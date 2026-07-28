Dün destek, bugün pişmanlık! Devleti hedef alanların "kendini kurtarma" tiyatrosu
AHBAP soruşturması kapsamında ifade veren bazı sanat ve medya dünyası temsilcileri, ifadelerinde Haluk Levent ile ilgili geçmişte yaşadıkları süreçlere ilişkin beyanlarda bulundu. İfade tutanaklarına göre bazı isimler, AHBAP'a destek verdikleri döneme ilişkin pişmanlık duyduklarını öne sürerken, bazıları ise Haluk Levent hakkında daha önce duydukları iddialara rağmen sessiz kaldıklarını açıkladı. Bugün pişmanlıklarını dile getirseler de arşivlerin unutmayacağı o ünlülerin destek paylaşımları...
6 Şubat asrın felaketi sırasında devletin yardım elini uzatan Kızılay ve AFAD gibi kurumları karalayarak operasyonel bir tavır sergileyenlerin foyası ortaya çıktı. O dönemde halkın duygularını istismar ederek yaklaşık 7 milyar liralık bağışın AHBAP hesabına akmasına aracılık eden ünlüler, yargı önünde farklı bir tablo çizmeye çalıştı.
Deprem döneminde Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı yapıya canhıraş destek veren isimler, bugün adliyede çark ederek verdikleri desteğin "yanlış" olduğunu savunmaya başladı.
ARŞİV UNUTMAYACAK: DESTEK PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEMDE
Savcılıkta ifade verme işlemleri devam ederken, bu isimlerin geçmişte devleti aciz göstermeye çalışarak AHBAP'ı tek kurtarıcı gibi sundukları sosyal medya paylaşımları yeniden gündemin bir numaralı maddesi oldu.
GÜLBEN ERGEN: AHBAP'I ARAŞTIRMADIM
Şarkıcı Gülben Ergen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında ifade verdi. Ergen, deprem döneminde Ahbap Derneğine kişisel hesabından bağış yaptığını doğrularken, bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin herhangi bir inceleme yapmadığını beyan etti.
İfadesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u 6 Şubat depremlerinden önce tanımadığını söyleyen Ergen, deprem sürecinde yürütülen yardım faaliyetlerine destek verdiğini anlattı.
AHBAP'A BAĞIŞ YAPTIĞINI KABUL ETTİ
Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin kurucusu ve başkanı olduğunu belirten Ergen, depremlerin ardından 11 ilde 17 okul inşa ettiklerini ifade etti. AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra Ahbap Derneğine de kişisel hesabından farklı tutarlarda bağış yaptığını söyledi.
Ergen, sosyal medya paylaşımlarında yalnızca Ahbap Derneğini değil, yardım faaliyeti yürüten tüm kurum ve kuruluşları etiketlediğini, Ahbap'a özel bir yönlendirme yapmadığını savundu.
"SORGULAMADIM, DENETLEMEDİM"
İfadesinde bağışların kullanımına ilişkin herhangi bir denetim yapmadığını belirten Ergen, şu sözleri kullandı:
"Kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Herhangi bir araştırmam da olmadı."