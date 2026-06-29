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Türkiye'de sıcak hava alarmı! Omega blokajı başlıyor: Kavrulacağız

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye'de sıcak hava alarmı! Omega blokajı başlıyor: Kavrulacağız

Omega blokajı etkisini Türkiye'de göstermeye başladı. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla birlikte Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için dikkatli olunması uyarısında bulundu. İstanbul'da bugün sıcaklık 34 dereceye, Edirne'de 38 dereceye ulaştı. Ege'de İzmir 38, Aydın ise yarın 41 dereceyi görecek.

Avrupa'yı etkisi altına alan tarihi sıcak hava dalgası "Omega Blokajı" Türkiye'ye ulaştı.

SICAK HAVA DALGASI TÜRKİYE'Yİ VURACAK!

A Haber spikeri Gökhan Kurt ekran önünde sıcaklıklardaki son durumu aktarırken Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok ilde termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, hastalar ve çocuklar için kritik uyarılar yaptı.

Türkiye genelinde sıcaklıklara ilişkin son durumu A Haber Spikeri Gökhan Kurt anlattı (ahaber.com.tr)Türkiye genelinde sıcaklıklara ilişkin son durumu A Haber Spikeri Gökhan Kurt anlattı (ahaber.com.tr)

İşte bölge bölge 5 günlük hava durumu raporu...

MARMARA VE İSTANBUL'DA REKOR SICAKLIK

A Haber Spikeri Gökhan Kurt, "Omega blokajı yavaş yavaş bizim kapımızı çalmaya başlıyor. Bugün o sıcaklıkları özellikle Marmara Bölgesi'nde daha rahat bir şekilde hissedeceğiz. Edirne 40 dereceye dayanmış durumda, şu an 38 derece. İstanbul bugün en yüksek sıcaklığı görecek: 34 derece. Güneşli ama bol sıcak olacak bir gün. Özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkacakların çok daha dikkatli olması gerekiyor; yaşlıların, hastaların ve çocukların dikkatine. Yarından itibaren İstanbul'da bir rahatlama gelecek ve hafta sonuna doğru 31 derecelere düşecek." ifadelerini kullandı.

Omega blokajı Türkiye'ye ulaştı, birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. (AA)Omega blokajı Türkiye'ye ulaştı, birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. (AA)

EGE BÖLGESİ "OMEGA" ETKİSİNDE: AYDIN 41 DERECEYİ GÖRECEK

Bölgedeki aşırı sıcaklara dikkat çeken Kurt, "Ege'de sıcaklıklar çok daha yüksek. İzmir bugün 38 derece ile bu yaz döneminin en sıcak gününü yaşıyor. Aydın bugün 40, yarın ise 41 dereceyi görecek. Omega blokajının, yani Avrupa'daki o sıcak havanın en çok etkileyeceği bölgelerden biri Ege olacak. Termometreler yarın Aydın'da zirveyi görecek, çok dikkatli olmak gerekiyor." sözleriyle durumu aktardı.

İstanbul'da termometreler 34 dereceyi gösterirken uzmanlar öğle saatleri için uyardı. (AA)İstanbul'da termometreler 34 dereceyi gösterirken uzmanlar öğle saatleri için uyardı. (AA)

ANTALYA VE ANKARA'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki beklentileri paylaşan Gökhan Kurt, "Antalya bugün 38, yarın ise 39 derece olacak. Bu yazın en sıcak günlerini yaşayan Antalya'da Çarşamba günü 6 derecelik bir düşüş bekleniyor. Başkent Ankara'da ise bugün 32 derece olan sıcaklık, yarından itibaren artışa geçecek. Ankara için en sıcak gün Perşembe olacak ve termometreler 36 dereceye kadar yükselecek." bilgisini paylaştı.

Ege Bölgesi kavruluyor. Aydın'da sıcaklığın 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor. (AA)Ege Bölgesi kavruluyor. Aydın'da sıcaklığın 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor. (AA)

KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR BİTTİ, GÜNEYDOĞU KAVRULUYOR

Hava durumunun diğer bölgelerdeki seyrine değinen Kurt, "Karadeniz'de yağışlar artık etkisini kaybetti. Trabzon'da sıcaklıklar 28 derece civarında seyredecek. Türkiye'nin en sıcak bölgesi olan Güneydoğu Anadolu'da ise Şanlıurfa bugün 38 derece ancak Cuma günü 42 dereceyi göreceğimiz bir tablo bizi bekliyor. Doğu Anadolu'da tüm bölge güneşli, en düşük sıcaklık 21 derece ile Ardahan'da ölçülürken Malatya Cuma günü 37 dereceye kadar çıkacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sıcak hava alarmı! Omega blokajı başlıyor: Kavrulacağız - 1

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