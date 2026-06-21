ABD'li emekli albay Mcgregor'dan itiraf: Türkler çok farklı onlarla savaşmayın

ABD'li emekli subay Douglas Macgregor, İran savaşı ve Türkiye'nin bölgedeki gücüne ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Macgregor, İsrail'in saldırgan tavrına dikkat çekerken Türkleri İran halkı ile karıştırmamaları gerektiğini ve Türkiye'yi askeri açıdan "harika" olarak nitelendirerek "Türkler çok farklı onlarla savaşmayın" dedi. Eski asker, Türk ordusunu dünyanın en güçlü 5 ordusu arasında gösterirken, Türk milletinin mücadeleci ruhuna vurgu yaparak "Türkler kadını ve erkeğiyle doğuştan asker" benzetmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk hükümet döneminde Savunma Bakanlığı Danışmanlığı yapan emekli subay Douglas Macgregor, ABD/İsrail-İran savaşı ve Türkiye'nin askeri gücüne yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mcgregor İsrail'in bölgedeki saldırganlığını sert bir dille eleştirirken, katil Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alması durumunda ağır bir hezimete uğrayacağını vurgulayarak "Onlar (Türkler) İran'lılardan çok farklılar. Onlarla savaşmayın. Türkler kesimlikle çatışma aramıyorlar, ancak onları harekete geçmeye hazır olmadıklarını düşünüyorsanız ciddi hata olur." ifadelerini kullandı. ABD'li eski asker Türkiye'nin Orta Doğu'daki oyun kurucu gücüne dikkat çekerken, Türk ordusunun sahadaki etkinliğine ve tarihi açıdan Türk halkının mücadeleci ruhuna vurgu yaparak çarpıcı itiraflarda bulundu. ABD'Lİ ESKİ ALBAY MCGREGOR'DAN TARİHİ İTİRAF: TÜRKLER ÇOK FARKLI ONLARLA SAVAŞMAYIN TÜRK MİLLETİNİN SAVAŞÇI RUHU: "DOĞUŞTAN ASKERLER" Dünya siyasetinin kalbi Orta Doğu'da kartlar yeniden karılırken, ABD'li emekli subay Douglas Macgregor bu savaştan çıkacak iki ana güce dikkat çekerek "Bu savaştan çıkacak ve önümüzdeki on yıllar boyunca Orta Doğu'ya egemen olacak iki güç var. Bunlardan biri şüphesiz İran, diğeri ise Türkiye'dir" ifadelerini kullandı. Macgregor; İran ve Türkiye'nin çok farklı olduğunun altını çizerek, Türk ordusunun dünyadaki diğer ordulardan ayrılan karakteristik özelliklerini bizzat tecrübe ettiğini anlatarak Türk milletinin sarsılmaz cesaretine vurgu yaptı. Douglas Macgregor, "Türkler kesinlikle savaşçı bir millettir. Büyük bir cesarete sahip, doğuştan savaşmaya meyilli insanlar. Onlar doğal askerlerdir. Ben onları bizzat gördüm ve Türklerle çalışma şerefine nail oldum. Askeri açıdan onlara hayranım, harika bir halk; ama onlarla asla bir savaşa girmek istemezsiniz" sözleriyle Türk askerinin sarsılmaz gücünü aktardı.



"TÜRKLER ÇOK FARKLI ONLARLA SAVAŞMAYIN" Bölgedeki güç dengelerini analiz ederken İran'ın rasyonel bir aktör olduğunu savunan Macgregor, Türkiye'nin tahrik edilmesi durumunda yaşanacakların geri dönülemez olacağını belirtti. Douglas Macgregor, "İran'da rasyonel biriyle karşı karşıyasınız. İsrail bunu kabul etse de etmese de bu böyledir. Onlarla bir arada yaşayabilir, konuşabilir ve iş yapabilirsiniz. Ancak Türkleri kışkırtırsanız, bu sonuna kadar sürecek bir kavgaya dönüşür" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile bir çatışmadan kaçındığını ifade eden Macgregor, askeri gerçeklerin altını çizdi. Douglas Macgregor, "Başkan Trump'ın böyle bir şeye dahil olmak isteyeceğini sanmıyorum, ben de istemem. Türkler şu an bir savaş aramıyor olabilirler ama eğer hazır olmadıklarını düşünüyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsunuz demektir" şeklinde konuştu. Macgregor, Arap Yarımadası'ndan Mısır'a ve Kuzey Afrika'ya kadar yüzyıllarca kimin hakim olduğunu hatırlatarak Türklerin tarihi gücüne atıfta bulundu.

