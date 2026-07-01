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İnternetin karanlık yüzü: Incel tehlikesi! Toplumsal şiddet sarmalı hızla yayılıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İnternetin karanlık yüzü: Incel tehlikesi! Toplumsal şiddet sarmalı hızla yayılıyor

İnternetin görünmeyen köşelerinde filizlenen, kadın düşmanlığıyla beslenen ve "Incel" olarak adlandırılan karanlık akım, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de kan donduran şiddet olaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya platformlarında örgütlenen, radikalleşen ve fiziksel şiddeti bir araç olarak gören bu yapılar, gençleri adeta birer suç makinesine dönüştürüyor. Uzmanların "sessiz tehlike" olarak tanımladığı bu ideoloji, İstanbul Fatih’teki çifte cinayetten okul katliamlarına kadar uzanan geniş bir dehşet haritası çiziyor.

Bir ekran, bir tık ve giderek büyüyen karanlık bir dünya... İnternetin görünmeyen köşelerinde örgütlenen kadın düşmanı çevrimiçi topluluklar, dünyanın dört bir yanında şiddet olaylarıyla gündeme geliyor. Peki bazı ülkelerin terör tehdidi olarak değerlendirdiği bu akım nasıl yayılıyor? Gençleri nasıl etkiliyor? İncel tehlikesine biraz daha yakından bakalım.

INCELLER KİMLERİ AĞLARINA DÜŞÜRÜYOR?

Kavramın teknik analizini yapan Bilişim Uzmanı Deniz Unay "Involuntary Celibate; Türkçede istemsiz bekar anlamına geliyor. İncel, bu iki kelimenin ilk hecelerinden oluşuyor" sözleriyle tanımı yaptı. Unay "Karşı cinsle iletişime geçemeyen, ilişki kuramayan bir grup insanın kendilerine verdikleri isimdir" diyerek grubun temel özelliğine dikkat çekti.

Sürecin tehlikeli boyutunu vurgulayan Gazeteci Merve Şebnem Oruç "Zaman içerisinde bir öfkeye, bir şiddete, zaman içerisinde de fiziksel şiddete, hatta ölüme, cinayete kadar götüren bir grup insanın aslında başlattığı bir hareket diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

DAYANIŞMA SİTESİNDEN CİNAYET ODAĞINA
1997 yılında henüz sosyal medya platformları ortada yokken, Kanada'da içine kapanık ve çevresiyle sosyalleşemeyen Alana isimli bir üniversite öğrencisi bir web sitesi kurdu. Başlangıçta insanların birbirine destek olmasını hedefleyen bu site, zamanla kurucusunun da kontrolünden çıktı.

Dijital zorbalığa dikkat çeken Bilişim uzmanı Deniz Unay, "Burada bir İncel kültürü, bir İncel ideolojisi demek yerine, aslında bir İncel siber zorbalığından bahsediyoruz." dedi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş da "En fazla nerelerde var diye bakıldığında; Almanya'da, yine İngiltere'de, İsveç'te her geçen gün çok ciddi anlamda büyümeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KAN DONDURAN KATLİAMLAR
İnceller Türkiye'de ise ilk kez İstanbul Fatih'te yaşanan çifte cinayetle gündeme geldi. Cinayetlerin faili 19 yaşındaki Semih Çelik'in söz konusu toplulukla iletişim halinde olduğu belirlendi. Çelik, iki genç kızı vahşice katlettikten sonra hayatına son verdi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Son olarak Kahramanmaraş'taki okul katliamında da İncellere ait bulgulara rastlandı. Katil zanlısına ait WhatsApp profilinde Elliot Rodger'ın görseli bulundu.

DİJİTAL TUZAK: DISCORD VE TELEGRAM ÖRGÜTLENMESİ
Olayın sosyal medya boyutunu açıklayan Gazeteci Merve Şebnem Oruç "Aslında biz sadece şakalaşıyorduk, bunların hiçbirinin ciddi bir tarafı yok, lütfen korkmayın devamı gelmeyecek demelerinin sebebi, tüm bunların aslında orada yaşanan şeyler diye başlanması. Herkes orada, bu burada kalacak diye başlıyor." dedi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Şiddet eğilimli bu grup daha çok Discord ve Telegram gibi uygulamalarla örgütleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın raporuna atıfta bulunan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş "Semih Çelik cinayetiyle birlikte şunu gördük: Artık gençlerin sosyal medyada, dijital dünyada neyle karşılaştığı ve neye karıştığının üzerinde durmamız gerektiğinin altını çiziyor İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu rapor" dedi.

AİLENİN VE EĞİTİMİN ÖNEMİ: TEHDİTLE NASIL MÜCADELE EDİLMELİ?
Ebeveynlerin rolüne vurgu yapan Sosyalog İsmail Öz "Bu çocukları korumak, kollamak ve kurtarmak için onlarla çok iyi bir diyalog kurabilmeniz lazım ama önce anlayabilmeniz lazım. Sizin ihmal ettiğiniz o çocuk eğitiminde, evlat yetiştirmede Allah korusun bazen dünyaya çok zarar verebilen büyük bir katili, büyük bir caniyi hiç kötü niyetli olmadan, aslında asla aklınızın ucuna getiremeyeceğiniz bir zeminde birinin yanı başınızda başkaları tarafından eğitilmesine ve yetiştirilmesine fırsat vermiş oluyorsunuz" uyarısında bulundu.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Çözüm önerilerini sıralayan Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci ise, "Sonuçlar bir çocuğun ölümü ise ya da bir çocuk izole olduğunun bedelini bütün okul ödüyorsa, artık bunun sorumluluğu ilk önce ebeveynlerindir. Ben bu konuda sportif faaliyetlerin, hatta bu tarz çocuklara grup liderliği vermenin, ekstra bir sorumluluk vermenin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşte bu durumda öğretmenler bunları fark ettiği zaman bu çocukları biraz daha yanlarına çekmeli. Sportif, müzikle alakalı çalışmalara bu çocuklar dahil edilmeli ki zihnini o izolasyondan çıkartabilsin" sözleriyle toplumsal dayanışma ve doğru yönlendirmenin hayati önemini vurguladı.

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