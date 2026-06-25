CHP İzmir'de paralel yapı skandalı! Özgür Özel taraftarlarından partiyi bölen hamle: İkinci il binası geliyor
CHP İzmir'de il başkanlığı krizi büyüyor. A Haber'in ulaştığı bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı Utku Gümrükçü'nün göreve başlamasının ardından Özgür Özel'e yakın eski İl Başkanı Çağatay Güç ve ekibinin yeni bir il başkanlığı binası hazırlığında olduğu öne sürüldü. Gelişme parti içinde "çift başlılık" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
CHP İzmir'de il başkanlığı krizi yeni bir boyut kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atanan Utku Gümrükçü'nün göreve başlamasının ardından parti içinde yeni bir tartışma patlak verdi. İddiaya göre, Özgür Özel'e yakın eski İl Başkanı Çağatay Güç ve ekibi, mevcut il başkanlığını tanımayarak yeni bir il başkanlığı binası hazırlığına başladı. A Haber Muhabiri Tayfun Er, CHP İzmir İl Başkanlığı önünden yaşanan sürecin perde arkasını aktardı.
KAVGA VE KÜFÜRLERİN ARDINDAN KOLTUK SAVAŞI
İzmir'de ana muhalefet partisi içinde yaşanan kaosu yerinden aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, "Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı önündeyiz. Geçtiğimiz günlerde o 5 günlük çatışmalı, kavgalı ve küfürlerin havada uçuştuğu dönemde Utku Gümrükçü, il binasına gelerek koltuğuna oturmuştu" sözleriyle binadaki gergin bekleyişi özetledi. Gümrükçü'nün koltuğa oturmasının ardından muhalif kanadın pes etmediği ve karşı hamle başlattığı öğrenildi.
PASAPORT OLMADI ROTAYI KIBRIS ŞEHİTLERİNE KIRDI
Parti içindeki çekişmenin yeni bir boyuta evrildiğini belirten Er, Çağatay Güç'ün yeni bir il başkanlığı binası için harekete geçtiğini, "Önce Pasaport'ta bir bina gündeme geldi ancak orası olmayınca Kıbrıs Şehitleri'nde bir il başkanlığı binası hazırlanacağı söylendi" ifadeleriyle aktardı. Bu hamle, parti içinde "paralel yönetim" kurulmaya çalışıldığı yorumlarını da beraberinde getirdi.
"YENİ PARTİ HAZIRLIĞI OLABİLİR" İDDİASI
Mevcut İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün bu duruma tepkisi ise oldukça sert oldu. Gümrükçü, yaşanan bu süreci ve yeni bina arayışını, "Bu yeni merkez arayışı, partiden ayrılarak yeni bir parti kurma hazırlığı olabilir" sözleriyle değerlendirerek CHP içindeki bölünme riskine dikkat çekti. Gümrükçü'nün bu çıkışı, Ankara koridorlarında da yankı uyandırdı.