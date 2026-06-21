Babalar Günü’nde yürekleri dağlayan gurur: Şehit babalarının evlat hasreti dinmiyor

Türkiye genelinde Babalar Günü büyük bir heyecanla kutlanırken, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin babaları için bu özel gün, tarifsiz bir özlem ve dinmeyen bir hasretin sembolü haline geldi.

Haziran 2022'de Irak'ın kuzeyine giden ve 25 Kasım'da teröristlerle çıkan çatışmada iki silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Duabey Onur Öztürkmen'in babası, yaşadığı acıyı ve gururu şu sözlerle dile getirdi: