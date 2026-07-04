Kutsal değerlere hakarete mizah kılıfı! Vatandaşlardan A Haber'de ortak tepki: “Dini değerlerle şaka olmaz”

Son dönemde 'mizah' kılıfı altına sığınarak dini değerleri aşağılamaya çalışan karanlık odaklar, toplumun sert tepkisiyle karşılaştı. Kutsal değerlere yönelik hakaret içerikli söylemlerin artması ve sosyal mecralarda bu provokasyonların yayılması üzerine A Haber ekipleri sokağın nabzını tuttu. İnançlara yönelik bu çirkin saldırıların birer 'algı operasyonu' olduğunu vurgulayan vatandaşlar, A Haber mikrofonuna konuşarak kutsalların mizah malzemesi yapılamayacağını net bir dille ifade etti.

Son dönemde mizah adı altında dini değerlere yönelik hakaret içerikli söylemler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bu tür içeriklere yönelik tepkiler de artıyor. Muhalefet Deniz Göktaşı neden savunuyor? MUHALEFET DENİZ GÖKTAŞ'I NEDEN SAVUNUYOR? Son olarak, sözde komedyen Deniz Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadeleri ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanması tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı SÖZDE KOMEDYEN DENİZ GÖKTAŞ TUTUKLANDI Yaşanan gelişmelerin ardından A Haber muhabiri Merve İzci Özmen sokağın nabzını tuttu. Vatandaşlar, dini değerlere yönelik hakaret içeren söylemlerle ilgili görüşlerini A Haber mikrofonuna anlattı. KUTSAL DEĞERLERE HAKARETE MİZAH KILIFI "DİNİ DEĞERLER ŞAKA KONUSU OLAMAZ" A Haber'in mikrofon uzattığı vatandaşlar, dini değerlerin mizah adı altında hedef alınmasına tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Dini değerlerimizle ilgili bu tür ifadeleri uygun bulmuyorum. Bunlar şaka konusu olacak durumlar değil." sözleriyle kutsal değerlere yönelik hakaret içerikli söylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bir diğer vatandaş ise, "Düşünce özgürlüğü her zaman olmalı. Ancak din hassas bir konu. Bu nedenle mizah konusu yapılmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanarak dini değerlerin diğer konulardan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DE SINIRLARI VAR" Bir vatandaş, "Bazı kişiler düşünce özgürlüğünün arkasına sığınarak bu tür mizah yapabiliyor. Ancak dini ve siyasi sınırlar aşılmadan da düşünce özgürlüğü kullanılabilir." sözleriyle ifade özgürlüğünün sınırlarının bulunduğunu dile getirdi. Bir başka vatandaş da, "Dini değerlere saygı gösterilmesi gerekiyor. Şakanın yeri vardır ancak dinin mizah konusu yapılmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanarak kutsal değerlere yönelik hassasiyetini dile getirdi.

"İNANÇLARA SAYGI GÖSTERİLMELİ" Mikrofon uzatılan bir vatandaş, "İnsanlar inansın ya da inanmasın, herkesin inancına saygı gösterilmeli. Bu nedenle bu tür söylemlerin hiçbir şekilde yapılmaması gerekiyor." sözleriyle inanç özgürlüğüne vurgu yaptı. Bir diğer vatandaş ise, "Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi olması fark etmez. Herkesin dinine saygı duyması gerekiyor. Bir kişinin hangi dine mensup olduğunun önemi yok. Yapılanı yanlış buluyorum." ifadeleriyle tüm inançlara eşit saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.