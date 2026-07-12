CANLI YAYIN

ABD-İran savaşında kritik tarih! A Haber'de çarpıcı analiz: Çatışmalar 2027'ye kadar sürebilir!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
ABD-İran savaşında kritik tarih! A Haber'de çarpıcı analiz: Çatışmalar 2027'ye kadar sürebilir!

İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda bir ticaret gemisine uyarı ateşi açmasının ardından boğazı tüm geçişlere kapattığını duyurması, Orta Doğu'da tansiyonu kritik seviyeye taşıdı. ABD basınında yer alan sıcak gelişmeyi A Haber ekranlarında değerlendiren Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, bölgedeki askeri hareketliliği, NATO ve Birleşmiş Milletler'in olası rolünü, ABD'nin stratejik planlarını ve çatışmaların 2027'ye kadar uzayabileceğine ilişkin öngörüsünü paylaştı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişlerine kapattığını duyurmasının ardından Orta Doğu'da tansiyon yeniden zirveye çıktı. Bölgede yaşanan son gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Hürmüz Boğazı krizinin olası askeri ve diplomatik sonuçlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ABD-İRAN GERİLİMİNDE 2027 SENARYOSU! A HABER'DE DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

HÜRMÜZ BOĞAZI GEÇİŞLERE KAPATILDI

Bölgedeki son gelişmeyi değerlendiren sunucu, İran Devrim Muhafızları Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış bir güzergahta ilerlediği öne sürülen bir geminin uyarı ateşiyle durdurulduğu yönündeki açıklamasını hatırlatarak, boğazın ABD müdahalesi sona erene kadar kapalı tutulacağının ve gemi geçişlerine izin verilmeyeceğinin duyurulduğunu aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine gelmesi halinde Çin ve Rusya'nın veto kullanmak yerine tarafsız kalabileceğini değerlendiririliken Çin'in bölgeden petrol tedarik edemediğine dikkat çekildi. Programda yapılan değerlendirmelerde, İran'ın izlediği politikanın sürdürülebilir olmadığı, Hürmüz Boğazı'nın Tahran yönetimi açısından kritik bir koz haline geldiği ve İran'ın gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğü ifade edildi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İSRAİL VE ABD'NİN ELİ KUVVETLENİYOR

İran'ın stratejik hatalar yaptığını belirten Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Hürmüz özelinde baktığımızda İran'ın elle tutulur hiçbir şeyi kalmadı. İran hata üzerine hata yapmaya devam ediyor; uluslararası deniz hukukuna ve savaş hukukuna uymuyor. ABD tarafı ise bu durumu manipüle ediyor, zaten arzu ettiği de bu. ABD, Hürmüz Boğazı ile ilgili İran dayatmalarına 'dur' diyecek mekanizmayı diplomatik yollarla ve deniz ablukasıyla dize getirerek çözmek istiyor." sözlerini kaydetti.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

MEVSİM ŞARTLARI HAREKATI ENGELLİYOR MU?

Bölgedeki askeri varlığa ve iklim koşullarına değinen Hüseyin Fazla, "ABD amfibi çıkarma yapabilecek Bataan ve Tripoli Görev Grupları ile Umman Denizi'nde bekliyor. Kilit noktalar insansız hava araçları ve Tomahawk'larla vuruluyor ancak yoğun bir bombalamadan şu an geri duruyorlar. Eylül ayının ortasına kadar sürecek olan toz bulutları ve rüzgarlar, alçak irtifada uçak ve helikopter emniyetini tehlikeye düşürüyor. Bu mevsimsel durum ABD'nin elini zayıflatıyor olsa da, bir fırsat penceresi doğarsa kısa sürede amfibi çıkarma yapıp sonuç almak isteyebilirler." şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

2027 VE İSTEKLİLER KOALİSYONU

Gelecek projeksiyonunu paylaşan Hüseyin Fazla, "Gözlemlediğim kadarıyla bu iş 2027'nin ortalarına aktarılacak gibi ve ABD bu sürece mutlaka NATO ile beraber girecek. Ancak bu 32 ülke ile değil, bir 'istekliler koalisyonu' şeklinde gerçekleşecek. 2027 sonuna gelindiğinde muhtemelen ABD ve İsrail dünyanın gözünde haklı konuma gelecek, İran ise Kuzey Kore gibi daha marjinal bir ülke halini alacak. İran'ı yönetenlerin, çılgın Trump'ın propagandalarına alet olmadan halkın çıkarlarını maksimize edecek esnek bir yol belirlemeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İranda saldırılar Hürmüz savaşına evrilebilirİranda saldırılar Hürmüz savaşına evrilebilir İRAN'DA SALDIRILAR HÜRMÜZ SAVAŞINA EVRİLEBİLİR
Trumptan İsraile ayar! İrana ateşkes mesajıTrumptan İsraile ayar! İrana ateşkes mesajı TRUMP'TAN İSRAİL'E AYAR! İRAN'A ATEŞKES MESAJI

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın