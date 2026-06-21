Babalar Günü’nde yürekleri dağlayan gurur: Şehit babalarının evlat hasreti dinmiyor
Babalar Günü geldiğinde şehit anne ve babalarının gözleri bir kez daha evlat hasretiyle doldu. Şehitlerin emaneti olan bu aileler için 16 Haziran, bir yandan evlatlarına duydukları derin özlemi ifade ederken, diğer yandan onların kahramanlıklarıyla duydukları sonsuz onurun adı oldu. Vatan uğruna canını feda eden yiğitlerin babaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da evlatlarının yokluğunu kalplerinde taşırken, onlardan kalan hatıralara sıkı sıkıya sarıldı.
Türkiye genelinde Babalar Günü büyük bir heyecanla kutlanırken, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin babaları için bu özel gün, tarifsiz bir özlem ve dinmeyen bir hasretin sembolü haline geldi.
Haziran 2022'de Irak'ın kuzeyine giden ve 25 Kasım'da teröristlerle çıkan çatışmada iki silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Duabey Onur Öztürkmen'in babası, yaşadığı acıyı ve gururu şu sözlerle dile getirdi:
Biz Babalar Günü'nü, Anneler Günü'nü, dini bayramları, bu tür günleri, düğünleri, nişanları unuttuk. Bir bilgimiz, ilgimiz yok. Fakat Babalar Günü'nde bizleri yalnız bırakmayanlar var. Şehidimizin silah arkadaşları, çocukluk arkadaşları, devletimizin ilgili görevlileri zaman zaman bizleri arıyorlar.
MEZAR BAŞINDA SESSİZ DERTLEŞME
İçindeki özlemin gün geçtikçe arttığını ifade eden şehit babası, özel günlerin acıyı nasıl körüklediğini etkileyici bir benzetmeyle anlattı.
Şehit Duabey Onur Öztürkmen'in babası "İçimizdeki özlem gün geçtikçe artıyor, zaman geçtikçe büyüyor. Hani bir alevi söndürmek için su dökersiniz de harlar ya; bu tür özel günler bizim alevimize su dökülmesi gibi hissettiriyor. Daha ağır oluyor, 'keşke hiç olmasa bu özel günler' diyoruz. Mezarı başına gidiyoruz, şehitliğimize gidiyoruz. Kimsenin olmadığı zamanlarda oturup konuşuyoruz. Bu kadar, böyle geçiyor" dedi ve şöyle devam etti:
"Tabii ki özledik. Evlat özlenmez mi? Özledik, hem de derin. Ama inançlıyız, Allah'ın bize vermiş olduğu bir sabır var, inancımız var. Hani diyor ya; 'Ben size bu çocukları emanet veriyorum ama ne zaman geri alacağımı söylemiyorum.' O bize bir emanetti."
GAZİANTEP RUHU: "ŞEHİT OLUR, GAZİ OLUR AMA ASLA TESLİM OLMAZ"
Bir şehit annesi, vatan ve bayrak sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Gazianteplilerin bir sözü vardır; Gaziantep şehit olur, gazi olur ama asla teslim olmaz. Biz de öyleyiz inşallah. Vatanımız için oğlumuz yaşadı, biz de inşallah onun için, Rabbimiz için, İslamiyet için, bu al şanlı bayrağımız için yaşayacağız bir ömür boyu. Bu ülkemiz payidar kalsın, tek dileğimiz o. Biz şehit annesiyiz, şehit babalarıyız; bizim acımızı bir tek biz biliriz" sözleriyle kararlılıklarını ifade etti.