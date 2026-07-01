İnternetin karanlık yüzü: Incel tehlikesi! Toplumsal şiddet sarmalı hızla yayılıyor
İnternetin görünmeyen köşelerinde filizlenen, kadın düşmanlığıyla beslenen ve "Incel" olarak adlandırılan karanlık akım, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de kan donduran şiddet olaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya platformlarında örgütlenen, radikalleşen ve fiziksel şiddeti bir araç olarak gören bu yapılar, gençleri adeta birer suç makinesine dönüştürüyor. Uzmanların "sessiz tehlike" olarak tanımladığı bu ideoloji, İstanbul Fatih’teki çifte cinayetten okul katliamlarına kadar uzanan geniş bir dehşet haritası çiziyor.
Bir ekran, bir tık ve giderek büyüyen karanlık bir dünya... İnternetin görünmeyen köşelerinde örgütlenen kadın düşmanı çevrimiçi topluluklar, dünyanın dört bir yanında şiddet olaylarıyla gündeme geliyor. Peki bazı ülkelerin terör tehdidi olarak değerlendirdiği bu akım nasıl yayılıyor? Gençleri nasıl etkiliyor? İncel tehlikesine biraz daha yakından bakalım.
Kavramın teknik analizini yapan Bilişim Uzmanı Deniz Unay "Involuntary Celibate; Türkçede istemsiz bekar anlamına geliyor. İncel, bu iki kelimenin ilk hecelerinden oluşuyor" sözleriyle tanımı yaptı. Unay "Karşı cinsle iletişime geçemeyen, ilişki kuramayan bir grup insanın kendilerine verdikleri isimdir" diyerek grubun temel özelliğine dikkat çekti.
Sürecin tehlikeli boyutunu vurgulayan Gazeteci Merve Şebnem Oruç "Zaman içerisinde bir öfkeye, bir şiddete, zaman içerisinde de fiziksel şiddete, hatta ölüme, cinayete kadar götüren bir grup insanın aslında başlattığı bir hareket diyebiliriz" şeklinde konuştu.
DAYANIŞMA SİTESİNDEN CİNAYET ODAĞINA
1997 yılında henüz sosyal medya platformları ortada yokken, Kanada'da içine kapanık ve çevresiyle sosyalleşemeyen Alana isimli bir üniversite öğrencisi bir web sitesi kurdu. Başlangıçta insanların birbirine destek olmasını hedefleyen bu site, zamanla kurucusunun da kontrolünden çıktı.
Dijital zorbalığa dikkat çeken Bilişim uzmanı Deniz Unay, "Burada bir İncel kültürü, bir İncel ideolojisi demek yerine, aslında bir İncel siber zorbalığından bahsediyoruz." dedi.
A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş da "En fazla nerelerde var diye bakıldığında; Almanya'da, yine İngiltere'de, İsveç'te her geçen gün çok ciddi anlamda büyümeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KAN DONDURAN KATLİAMLAR
İnceller Türkiye'de ise ilk kez İstanbul Fatih'te yaşanan çifte cinayetle gündeme geldi. Cinayetlerin faili 19 yaşındaki Semih Çelik'in söz konusu toplulukla iletişim halinde olduğu belirlendi. Çelik, iki genç kızı vahşice katlettikten sonra hayatına son verdi.