CHP İzmir'de paralel yapı skandalı! Özgür Özel taraftarlarından partiyi bölen hamle: İkinci il binası geliyor

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HUKUKİ DEĞİL, TABELA ASILSA BİLE SADECE OFİS OLUR

Uzmanların görüşlerine başvuran muhabir Tayfun Er, legal olanın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atanan Utku Gümrükçü yönetimindeki bina olduğunu hatırlatarak, "İkinci bir paralel il başkanlığı projesinin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Oraya tabela asılsa dahi bunun yargıya taşınacağı ve binanın ancak bir çalışma ofisi gibi kullanılabileceği" bilgisini paylaştı.