Bölgedeki statükonun parçalandığını vurgulayan Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, "İran ve İsrail düşmanlığına ayarlı Amerikan politikası artık kırılıyor. Hem İran'ın 'Büyük İran' hayalleri hem de İsrail'in 'Büyük İsrail' hayalleri sona eriyor. JD Vance'in açıklamaları Orta Doğu'da post-siyonist bir döneme geçildiğine işaret ediyor. 'Küçük İsrail' olarak kalarak ancak barışı sağlayabilirsiniz mesajı veriliyor. Bu ideallerin önündeki en büyük engel ise Türkiye" ifadelerini kullandı. ABD'nin tek süper güç konumundan çok kutuplu bir dünyaya evrildiğini belirten Tutar, "Marco Rubio bile çok kutuplu dünyaya geçişi açıkladı. Bu, bölgesel hegemonları kabul etme dönemidir. Orta Doğu'da İsrail'i aşan yegane bölgesel güç Türkiye'dir. Türkiye dışında hiçbir aktör İran'ı bölgede frenleyemedi; ABD bunu kabul ederek hareket ediyor" sözlerini kullandı.

ABD/İsrail ve İran savaşının devam etmesi nedeniyle dünya petrol kriziyle mücadele ederken, yapılan anlaşmanın önemi ise oldukça dikkat çekiyor. Orta Doğu'da değişen dengeler yeniden gündeme gelirken Tahir İnan'ın sunduğu A Haber Gece programında Türkiye-Irak anlaşmasıyla hangi oyunları bozduğu sorusu masaya yatırıldı.

Türkiye ve Irak arasında yapılan petrol anlaşmasıyla birlikte iki ülke arasında tarihi bir süreç yaşanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan günde 1 milyon varil petrolün Türkiye'ye geleceğini müjdeledi.

Bercan Tutar, Türkiye-Irak arasında imzalanan petrol anlaşmasının önemine dikkat çekerek ʺIrak Başbakanı Ali Zeydi’nin ABD ziyaretinin ardından Türkiye’ye gelmesi tarihi bir adımdır. ʺ dedi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

IRAK VE SURİYE'DE TÜRKİYE MERKEZLİ İSTİKRAR

Irak'taki yeni süreci ve ekonomik iş birliklerini değerlendiren Bercan Tutar, "Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelmesi tarihi bir adımdır. Kerkük-Baniyas petrol hattı anlaşması imzalandı. Artık Irak ve Suriye, Amerikan siyasetinde istikrarlı iki ülke olarak tanımlanıyor. Bu istikrarın anahtarı ise Türkiye'dir. Irak ve Suriye'nin güvenliği Türkiye'ye bağlıdır. Süveyş Kanalı ve Hürmüz'ün baypas edilmesinin tek rotası da Türkiye'dir. Fav Limanı'ndan Ovaköy'e uzanan Kalkınma Yolu projesidir." ifadelerini kullandı.

2023 SEÇİMLERİ KÜRESEL BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU

14 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye değil, dünya siyaseti için kritik olduğunu hatırlatan Bercan Tutar, "6 Şubat depreminden sonra Batı medyası 'Erdoğan dönemi sona eriyor' başlıkları attı. Erdoğan'sız bir Türkiye projesine büyük destek verdiler ama halkımız Erdoğan'ın siyasi dehasıyla bu süreci atlattı. Eğer o seçimlerde bir kaza yaşansaydı, bugün ne terörsüz bir Türkiye'yi ne de bölgedeki bu güçlü konumu konuşuyor olabilirdik. 2023 seçimleri küresel jeopolitik için bir kırılma noktasıydı." sözleriyle sürecin önemini aktardı.