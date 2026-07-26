14 Ağustos 2001 tarihinde "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" sloganıyla yola çıkan AK Parti, siyasi tarihindeki 25. yıl dönümünü tüm yurtta ve Başkent Ankara’da düzenlenecek dev organizasyonlarla kutlamaya hazırlanıyor. "Güvenli Liman Türkiye" temasıyla gerçekleştirilecek olan görkemli şölende, geride kalan çeyrek asrın hizmetleri yad edilirken, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci çeyrek asrın yol haritası bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilecek.

AK Parti'nin çeyrek asırlık yürüyüşü, tüm yurtta düzenlenecek etkinliklerin ardından Ankara'daki büyük buluşmayla taçlanacak. 14 Ağustos 2001'de temelleri atılan partinin kuruluş yıl dönümü, görkemli bir şölenle kutlanacak. Bu kapsamda Başkent Millet Bahçesi'nde on binlerce kişi bir araya gelecek, 25 yıllık yolculukta hayata geçirilen hizmetler vatandaşlarla paylaşılacak.

HAZIRLIKLAR GENEL MERKEZDE ŞEKİLLENİYOR Kutlama programı için AK Parti Genel Sekreterliği koordinasyonunda bir genel başkan yardımcısı görevlendirildi. Hazırlık sürecinde diğer genel başkan yardımcılarıyla toplantılar yapılarak 25. yıl etkinliklerinin programı şekillendiriliyor. Vefa vurgusunun da ön planda olacağı organizasyon kapsamında, AK Parti teşkilatında görev yapıp ebediyete irtihal eden isimler için 81 ilde Mevlit programları düzenlenecek. AK PARTİ'NİN ÇEYREK ASIRLIK DESTANI BAŞKENTTE TAÇLANIYOR BAŞKAN ERDOĞAN: "25. YILIMIZI İDRAK EDİYORUZ" Hazırlıklara ilişkin ilk mesajı veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorsunuz, bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz" ifadelerini kullandı. GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE VE SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU Kutlamalar, "Güvenli Liman Türkiye", "Çeyrek Asır", "Huzur ve İstikrar" temaları etrafında gerçekleştirilecek. Etkinliklerde özellikle savunma sanayiindeki atılımlar ön plana çıkarılacak, Türkiye'nin bölgede yaşanan gelişmeler karşısındaki güvenli konumu vurgulanacak. 4 BİN PROTOKOL VE ULUSLARARASI DAVETLİLER 25. yıl kutlamalarının tüm kesimlere açık olması planlanıyor. Bazı devlet başkanlarının da davet edilmesinin beklendiği etkinliklere 4 binden fazla protokol üyesinin katılması öngörülüyor. Ayrıca AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan yeni bir şarkı da 14 Ağustos'ta ilk kez kamuoyuyla buluşturulacak.

DRONE GÖSTERİLERİ VE BAKANLIKLARIN ÖZEL KLİPLERİ Kutlamalar kapsamında her bakanlık, kendi alanında hayata geçirilen projeleri özel video kliplerle hazırlayacak. Bu içerikler hem sosyal medya platformlarında hem de etkinlik alanında vatandaşlarla paylaşılacak. Başkent Millet Bahçesi ise yüzlerce dronun katılımıyla gerçekleştirilecek özel ışık gösterisine ev sahipliği yapacak.