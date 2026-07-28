Bölgesel iş birliğinde yeni dönem! Türkiye ve Irak arasında 5 dev anlaşmaya imza

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreniyle ağırladı. İki liderin huzurunda eğitimden spora, sanayiden ulaştırmaya kadar birçok stratejik alanda 5 anlaşmaya imza atıldı. Bölgesel istikrar ve ekonomik iş birliğini güçlendirmesi hedeflenen mutabakatlar, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Başkan Erdoğan ve Zeydi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmelerinin ve heyetler arası görüşmeye başkanlık etmelerinin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmalar imza altına alındı.

Fotoğraf (AA) Bu kapsamda, "Eğitim ve Akademik İş Birliği Mutabakat Muhtırası", Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari tarafından imzalandı.