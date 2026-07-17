İsmail Güneş'in eşi A Haber'e konuştu: "17 yıldır ilk defa güneş yüzümüze güldü"
Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 ismin şehit edildiği karanlık suikastta, adaletin tecellisi için dev bir adım atıldı. Hain terör örgütü FETÖ'nün karartmaya çalıştığı dosyada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yeni soruşturma kapsamında 19 kritik tutuklama gerçekleşti. Helikopterde bulunan ve son nefesine kadar görevini yapan gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, 17 yıl sonra gelen bu tarihi gelişmeyi A Haber'e değerlendirdi. Güneş, kurulan özel ekibin titiz çalışmasıyla devletin varlığını en derinden hissettiklerini belirterek, yaşanan operasyonların kendileri için bir "milat" olduğunu vurguladı.
Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile gazeteci İsmail Güneş'in içinde bulunduğu helikopter düşerek kaza kırıma uğramış, helikopterde bulunanların tamamı şehit olmuştu.
O günden bugüne İsmail Güneş'in eşi, soruşturmanın devam etmesini istiyordu. Ancak hain terör örgütü buna da engel olmuştu. Yapılan son çalışmalarla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dosya yeniden ele alındı ve yürütülen soruşturma kapsamında 19 tutuklama gerçekleşti.
Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, A Haber'e konuştu. Adalet arayışından hiç vazgeçmeyen Güneş, yaşananların bir milat olduğunu söyledi.
ADALET ARAYIŞINDA YENİ BİR DÖNEM: "BİZİM İÇİN MİLAT OLDU"
Ankara'da yürütülen titiz soruşturma ve peş peşe gelen tutuklamalar, 17 yıldır adalet bekleyen ailelerin yüreğine su serpti. Yasemin Güneş, "Bu bizim için gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü 17 yıldır bizim dosyada bu şekilde hiçbir operasyon ya da tutuklama olmadı. Bizim için gerçekten milat oldu." ifadelerini kullandı.
BAKANLIK VE ÖZEL EKİPTEN HIZLI MÜDAHALE
Dosyanın Ankara'ya nakledilmesiyle birlikte sürecin hız kazandığını belirten Güneş, "Sayın Bakanımız Akın Gürlek'in talimatlarıyla Ankara'da yeni bir ekip kuruldu. Bu ekiple birlikte dosyalar hızlı bir şekilde incelenmeye başlandı. Geçen hafta operasyonlar düzenlendi, şimdi ise tutuklama kararları çıkmaya başladı. Gerçekten biz adaletin ve devletin varlığını burada çok ciddi derecede hissettik." sözleriyle devletin kararlılığını aktardı.
15 TEMMUZ VE SUİKAST TİMİ BAĞLANTISI
Dosyanın 2016 yılındaki takipsizlik kararından dönülmesinin ardından yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişiminin önemine dikkat çeken Yasemin Güneş, "29 Haziran 2016'da dosya kapanmış, takipsizlik kararı verilmişti. 13 Temmuz'da biz aileler, avukatlar ve camiadaki herkes itiraz etmiştik. İtirazdan iki gün sonra Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Tornavidacı diye anılan o ekip, Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris'teki suikast timi içerisinde çıkınca olayın tabii seyri değişti. Dosya yeniden gündeme geldi. Birkaç gün önce, yine 13 Temmuz'da operasyonlar yapılınca şunu düşündüm; 2016 yılında 13 Temmuz'da takipsizlik kararına itiraz etmiştik, bu yıl ise 13 Temmuz'da bunun cevabını aldık. Operasyonların yapılması bizi çok mutlu etti." şeklinde konuştu.
"İLAHİ ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM"
Yıllardır süren acının ardından ilk kez umutlandığını belirten acılı eş Yasemin Güneş, "Bizim evlerimizde acımız varken bu suçu işleyen insanlar maalesef evlerinde, aileleriyle ve çocuklarıyla mutluydu. Ama ben kimsenin çocuğuna üzülmüyorum. Benim yuvam dağıldı, diğer şehitlerimizin de yuvası dağıldı. Onların da çocukları üzülsün. Çünkü benim çocuğumu üzdüler, benim çocuğum çok acı çekti. O yüzden hiçbirinin başına gelen hiçbir şeye üzülmüyorum. Ben ne kadar yandıysam onlar da yaşasın ama en sevdiklerinin acısını görsünler. Adalete güveniyorum, devlete her zaman güveniyorum. Ama ilahi adalet de istiyorum ve onu göreceğimden eminim. İnşallah Sayın Bakanımız ve savcılarımızın yürüttüğü çalışmalarla bunu göreceğimi düşünüyorum. Çünkü ben ilk defa umutlandım." sözleriyle adalete olan inancını vurguladı.