulan bu metinler, sahadaki gerçeklikle örtüşmediği için millet nezdinde karşılık bulamadı.