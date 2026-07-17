İsmail Güneş'in eşi A Haber'e konuştu: "17 yıldır ilk defa güneş yüzümüze güldü"

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 ismin şehit edildiği karanlık suikastta, adaletin tecellisi için dev bir adım atıldı. Hain terör örgütü FETÖ'nün karartmaya çalıştığı dosyada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yeni soruşturma kapsamında 19 kritik tutuklama gerçekleşti. Helikopterde bulunan ve son nefesine kadar görevini yapan gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, 17 yıl sonra gelen bu tarihi gelişmeyi A Haber'e değerlendirdi. Güneş, kurulan özel ekibin titiz çalışmasıyla devletin varlığını en derinden hissettiklerini belirterek, yaşanan operasyonların kendileri için bir "milat" olduğunu vurguladı.

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile gazeteci İsmail Güneş'in içinde bulunduğu helikopter düşerek kaza kırıma uğramış, helikopterde bulunanların tamamı şehit olmuştu. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ŞEHİT MUHSİN YAZICIOĞLU O günden bugüne İsmail Güneş'in eşi, soruşturmanın devam etmesini istiyordu. Ancak hain terör örgütü buna da engel olmuştu. Yapılan son çalışmalarla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dosya yeniden ele alındı ve yürütülen soruşturma kapsamında 19 tutuklama gerçekleşti. İSMAİL GÜNEŞ'İN EŞİ A HABER'E KONUŞTU: "17 YILDIR İLK KEZ YÜZÜMÜZ GÜLDÜ" Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, A Haber'e konuştu. Adalet arayışından hiç vazgeçmeyen Güneş, yaşananların bir milat olduğunu söyledi.

ADALET ARAYIŞINDA YENİ BİR DÖNEM: "BİZİM İÇİN MİLAT OLDU" Ankara'da yürütülen titiz soruşturma ve peş peşe gelen tutuklamalar, 17 yıldır adalet bekleyen ailelerin yüreğine su serpti. Yasemin Güneş, "Bu bizim için gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü 17 yıldır bizim dosyada bu şekilde hiçbir operasyon ya da tutuklama olmadı. Bizim için gerçekten milat oldu." ifadelerini kullandı. Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı! YAZICIOĞLU SUİKASTINDA FETÖ PARMAĞI! BAKANLIK VE ÖZEL EKİPTEN HIZLI MÜDAHALE Dosyanın Ankara'ya nakledilmesiyle birlikte sürecin hız kazandığını belirten Güneş, "Sayın Bakanımız Akın Gürlek'in talimatlarıyla Ankara'da yeni bir ekip kuruldu. Bu ekiple birlikte dosyalar hızlı bir şekilde incelenmeye başlandı. Geçen hafta operasyonlar düzenlendi, şimdi ise tutuklama kararları çıkmaya başladı. Gerçekten biz adaletin ve devletin varlığını burada çok ciddi derecede hissettik." sözleriyle devletin kararlılığını aktardı.