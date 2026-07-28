Dün destek, bugün pişmanlık! Devleti hedef alanların "kendini kurtarma" tiyatrosu

6 Şubat asrın felaketi sırasında devletin yardım elini uzatan Kızılay ve AFAD gibi kurumları karalayarak operasyonel bir tavır sergileyenlerin foyası ortaya çıktı. O dönemde halkın duygularını istismar ederek yaklaşık 7 milyar liralık bağışın AHBAP hesabına akmasına aracılık eden ünlüler, yargı önünde farklı bir tablo çizmeye çalıştı.

Deprem döneminde Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı yapıya canhıraş destek veren isimler, bugün adliyede çark ederek verdikleri desteğin "yanlış" olduğunu savunmaya başladı.

ARŞİV UNUTMAYACAK: DESTEK PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Savcılıkta ifade verme işlemleri devam ederken, bu isimlerin geçmişte devleti aciz göstermeye çalışarak AHBAP'ı tek kurtarıcı gibi sundukları sosyal medya paylaşımları yeniden gündemin bir numaralı maddesi oldu.

GÜLBEN ERGEN: AHBAP'I ARAŞTIRMADIM

Şarkıcı Gülben Ergen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında ifade verdi. Ergen, deprem döneminde Ahbap Derneğine kişisel hesabından bağış yaptığını doğrularken, bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin herhangi bir inceleme yapmadığını beyan etti.

İfadesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u 6 Şubat depremlerinden önce tanımadığını söyleyen Ergen, deprem sürecinde yürütülen yardım faaliyetlerine destek verdiğini anlattı.