NATO VE AB İÇİN YOLUN SONU: "YÜRÜYEN ÖLÜ" Batı ittifakının çöküş sürecinde olduğunu ifade eden Macgregor, NATO'nun artık bir hükmü kalmadığını savundu. Douglas Macgregor, "Batı'daki insanların anlamasını sağlamaya çalıştığım şey şu: NATO'yu unutun. O artık ölü doğmuş bir projedir. NATO artık yürüyen bir ölüdür ve anlamsızdır. Bir noktada Avrupa Birliği denilen şeyle birlikte yok olup gidecek" sözleriyle tarihi bir tanıklığa imza attı. YENİ DÜNYA DÜZENİ DEĞİŞİYOR Modern dünyanın yerini kadim imparatorlukların varislerine bıraktığını belirten Macgregor, küresel yükselişi şu şekilde özetledi: Douglas Macgregor, "Türkler yükselişte, İranlılar yükselişte. Hindistan, Basra Körfezi'ndeki tüm sorunlara rağmen yükseliyor. Çin yükseliyor, Rusya yükseliyor. Bunlar antik ve orta çağ dünyasının büyük milletleri, büyük güçleri ve büyük insanlarıdır" ifadelerini kullandı. Macgregor, 1050 yılına bir zaman makinesiyle gidilse, birbirini öldüren küçük Avrupa devletlerinin dünyanın geri kalanı için hiçbir önem taşımadığının görüleceğini söyleyerek bugünkü durumu bu tarihi gerçekle kıyasladı. TEKNOLOJİ VE İNSAN GÜCÜ: TÜRKİYE'NİN ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜ Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği savunma sanayii atılımlarına da değinen Macgregor, teknolojinin tek başına yeterli olmadığını, asıl gücün insan kaynağında yattığını belirtti. Douglas Macgregor, "Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağını ve geliştirdiği yeni dronları gördüm. Bunlar çok güçlü ve etkili. Türk ordusunu dünyada ilk 5 arasına koyarım. Ancak sadece teknolojiye bakmak hatadır, asıl mesele insandır. Türkler çok dayanıklı askerlerdir" şeklinde konuştu. Konuşmasını Türklerin askeri kültürüne olan saygısıyla bitiren Macgregor, şehit cenazelerindeki o meşhur ifadeyi hatırlattı. Douglas Macgregor, "Kuzey ya da Güney olsun, Koreliler de sert askerlerdir. Tarihlerine bakın. Ancak Türkler farklıdır. Her Türk askerin cenazesinde söylenen bir marş vardır: Her Türk asker doğar. İşte mesele tam olarak budur" sözleriyle Türk milletinin askeri karakterinin dünyadaki eşsiz yerini vurguladı.

"TRUMP BÖLGEDEKİ GÜCÜN BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE OLDUĞUNU BİLİYOR" A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Macgregor'un açıklamalarını tarihi bir itiraf olarak nitelendirirken; "Muhteşem bir konuşma. İsteseniz bu kadar iyi anlatamazdı. Amerika ve Donald Trump, Türkiye üzerinden İsrail'e aslında sopa gösteriyor. Trump bu sebeple Ankara'ya NATO Zirvesi'ne gelecek. Gelmesindeki en önemli sebepte Trump'ın Netanyahu'ya ve İsrail'e mesaj vermek. Yoksa Trump'ın NATO umrunda bile değil. Ama Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin bölgedeki gücünü çok iyi biliyor." dedi.