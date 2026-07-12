2 bin 571 kişi kamuda istihdam edildi! İşte 15 Temmuz şehit yakınları ile gazilere sunulan haklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 15 Temmuz şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarından toplam 2 bin 571 kişi kamuda istihdam edildi. Şehit yakınları ve gazilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz indirimi, sağlık hizmetlerinde öncelik ve eğitim desteği gibi çok sayıda hak ve hizmet sunuluyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken, şehit yakınları ile gazilere yönelik hak ve destekler genişletilmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istihdamdan ulaşıma, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda sağlanan desteklerle şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve ekonomik hayatını güçlendiriyor. 2 BİN 571 KİŞİ KAMUDA İSTİHDAM EDİLDİ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı. Bu kapsamda 347 şehit yakını, 1136 gazi ve 1088 gazi yakını kamu kurumlarında istihdam edildi. Şehitlerin eş veya çocuklarından biri ile anne, baba veya kardeşlerinden biri olmak üzere iki kişi, gazilerin ise kendileri veya eş ya da çocuklarından biri, eşi veya çocuğu bulunmaması halinde ise anne, baba ya da kardeşlerinden biri olmak üzere bir kişi bu haktan yararlanabiliyor.

Fotoğraf: AA ÜCRETSİZ ULAŞIM VE DOĞAL GAZ İNDİRİMİ Şehitlerin anne ve babaları, eşleri ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile gazilerin kendileri, anne ve babaları, eşleri ve 25 yaşını doldurmamış çocuklarına şehir içi toplu taşıma araçları ile demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat hakkı tanınıyor. Bu kapsamda hak sahiplerine bugüne kadar 10 bin 986 ücretsiz seyahat kartı verildi. Öte yandan şehitlerin isimleri okul, cadde, sağlık ocağı ve çeşitli kamu hizmet alanlarına verilerek yaşatılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde şehitlerin dul ve yetim aylığı alan yakınları ile gazilerin ikamet ettikleri konutlarda kullandıkları doğal gaza yüzde 50 indirim uygulanıyor. SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖNCELİK SAĞLANIYOR Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde ücretsiz seyahat kartı sahibi şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden öncelikli randevu hakkı sağlanıyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, ihtiyaç duyulması halinde psikososyal destek hizmeti sunuyor. Şehit ve gazi çocukları, özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kontenjanlarının yüzde 3'ü kapsamında hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor.