Türkiye'de sıcak hava alarmı! Omega blokajı başlıyor: Kavrulacağız
Omega blokajı etkisini Türkiye'de göstermeye başladı. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla birlikte Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için dikkatli olunması uyarısında bulundu. İstanbul'da bugün sıcaklık 34 dereceye, Edirne'de 38 dereceye ulaştı. Ege'de İzmir 38, Aydın ise yarın 41 dereceyi görecek.
Avrupa'yı etkisi altına alan tarihi sıcak hava dalgası "Omega Blokajı" Türkiye'ye ulaştı.
A Haber spikeri Gökhan Kurt ekran önünde sıcaklıklardaki son durumu aktarırken Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok ilde termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, hastalar ve çocuklar için kritik uyarılar yaptı.
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MARMARA VE İSTANBUL'DA REKOR SICAKLIK
A Haber Spikeri Gökhan Kurt, "Omega blokajı yavaş yavaş bizim kapımızı çalmaya başlıyor. Bugün o sıcaklıkları özellikle Marmara Bölgesi'nde daha rahat bir şekilde hissedeceğiz. Edirne 40 dereceye dayanmış durumda, şu an 38 derece. İstanbul bugün en yüksek sıcaklığı görecek: 34 derece. Güneşli ama bol sıcak olacak bir gün. Özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkacakların çok daha dikkatli olması gerekiyor; yaşlıların, hastaların ve çocukların dikkatine. Yarından itibaren İstanbul'da bir rahatlama gelecek ve hafta sonuna doğru 31 derecelere düşecek." ifadelerini kullandı.
EGE BÖLGESİ "OMEGA" ETKİSİNDE: AYDIN 41 DERECEYİ GÖRECEK
Bölgedeki aşırı sıcaklara dikkat çeken Kurt, "Ege'de sıcaklıklar çok daha yüksek. İzmir bugün 38 derece ile bu yaz döneminin en sıcak gününü yaşıyor. Aydın bugün 40, yarın ise 41 dereceyi görecek. Omega blokajının, yani Avrupa'daki o sıcak havanın en çok etkileyeceği bölgelerden biri Ege olacak. Termometreler yarın Aydın'da zirveyi görecek, çok dikkatli olmak gerekiyor." sözleriyle durumu aktardı.