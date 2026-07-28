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Bölgesel iş birliğinde yeni dönem! Türkiye ve Irak arasında 5 dev anlaşmaya imza

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Bölgesel iş birliğinde yeni dönem! Türkiye ve Irak arasında 5 dev anlaşmaya imza

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreniyle ağırladı. İki liderin huzurunda eğitimden spora, sanayiden ulaştırmaya kadar birçok stratejik alanda 5 anlaşmaya imza atıldı. Bölgesel istikrar ve ekonomik iş birliğini güçlendirmesi hedeflenen mutabakatlar, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Başkan Erdoğan ve Zeydi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmelerinin ve heyetler arası görüşmeye başkanlık etmelerinin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmalar imza altına alındı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Bu kapsamda, "Eğitim ve Akademik İş Birliği Mutabakat Muhtırası", Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı.

ʺGençlik ve Spor Alanlarında Mutabakat Zaptıʺna, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı. (AA)ʺGençlik ve Spor Alanlarında Mutabakat Zaptıʺna, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı. (AA)

"Gençlik ve Spor Alanlarında Mutabakat Zaptı"na, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

"Sınai Mülkiyet Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"na ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Maliye Bakanı Falih Sari tarafından imza koyuldu.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

"Fişhabur-Ovaköy Sınır Kapısı Üzerinden Demiryolu ve Karayolu Taşımacılığına İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Doğal Kaynaklar Karşılığında Irak Cumhuriyeti İçerisinde Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Çerçeve Mutabakat Zaptı" da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed tarafından imzalandı.

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