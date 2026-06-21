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Babalar Günü’nde yürekleri dağlayan gurur: Şehit babalarının evlat hasreti dinmiyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Babalar Günü’nde yürekleri dağlayan gurur: Şehit babalarının evlat hasreti dinmiyor

Babalar Günü geldiğinde şehit anne ve babalarının gözleri bir kez daha evlat hasretiyle doldu. Şehitlerin emaneti olan bu aileler için 16 Haziran, bir yandan evlatlarına duydukları derin özlemi ifade ederken, diğer yandan onların kahramanlıklarıyla duydukları sonsuz onurun adı oldu. Vatan uğruna canını feda eden yiğitlerin babaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da evlatlarının yokluğunu kalplerinde taşırken, onlardan kalan hatıralara sıkı sıkıya sarıldı.

Türkiye genelinde Babalar Günü büyük bir heyecanla kutlanırken, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin babaları için bu özel gün, tarifsiz bir özlem ve dinmeyen bir hasretin sembolü haline geldi.

EN BURUK BABALAR GÜNÜ! ŞEHİT AİLELERİNİN DİNMEYEN EVLAT ÖZLEMİ

Haziran 2022'de Irak'ın kuzeyine giden ve 25 Kasım'da teröristlerle çıkan çatışmada iki silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Duabey Onur Öztürkmen'in babası, yaşadığı acıyı ve gururu şu sözlerle dile getirdi:

Biz Babalar Günü'nü, Anneler Günü'nü, dini bayramları, bu tür günleri, düğünleri, nişanları unuttuk. Bir bilgimiz, ilgimiz yok. Fakat Babalar Günü'nde bizleri yalnız bırakmayanlar var. Şehidimizin silah arkadaşları, çocukluk arkadaşları, devletimizin ilgili görevlileri zaman zaman bizleri arıyorlar.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

MEZAR BAŞINDA SESSİZ DERTLEŞME
İçindeki özlemin gün geçtikçe arttığını ifade eden şehit babası, özel günlerin acıyı nasıl körüklediğini etkileyici bir benzetmeyle anlattı.

Şehit Duabey Onur Öztürkmen'in babası "İçimizdeki özlem gün geçtikçe artıyor, zaman geçtikçe büyüyor. Hani bir alevi söndürmek için su dökersiniz de harlar ya; bu tür özel günler bizim alevimize su dökülmesi gibi hissettiriyor. Daha ağır oluyor, 'keşke hiç olmasa bu özel günler' diyoruz. Mezarı başına gidiyoruz, şehitliğimize gidiyoruz. Kimsenin olmadığı zamanlarda oturup konuşuyoruz. Bu kadar, böyle geçiyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Tabii ki özledik. Evlat özlenmez mi? Özledik, hem de derin. Ama inançlıyız, Allah'ın bize vermiş olduğu bir sabır var, inancımız var. Hani diyor ya; 'Ben size bu çocukları emanet veriyorum ama ne zaman geri alacağımı söylemiyorum.' O bize bir emanetti."

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

GAZİANTEP RUHU: "ŞEHİT OLUR, GAZİ OLUR AMA ASLA TESLİM OLMAZ"
Bir şehit annesi, vatan ve bayrak sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Gazianteplilerin bir sözü vardır; Gaziantep şehit olur, gazi olur ama asla teslim olmaz. Biz de öyleyiz inşallah. Vatanımız için oğlumuz yaşadı, biz de inşallah onun için, Rabbimiz için, İslamiyet için, bu al şanlı bayrağımız için yaşayacağız bir ömür boyu. Bu ülkemiz payidar kalsın, tek dileğimiz o. Biz şehit annesiyiz, şehit babalarıyız; bizim acımızı bir tek biz biliriz" sözleriyle kararlılıklarını ifade etti.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

26 YAŞINDA TOPRAĞA DÜŞEN ÜMİT ÇIKIN'IN BABASININ DİNMEYEN SIZISI
28 Ağustos 2020'de Hakkari Şemdinli'de görev yaptığı üs bölgesinde dengesini kaybederek uçuruma düşen ve 26 yaşında şehit olan Ümit Çıkın'ın babası da Babalar Günü'nü buruk karşılayanlar arasındaydı.

Evladının acısını her an hissettiğini belirten şehit babası, "Ben de o oğlumun acısını hissediyorum. O küçük çocuğu, 5-6 yaşındaki çocuğu gördüğümde yüreğimin içi sızlıyor. İster tanıyayım ister tanımayayım, o çocukları gördüğümde öyle bir sevgim geliyor ki, sarılmak istiyorum o erkek çocuklarına. O kadar seviyorum, aşırı seviyorum artık" dedi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

"BİR KEZ BİLE SESİNİ YÜKSELTMEDİ"
Evladıyla olan bağını ve ona olan özlemini anlatan acılı baba, şehit oğlunun nezaketini şu sözlerle aktardı Şehit Ümit Çıkın'ın babası:"Hamdolsun binden bir kere, 26 yaşına geldi, 26 yaşına kadar bu adam bana bir sefer yüksek sesten konuşmadı." dedi.

Şehit Çıkın'ın ablası ise "Özel günler çok ağır geçiyor; Anneler Günü, Babalar Günü, doğum günü, şehadet yıldönümleri bizim için çok ağır. Mezarının yanına gidiyoruz, dua okuyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor, sadece ona sığınıyoruz. Acı geçmedi, ilk günkü gibi. Sadece alışıyorsun sanki biraz, başka bir şey yok." şeklinde konuştu.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

PENÇE-KİLİT OPERASYONU ŞEHİDİ EYÜP UĞUR'UN BABASINDAN MEZAR BAŞI NÖBETİ
2022 yılında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen 25 yaşındaki Eyüp Uğur'un ailesi de Babalar Günü'nde şehitlikteydi.

Henüz 3 yaşındayken öz annesini kaybeden şehidin babası, evladının mezarı başında gözyaşı döktü. Şehit Eyüp Uğur'un babası, "Babalar Günü'nde tabii ki insan özlem duyuyor, unutamıyoruz. Yapacak bir şey de yok. Babalar Günü geldi biz onları özlüyoruz, gidip mezarının başında oturuyoruz, özlem duyuyoruz. Ağlıyoruz, sızlıyoruz, gözyaşı döküyoruz ama nafile. Cenab-ı Allah bize verdiyse takdir onundur. Sonuçta onundur, hepimiz ona döneceğiz" dedi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

2 YAŞINDAN BERİ BÜYÜTEN ANNENİN FERYADI
Şehit Eyüp Uğur'u 2 yaşından itibaren büyüten ve ona öz annesi gibi bakan annesi ise evladının hatırasını şu sözlerle paylaştı:

Şehit annesi, "Ben öz anası değilim ama geldiğinde 2 yaşındaydı. Babalar Günü geliyor bize zor, Anneler Günü geliyor bize zor, yıl dönümü geliyor sanki yeni şehit düşmüş gibi... Doğum günü öyle geliyor, çok zor" ifadelerini kullanarak, şehit aileleri için zamanın nasıl durduğunu ve acının her özel günde nasıl tazelendiğini gözler önüne serdi.

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