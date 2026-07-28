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Dün destek, bugün pişmanlık! Devleti hedef alanların "kendini kurtarma" tiyatrosu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dün destek, bugün pişmanlık! Devleti hedef alanların "kendini kurtarma" tiyatrosu

AHBAP soruşturması kapsamında ifade veren bazı sanat ve medya dünyası temsilcileri, ifadelerinde Haluk Levent ile ilgili geçmişte yaşadıkları süreçlere ilişkin beyanlarda bulundu. İfade tutanaklarına göre bazı isimler, AHBAP'a destek verdikleri döneme ilişkin pişmanlık duyduklarını öne sürerken, bazıları ise Haluk Levent hakkında daha önce duydukları iddialara rağmen sessiz kaldıklarını açıkladı. Bugün pişmanlıklarını dile getirseler de arşivlerin unutmayacağı o ünlülerin destek paylaşımları...

6 Şubat asrın felaketi sırasında devletin yardım elini uzatan Kızılay ve AFAD gibi kurumları karalayarak operasyonel bir tavır sergileyenlerin foyası ortaya çıktı. O dönemde halkın duygularını istismar ederek yaklaşık 7 milyar liralık bağışın AHBAP hesabına akmasına aracılık eden ünlüler, yargı önünde farklı bir tablo çizmeye çalıştı.

Deprem döneminde Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı yapıya canhıraş destek veren isimler, bugün adliyede çark ederek verdikleri desteğin "yanlış" olduğunu savunmaya başladı.

ARŞİV UNUTMAYACAK: DESTEK PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Savcılıkta ifade verme işlemleri devam ederken, bu isimlerin geçmişte devleti aciz göstermeye çalışarak AHBAP'ı tek kurtarıcı gibi sundukları sosyal medya paylaşımları yeniden gündemin bir numaralı maddesi oldu.

Gülben Ergenin ifadesi ortaya çıktıGülben Ergenin ifadesi ortaya çıktı GÜLBEN ERGEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

GÜLBEN ERGEN: AHBAP'I ARAŞTIRMADIM

Şarkıcı Gülben Ergen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında ifade verdi. Ergen, deprem döneminde Ahbap Derneğine kişisel hesabından bağış yaptığını doğrularken, bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin herhangi bir inceleme yapmadığını beyan etti.

İfadesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u 6 Şubat depremlerinden önce tanımadığını söyleyen Ergen, deprem sürecinde yürütülen yardım faaliyetlerine destek verdiğini anlattı.

Sanatçı Gülben ErgenSanatçı Gülben Ergen

AHBAP'A BAĞIŞ YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin kurucusu ve başkanı olduğunu belirten Ergen, depremlerin ardından 11 ilde 17 okul inşa ettiklerini ifade etti. AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra Ahbap Derneğine de kişisel hesabından farklı tutarlarda bağış yaptığını söyledi.

Ergen, sosyal medya paylaşımlarında yalnızca Ahbap Derneğini değil, yardım faaliyeti yürüten tüm kurum ve kuruluşları etiketlediğini, Ahbap'a özel bir yönlendirme yapmadığını savundu.

Dün destek, bugün pişmanlık! Devleti hedef alanların "kendini kurtarma" tiyatrosu - 1

"SORGULAMADIM, DENETLEMEDİM"

İfadesinde bağışların kullanımına ilişkin herhangi bir denetim yapmadığını belirten Ergen, şu sözleri kullandı:

"Kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Herhangi bir araştırmam da olmadı."

Sanatçı Gülben ErgenSanatçı Gülben Ergen

SAVCILIKTA "TANIMIYORUM" DEDİ, SOSYAL MEDYADA KALKAN OLDU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında ifade veren Gülben Ergen'in, "Haluk Levent'i depremden önce tanımıyordum" yönündeki beyanı, geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla çelişti.

Gülben Ergen'in deprem zamanı yaptığı paylaşımGülben Ergen'in deprem zamanı yaptığı paylaşım

Arşivlerden çıkan paylaşımlar ve sosyal medya kayıtları, Ergen'in deprem döneminde Haluk Levent'e açık destek verdiğini, AHBAP'ın faaliyetlerini öven paylaşımlar yaptığını ve yardım çağrılarında vatandaşları AHBAP'a yönlendirdiğini ortaya koydu.

