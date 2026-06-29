Türkiye'de sıcak hava alarmı! Omega blokajı başlıyor: Kavrulacağız

Türkiye genelinde sıcaklıklara ilişkin son durumu A Haber Spikeri Gökhan Kurt anlattı (ahaber.com.tr)

İşte bölge bölge 5 günlük hava durumu raporu...

MARMARA VE İSTANBUL'DA REKOR SICAKLIK

A Haber Spikeri Gökhan Kurt, "Omega blokajı yavaş yavaş bizim kapımızı çalmaya başlıyor. Bugün o sıcaklıkları özellikle Marmara Bölgesi'nde daha rahat bir şekilde hissedeceğiz. Edirne 40 dereceye dayanmış durumda, şu an 38 derece. İstanbul bugün en yüksek sıcaklığı görecek: 34 derece. Güneşli ama bol sıcak olacak bir gün. Özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkacakların çok daha dikkatli olması gerekiyor; yaşlıların, hastaların ve çocukların dikkatine. Yarından itibaren İstanbul'da bir rahatlama gelecek ve hafta sonuna doğru 31 derecelere düşecek." ifadelerini kullandı.