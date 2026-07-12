ABD-İran savaşında kritik tarih! A Haber'de çarpıcı analiz: Çatışmalar 2027'ye kadar sürebilir!
İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda bir ticaret gemisine uyarı ateşi açmasının ardından boğazı tüm geçişlere kapattığını duyurması, Orta Doğu'da tansiyonu kritik seviyeye taşıdı. ABD basınında yer alan sıcak gelişmeyi A Haber ekranlarında değerlendiren Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, bölgedeki askeri hareketliliği, NATO ve Birleşmiş Milletler'in olası rolünü, ABD'nin stratejik planlarını ve çatışmaların 2027'ye kadar uzayabileceğine ilişkin öngörüsünü paylaştı.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişlerine kapattığını duyurmasının ardından Orta Doğu'da tansiyon yeniden zirveye çıktı. Bölgede yaşanan son gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Hürmüz Boğazı krizinin olası askeri ve diplomatik sonuçlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
HÜRMÜZ BOĞAZI GEÇİŞLERE KAPATILDI
Bölgedeki son gelişmeyi değerlendiren sunucu, İran Devrim Muhafızları Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış bir güzergahta ilerlediği öne sürülen bir geminin uyarı ateşiyle durdurulduğu yönündeki açıklamasını hatırlatarak, boğazın ABD müdahalesi sona erene kadar kapalı tutulacağının ve gemi geçişlerine izin verilmeyeceğinin duyurulduğunu aktardı.
Meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine gelmesi halinde Çin ve Rusya'nın veto kullanmak yerine tarafsız kalabileceğini değerlendiririliken Çin'in bölgeden petrol tedarik edemediğine dikkat çekildi. Programda yapılan değerlendirmelerde, İran'ın izlediği politikanın sürdürülebilir olmadığı, Hürmüz Boğazı'nın Tahran yönetimi açısından kritik bir koz haline geldiği ve İran'ın gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğü ifade edildi.
İSRAİL VE ABD'NİN ELİ KUVVETLENİYOR
İran'ın stratejik hatalar yaptığını belirten Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Hürmüz özelinde baktığımızda İran'ın elle tutulur hiçbir şeyi kalmadı. İran hata üzerine hata yapmaya devam ediyor; uluslararası deniz hukukuna ve savaş hukukuna uymuyor. ABD tarafı ise bu durumu manipüle ediyor, zaten arzu ettiği de bu. ABD, Hürmüz Boğazı ile ilgili İran dayatmalarına 'dur' diyecek mekanizmayı diplomatik yollarla ve deniz ablukasıyla dize getirerek çözmek istiyor." sözlerini kaydetti.