6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Ergen, yardım çağrılarında vatandaşları Ahbap'a yönlendirdi.

Gülben Ergen'in deprem zamanı yaptığı paylaşımGülben Ergen'in deprem zamanı yaptığı paylaşım

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi için yaptığı paylaşımda, bölgeye acil çadır, su ve gıda ulaştırılması çağrısında bulunan Ergen, başka bir paylaşımında ise, "Bunca yardım yaptık. Böylesini duymadım! @haluklevent ülkemiz için helikopter kiralıyor. Alnınızdan öperim. @ahbapplatformu yapın bağışlarınızı." ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'in deprem zamanı yaptığı paylaşımGülben Ergen'in deprem zamanı yaptığı paylaşım

Hatay'ın Samandağ ilçesi için de yardım çağrısı yapan Ergen, AFAD, AKUT ve Ahbap'ı etiketleyerek bölgeye destek istedi. Haluk Levent'e yönelik paylaşımlarında ise, "Seninleyiz değerli dostum @haluklevent" sözleriyle açık destek verdi.

Gülben Ergen'in deprem zamanı yaptığı paylaşımGülben Ergen'in deprem zamanı yaptığı paylaşım

Ergen, Ahbap'ın deprem bölgesine çadır ulaştırma çalışmalarını savunduğu paylaşımında da, "Ahbap ihraçlara yetişmek için çadır alıyor. Gerekli izin ve onaylarla... Devletin tüm kurumlarına ayrıca saygı, minnet ve özenle yaklaşır." ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'in deprem zamanı yaptığı paylaşımGülben Ergen'in deprem zamanı yaptığı paylaşım

Haluk Levent'e yönelik övgü dolu mesajlarını deprem sonrasında da sürdüren Ergen, "Sen iyi ki varsın. Yemeyi, gezmeyi, dinlenmeyi en çok hak edensin... Sen hep gül. Gül ki güldür." sözleriyle destek verirken, bir başka paylaşımında ise, "Çünkü senin adın iyilik... Dili, dini, adı, adresi, mezhebi, takımı, tarafı olmayan, siyasi, politik söylemi olmayan iyilik... Sadece iyilik canım @haluklevent." ifadelerini kullandı.

Dün destek, bugün pişmanlık! Devleti hedef alanların "kendini kurtarma" tiyatrosu - 2

Arşivlerde yer alan bir başka paylaşımında ise Gülben Ergen, Haluk Levent'i şu sözlerle savunmuştu:

"Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez! Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam! Ve koca bir Anadolu yüreği taşır!"

Elçin SanguElçin Sangu

SANGU: "İYİ NİYETİMİZİ KULLANDIĞI İÇİN ÜZGÜNDÜM"

AHBAP soruşturması kapsamında ifade veren oyuncu Elçin Sangu, deprem döneminde yaptıkları yardımların kullanım şekli nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti. Sangu, ifadesinde, "Yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle, iyi niyetimizi kullandığı için üzgündüm." ifadelerini kullanmıştı.

Ahbap soruşturmasında şok ifadelerAhbap soruşturmasında şok ifadeler AHBAP SORUŞTURMASINDA ŞOK İFADELER

Deprem sürecinde tamamen gönüllülük esasıyla sahada olduklarını belirten Sangu, "Haluk Levent veya başka bir kişi tarafından özel olarak yönlendirilmemiştik." diyerek herhangi bir talimat almadıklarını savunmuştu. Yetkililerin Haluk Levent ile birlikte görüntü vermesinin kamuoyundaki şüpheleri azalttığını ifade eden Sangu, yaşananların insanların yardım etme duygusuna zarar vereceğinden endişe duyduğunu söylemişti.

Elçin SanguElçin Sangu

100 BİN LİRA BAĞIŞ YAPMIŞTI

İfadesinde Ahbap Derneğine şahsi olarak 100 bin lira bağış yaptığını açıklayan Sangu, bu kararı derneğin valilik onaylı hesap kullanması, bağımsız denetim raporları ve kamu kurumlarıyla birlikte hareket ettiği yönündeki görüntülere güvenerek aldığını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddiaların ardından yaptığı yardımın kullanım biçimi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Sangu, bağışı yaparken duyduğu güvenin bugün yerini üzüntüye bıraktığını ifade etmişti.

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