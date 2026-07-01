İnternetin karanlık yüzü: Incel tehlikesi! Toplumsal şiddet sarmalı hızla yayılıyor

Bir ekran, bir tık ve giderek büyüyen karanlık bir dünya... İnternetin görünmeyen köşelerinde örgütlenen kadın düşmanı çevrimiçi topluluklar, dünyanın dört bir yanında şiddet olaylarıyla gündeme geliyor. Peki bazı ülkelerin terör tehdidi olarak değerlendirdiği bu akım nasıl yayılıyor? Gençleri nasıl etkiliyor? İncel tehlikesine biraz daha yakından bakalım.

Kavramın teknik analizini yapan Bilişim Uzmanı Deniz Unay "Involuntary Celibate; Türkçede istemsiz bekar anlamına geliyor. İncel, bu iki kelimenin ilk hecelerinden oluşuyor" sözleriyle tanımı yaptı. Unay "Karşı cinsle iletişime geçemeyen, ilişki kuramayan bir grup insanın kendilerine verdikleri isimdir" diyerek grubun temel özelliğine dikkat çekti.

Sürecin tehlikeli boyutunu vurgulayan Gazeteci Merve Şebnem Oruç "Zaman içerisinde bir öfkeye, bir şiddete, zaman içerisinde de fiziksel şiddete, hatta ölüme, cinayete kadar götüren bir grup insanın aslında başlattığı bir hareket diyebiliriz" şeklinde konuştu.