"Yarının Türkiye'si" dediler, tozlu raflara kalktılar! 6'lı masanın hazin sonu: Peki şimdi neredeler?

Masanın en büyük sarsıntısı, aday belirleme sürecinde yaşandı. İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkarak 3 Mart 2023 tarihinde masayı terk etti. "Noter masası olmayacağız" çıkışıyla sarsılan ittifak, üç gün süren yoğun pazarlıkların ardından İYİ Parti'nin geri dönmesiyle yeniden yamandı. 6 Mart 2023 tarihinde ise krizlerin gölgesinde ittifakın ortak adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ilan edildi.

MİLLİ İRADE "ERDOĞAN" DEDİ, MASA TARİH OLDU

Tüm algı operasyonlarına ve kirli pazarlıklara rağmen son sözü millet söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ikinci tur oylamasında büyük bir zafer kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Bu hezimet, "Yarının Türkiyesi" hayali kuran 6'lı masa formülünü tamamen bitirdi. Liderlerin birer birer siyaset sahnesinden çekilmesi veya sessizliğe gömülmesiyle birlikte, o meşhur masa siyasetin tozlu raflarındaki yerini bir ibret vesikası olarak aldı.

Bir dönem büyük umutlarla kurulan 6'lı Masa'nın liderleri zamanla farklı siyasi yollar izlerken, o meşhur ortaklık da tarihteki yerini aldı. Peki, "Yarının Türkiye'si" parolasıyla yola çıkan 6'lı Masa'nın liderlerine ne oldu?