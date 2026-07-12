ABD-İran savaşında kritik tarih! A Haber'de çarpıcı analiz: Çatışmalar 2027'ye kadar sürebilir!

Bölgedeki askeri varlığa ve iklim koşullarına değinen Hüseyin Fazla, "ABD amfibi çıkarma yapabilecek Bataan ve Tripoli Görev Grupları ile Umman Denizi'nde bekliyor. Kilit noktalar insansız hava araçları ve Tomahawk'larla vuruluyor ancak yoğun bir bombalamadan şu an geri duruyorlar. Eylül ayının ortasına kadar sürecek olan toz bulutları ve rüzgarlar, alçak irtifada uçak ve helikopter emniyetini tehlikeye düşürüyor. Bu mevsimsel durum ABD'nin elini zayıflatıyor olsa da, bir fırsat penceresi doğarsa kısa sürede amfibi çıkarma yapıp sonuç almak isteyebilirler." şeklinde konuştu.

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2027 VE İSTEKLİLER KOALİSYONU

Gelecek projeksiyonunu paylaşan Hüseyin Fazla, "Gözlemlediğim kadarıyla bu iş 2027'nin ortalarına aktarılacak gibi ve ABD bu sürece mutlaka NATO ile beraber girecek. Ancak bu 32 ülke ile değil, bir 'istekliler koalisyonu' şeklinde gerçekleşecek. 2027 sonuna gelindiğinde muhtemelen ABD ve İsrail dünyanın gözünde haklı konuma gelecek, İran ise Kuzey Kore gibi daha marjinal bir ülke halini alacak. İran'ı yönetenlerin, çılgın Trump'ın propagandalarına alet olmadan halkın çıkarlarını maksimize edecek esnek bir yol belirlemeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.